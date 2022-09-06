Новый экспорт: российские комбайны на африканских какао-плантациях

Какие товары и услуги выгоднее всего поставлять на континент, который становится мировым лидером по темпам экономического развития

Фото: Олег Тихонов

Москва — равноправный партнер, и именно на этих условиях Россия строит свои отношения с зарубежными странами. Такого же принципа наше государство придерживается в отношении стран Африки, отмечает эксперт аналитик Наталья Пчелкина. Какие горизонты перед отечественным бизнесом открывает возможность экспортировать на континент свою продукцию и оборудование, эксперт рассказывает в авторской колонке для «Реального времени».



Россия взяла курс на сближение с Африкой



Африканский союз — объединение, которое, по многим прогнозам, в ближайшие 30 лет станет главной политической силой континента и одной из ведущих в мире. Это обеспечит и быстрый рост экономики региона, и увеличение численности населения. Поэтому многие уже сейчас стремятся занять здесь свою нишу. Такой подход на государственном уровне демонстрируют Турция и Китай, а также мировые транснациональные корпорации, например, Google.

Россия тоже взяла курс на сближение с Африкой. Так, за десятилетие с 2010 по 2020 годы рост объемов экспорта на данном направлении составил 86%. У крупнейших госкорпораций — «Росатом», «Алроса» и «Русал» — свои интересы на континенте. Но и средние, и малые предприятия — поставщики сельхозпродукции, комбайнов, станков и промышленного оборудования для развития горной отрасли, транспорта и сферы НИОКР — активно присматриваются к этому рынку.

Число африканских студентов к 2022 году выросло втрое по сравнению с нулевыми. Фото: kpfu.ru

Инвестирует Россия и в развитие кадрового потенциала. Число африканских студентов к 2022 году выросло втрое по сравнению с нулевыми. С развалом СССР дефицит квалифицированных специалистов в различных отраслях экономики резко сократился. Кроме того, в 1992 году Россия закрыла девять посольств на континенте и только начинает их восстановление. Поэтому развитие торгово-экономических отношений строится в том числе через торговые и сервисные представительства российских компаний и предприятий.

Кому в России выгоден экспорт в Африку?

Первым делом свое внимание на этот континент обращают компании из сфер энергетики, систем безопасности, медицинского развития и логистики.

Эксперты ожидают, что Россия представит полноценную стратегию отношений с африканскими государствами в ходе очередного саммита Россия — Африка, который должен пройти в ноябре этого года в Санкт-Петербурге.

В числе целевых показателей могут быть такие индикаторы, как устранение тарифных ограничений и увеличение числа торговых представительств, организация прямых авиарейсов между Россией и Африкой.

Эксперты ожидают, что Россия представит полноценную стратегию отношений с африканскими государствами в ходе очередного саммита Россия — Африка. Фото: kremlin.ru

Выгодно рассмотреть возможность экспорта производителям сельхозтехники, автомобилей и комплектующих к ним, а также производителям систем для экологически чистой энергетики. И несмотря на то, что у России уже есть статус одного из ведущих экспортеров на континенте, остаются значительные зоны роста. Например, на ввоз той же сельхозпродукции действуют высокие пошлины, если их снизят, то и экспорт увеличится кратно.

Особенно важно не только расширять экспорт готовой продукции, но и обслуживать поставленное оборудование. Это значимо в контексте комплексного подхода к развитию бизнеса и торговых отношений. Остановка линии производства или техники в поле для африканского бизнесмена чревата финансовыми потерями, а для российского поставщика — репутационными.

Если говорить о рынке услуг, то явный приоритет и конкурентные преимущества у отечественного рынка медицинских услуг, образования, цифровых технологий и дизайна.

Еще одно перспективное направление российского экспорта — цифровые системы налогообложения и отслеживания движения капиталов, позволяющих минимизировать утечку и качественно повысить эффективность правовых систем. Для африканских стран — это актуальный вопрос, в то время как в России на этом направлении есть результаты виде надежного ПО.

Потенциал спроса на многие виды продукции здесь очень большой, но платежеспособный спрос рассредоточен. Фото: wikipedia.org

Барьеры на пути в Африку

Информационный голод — одна из главных преград на пути экономического сотрудничества между Россией и странами Африки. У российского бизнеса мало знаний и доступной аналитики о специфике, рисках и менталитете участников рынков африканских государств. А у африканских предпринимателей и потребителей практически нет информации о российской продукции. Основная проблема сейчас не финансирование, а отсутствие достаточных знаний, африканские потребители не знают о качестве российских товаров и услуг ничего. И здесь на помощь могут прийти торговые представительства и бизнес-миссии. Например, российская компания «Металворк» в скором времени откроет в Нигерии собственный торгово-сервисный центр.

Не хватает также специализированных торговых платформ, инвестиций и соглашений по защите предпринимательской активности за границей. Эти шаги сейчас предпринимает Россия для наращивания объемов экспорта в Африку.

Главная же особенность континента в том, что потенциал спроса на многие виды продукции здесь очень большой, но платежеспособный спрос рассредоточен.

Наталья Пчелкина