Убийство Валиуллы Якупова и покушение на муфтия Татарстана: 10 лет спустя
В этот день ровно 10 лет назад в Казани около десяти утра при выходе из подъезда собственного дома по ул. Заря, 28 был застрелен выдающийся религиозный и общественный деятель, бывший заместитель муфтия Татарстана Валиулла хазрат Якупов. А уже в 10.15 во время движения на перекрестке ул. Мусина и Четаева произошел взрыв автомобиля, за рулем которого находился сам муфтий республики Ильдус хазрат Файзов. В тяжелом состоянии, с переломом голеностопного сустава, он был доставлен в больницу, где ему срочно была проведена операция. По данным правоохранительных органов, преступления были совершены радикальными исламистами из-за профессиональной деятельности, так как Файзов и Якупов были ярыми противниками ваххабизма.
Память спустя 10 лет
В ДУМ Татарстана рассказали «Реальному времени», что борьба с экстремизмом остается одной из главных задач в современном обществе.
— Гибель Валиуллы хазрата Якупова и покушение на Ильдуса хазрата Файзова навсегда останутся одними из самых трагичных событий в истории татарстанской уммы. Позиция Духовного управления мусульман Татарстана по вопросам экстремизма неизменна — это общемировое зло, которому нет места в современном обществе, а борьба с этим явлением остается одной из важнейших задач в деятельности ДУМ республики, — заявил заместитель муфтия по информационной политике Ришат Хамидуллин.
Сегодня священнослужители Татарстана почтили память Валиуллы Якупова, собравшись возле его могилы на мусульманском кладбище при мечети «Аль-Марджани», они прочитали аяты из Корана и совершили дуа (молитву об упокоении души).
Расследование терактов
Ответственность за эти события взяла на себя организация под названием «Моджахеды Татарстана». Один из участников группировки назвался «амиром республики» и сообщил, что они и дальше будут уничтожать своих противников. По данным правоохранительных органов, амиром представлялся Раис Мингалеев. Кроме него, в федеральный и международный розыски были объявлены Роберт Валеев, Альберт Исмагилов и Рафис Гариев.
24 октября 2012 года в столице Татарстана прошла спецоперация по уничтожению боевиков, которые, по версии следствия, могли быть причастны к тем терактам. Силовики заблокировали преступников на первом этаже дома по ул. Химиков, 25. Стоит отметить, что в январе того же года в этом самом доме был уничтожен особо опасный преступник Рустам Юсупов, готовивший теракт в городе. Перестрелка продолжалась долгое время, в ходе спецоперации двое боевиков были уничтожены. Со стороны правоохранительных органов был один погибший сотрудник УФСБ РФ по Татарстану, а также один раненый.
Тогда исполняющий обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) СКР по Татарстану Артем Кривоносов рассказал, что уничтоженные боевики имели отношение к терактам 19 июля. По его словам, одним из них оказался 35-летний Роберт Валеев, который и являлся убийцей Валиуллы Якупова. Это также подтвердила и генетическая экспертиза. По некоторым данным, во время стрельбы в Якупова одна из пуль рикошетом от стены попала в самого нападавшего, но ранение не помешало ему скрыться. Так, с места преступления были изъяты образцы крови самого преступника.
Стоит отметить, что по подозрению в причастности к терактам были задержаны 24 человека, среди них — несколько глав отделов ДУМ и имамы, а также руководитель компании «Идель-хадж» Рустем Гатауллин, который занимался организацией паломнических туров для мусульман. Тогда Союз татарской молодежи «Азатлык» устроил мирный пикет с призывом прекратить массовые аресты в связи с расследованием, а основной оппонент Ильдуса Файзова — имам-хатыб мечети «Кул-Шариф» Рамиль Юнусов уехал в Лондон. Считалось, что отъезд был связан с тем, что среди задