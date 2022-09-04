День в истории: Пушкин в Казани, знатоки — на ТВ, Kodak и Google — в США

Чем примечательна дата 4 сентября?

4 сентября свой профессиональный праздник в России отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности. Еще в российском календаре сегодня — День озера Байкал и День народов Среднего Урала. В мире 4 сентября празднуют День тхэквондо , в Аргентине — День мультфильмов, а в Таджикистане — День книги, в Беларуси — День белорусской письменности , а в Австралии — День отца. Если говорить об исторических событиях, то 4 сентября в Казань прибыл Александр Пушкин, по ТВ впервые показали передачу «Что? Где? Когда?», появились компании Kodak и Google, был основан Лос-Анджелес и отправлена первая в Америке телеграмма. В этот день на свет появились: знаменитый российский хирург Александр Вишневский, автор страданий юного Вертера, положивший начало литературному направлению романтизм, — французский писатель Франсуа Шатобриан, а также религиозный и общественный деятель, мусульманский богослов, историк и исламовед, возглавлявший отдел образования ДУМ Татарстана Валиулла хазрат Якупов, известный советский певец Эдуард Хиль. Умерли 4 сентября: норвежский композитор, автор музыки к пьесе «Пер Гюнт» Эдвард Григ и солист популярной российской группы «Иванушки International» Игорь Сорин. Об этих и других исторических событиях — в обзоре «Реального времени»

За историями о Пугачеве Пушкин приезжает в Казань, а КФУ исполняет завещание астронома Энгельгардта

4 сентября 1833 года в поисках исторических сведений и свидетелей пугачевского бунта в Казань приехал великий русский поэт, драматург и писатель Александр Пушкин. Свой путь он начал в середине августа и по пути следования посетил почти все города, где происходили события, связанные с именем Емельяна Пугачева, — Нижний Новгород, Симбирск, Оренбург и другие. В Казани Пушкин пробыл почти два с половиной дня, но это были очень насыщенные дни. Он успел несколько раз встретиться со своим другом, поэтом Евгением Баратынским, профессором медфакультета Казанского университета Карлом Фуксом и его женой, переводчиком и драматургом Эрастом Перцовым и со свидетелем тех событий, который сутки провел в плену у Пугачева, купцом-мил­лионером, владельцем Троицкой мельницы 76-летним Леонтием Крупенниковым. «Здесь я возился со стариками — современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сра­жений, расспрашивал, записывал — и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону», — писал он в письме своей жене Наталье. Материалы, собранные во время поездки, помогли Пушкину написать книгу «История Пугачева» и легли в роман «Капитанская дочка».

Фото: из экспозиции музея истории Казанского университета

4 сентября 1874 года в дагестанском ауле Чир-Юрт в семье штабс-капитана 82-го пехотного Дагестанского полка родился Александр Вишневский, которого назовут врачевателем солдатских ран, — известный хирург, создатель мази, получившей его имя, академик и лауреат Сталинской премии. Сначала он учился в Астрахани, но постигать азы медицины приехал в Казань, где поступил в Императорский университет потом в Казанский университет, где учился у знаменитого профессора Николая Пирогова. После окончания университета Вишневский решил остаться в нем, посвятив преподавательской деятельности 35 лет. Одновременно он работал в нескольких казанских госпиталях, сначала был главой госпитальной клиники, а затем руководил хирургической клиникой университета. Вишневскому принадлежат авторские методы местной анестезии во время хирургических операций, новокаиновых блокад и масляно-бальзамических повязок с использованием, мази Вишневского, которая обладала бактерицидными свойствами и помогала ране быстрее заживать.



4 сентября 1963 года родился один из ярких деятелей мусульманского сообщества Татарстана Валиулла Якупов. Его не очень долгую жизнь в июле 2012 года оборвали радикальные исламисты. Он автор десятков книг и статей об исламе, богослов, служивший зампредом Духовного управления мусульман Татарстана. Он стоял у истоков возрождения ислама в республике и именно по его инициативе началось возрождение старейшей в Казани Апанаевской мечети. Он выступал с резкой критикой в адрес противников традиционного ислама, препятствовал своей деятельностью развитию на территории региона ваххабитских и других течений. Он же стал первым ректором медресе «Мухаммадия» и первым руководителем издательства «Иман», начал печатать труды татарских богословов и историков. Валиулла Якупов был застрелен утром 19 июля, когда выходил из подъезда собственного дома. В том же году президентом России Якупов был посмертно награжден орденом Мужества. Награду вдове известного и уважаемого религиозного и общественного деятеля глава государства вручил лично во время своего визита в Татарстан.

Фото tatarlar.info

4 сентября 2014 года в Казань был доставлен гроб с прахом известного российского ученого и астронома Василия Энгельгардта. Согласно его волеизъявлению, спустя почти век, он был перезахоронен на территории Казанской обсерватории, созданной им. Член-корреспондент Петербургской Академии наук скончался в Дрездене в 1915 году и там же был похоронен. В то время шла Первая мировая война, и доставить тело Энгельгардта на родину было невозможно. Василий Энгельгардт родился в 1828 году, окончил Петербургское училище правоведения, служил при Сенате, а выйдя в отставку, посвятил себя астрономии, которой занимался на родине предков — городе Дрездене, где построил собственную обсерваторию. Там он исследовал туманности, звездные скопления, кометы и астероиды. Еще при жизни он передал астрономической обсерватории Казани 12-дюймовый экваториал, мелкие инструменты, часы, научные книги, различные приборы. Также ей он завещал 50 тысяч рублей в ценных бумагах — в перерасчете на современные деньги это порядка 200 млрд рублей. По просьбе его друга и директора обсерватории Императорского Казанского университета Дмитрия Дубяго Василий Энгельгардт согласился на строительство второй обсерватории за чертой Казани. Она была открыта в 1901 году и через 2 года стала носить имя ученого. А университет Казани, согласно духовному завещанию Энгельгардта, стал единственным наследником его имущества и обязался перед ученым произвести погребение его останков.

Как писало «Реальное время» 4 сентября 2021 года, в Казани стартовали первые Игры стран СНГ. Они вошли в число главных спортивных событий года в России. На состязания в столицу Татарстана съехались 1,5 тысячи спортсменов из 9 стран бывшего Союза. В течение недели были 182 разыграны комплекта медалей, а в состав сборной России вошли почти 30 спортсменов Татарстана.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» — 46 лет в эфире и более 560 выпусков

4 сентября 1700 года Петр I подписал очередной указ, ставший впоследствии историческим, — по решению первого российского императора был учрежден приказ рудокопных дел. С этого момента горно-геологическими работами по поиску руды и других полезных ископаемых в различных регионах России заведовало и управляло государство. Кроме того, ведомство занималось подготовкой кадров для добывающей промышленности, строило заводы по переработке полезных ископаемых, собирало сведения о добытых металлах и открытых месторождениях. С тех пор Россия перестала нуждаться в завозимых из-за рубежа рудах и металлах, а потом и сама стала вести ими торговлю.

4 сентября 1975 года жители СССР на экранах телевизоров смогли увидеть первую передачу клуба «Что? Где? Когда?». Изначально она выходила в записи, а прямые эфиры стартовали только с 1986 года. Также в первой передаче не было и главных атрибутов игры — волчка и совы — они появились через пару лет. При этом ответы игроков оценивало почетное жюри — академики Оганес Бароян и Виталий Гольданский, а также писатель Даниил Данин. С каждым годам в игру вносились изменения — волчок стал указывать на письма телезрителей, а не на отвечающего игрока, им стали давать минуту на обсуждение вопроса, а за каждый правильный общий фонд участников игры получал приз — книгу, при неверном ответе происходила смена шестерки игроков. Называть их знатоками стали через четыре года после первого выпуска «Что? Где? Когда?», тогда же появилась музыкальная пауза, в 1983 году игрокам впервые вынесли «черный ящик» . Бессменным автором, а затем и ведущим интеллектуальной игры вплоть до кончины был Владимир Ворошилов. До 1980 года зрители не знали, кто скрывался за грозным голосом ведущего. в 1991 году интеллектуальный клуб знатоков становится интеллектуальным казино, а на игровом столе впервые появились деньги. Игра быстро стала популярной, клубы знатоков и любителей посостязаться интеллектом появились и действуют сегодня практически во всех регионах России и даже странах, куда эмигрировали жители СССР. На заставке к игре сначала звучала вступительная часть к симфонии Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», в 1990 году ее заменили на фрагмент арии Германа из оперы «Пиковая дама», а под Homage To The Mountain группы Yello

вручают хрустальную сову. Обладателем наибольшего числа главного трофея игры — шести «хрустальных сов» — является Александр Друзь, на втором месте с 4 победами — Федор Двинятин и Максим Поташев. За 46 лет телезрители посмотрели 564 выпуска «Что? Где? Когда?».

Фото wikipedia.org

Телеграмма Морзе, фотокамера Kodak и компания Google

4 сентября 1781 года на юге штата Калифорния, где в то время проживали порядка 3 тысяч коренных индейцев тонгва, испанские колонисты по инициативе губернатора Фелипе де Неве основали новое поселение. Прибывшие на берег полсотни миссионеров назвали свой поселок El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles sobre El Rio Porciuncula — «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов на реке Порсьюнкула». Причем до середины XIX века он принадлежал Мексике, и только в 1850 году Лос-Анджелес стал частью США, получив статус города. В 1876 году с центром Америки его связала железная дорога, а сам город стал стремительно развиваться — почти за 50 лет численность населения «Города ангелов» увеличилась в 40 раз — до 100 тыс. человек. Сегодня этот город считается центром американской и мировой киноиндустрии, а первая киностудия на территории Лос-Анджелеса появилась в 1909 году, спустя год к городу присоединился Голливуд, который до этого имел статус отдельного населенного пункта. Сегодня Лос-Анджелес считается не только «фабрикой грез», но и одним из самых автомобилизированных городов в мире: автомобилей в нем на 2 млн больше, чем обладателей прав.

4 сентября 1837 года во время презентации в университете Нью-Йорка своего изобретения — телеграфа — Сэмюэл Морзе передал первую телеграмму. Сигнал был послан по проволоке длиной 1700 футов. Присутствовавший при этом промышленник из Нью-Джерси Стефен Вейл был настолько впечатлен, что предложил изобретателю 2 тысячи долларов, помещение для опытов и помощь своего сына Альфреда. Через несколько месяцев работы Морзе не только усовершенствовал телеграфный аппарат, но и создал знаменитую азбуку — сочетание точек и тире — которая носит имя Морзе. Кстати, к тому времени в России уже действовал собственный телеграф, созданный изобретателем Шиллингом — единственная линия по распоряжению Николая I связывала канцелярию Зимнего дворца с кабинетами правительства.

Фото wikipedia.org

4 сентября 1888 года американский бизнесмен Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку Kodak для своего нового изобретения — фотоаппарата на рулонной пленке. С тех пор фотография стала доступной для каждого — первая фотокамера Kodak с заряженной в нем пленкой на 100 стоила 25 долларов. Как было написано в инструкции, с ней мог работать каждый, нужно было лишь совершить четыре простых действия — направить объектив на объект, нажать на кнопку, повернуть ключ и дернуть шнур.

4 сентября 1998 года студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали компанию Google. Ее первым офисом стал гараж подруги основателей в калифорнийском городке Менло-Парк, а первым сотрудником компании — однокурсник Крейг Сильверстейн. Тогда Пейдж и Брин создали новую технологию поисковой системы, назвав ее BackRub — она определяла актуальность сайта количеством и важностью страниц, которые ссылаются на него. Но потом им пришлось изменить это название на Google. Поводом стала случайность: во время встречи с одним из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшеймом, он очень торопился и на вопрос, «как называется ваша компания?», Брин выпалил — Google Incorporated. Так студенты-программисты за имя несуществующей еще компании получили первый солидный чек — 100 тыс. долларов. Чтобы обналичить его, друзьям пришлось регистрировать фирму именно под этим названием.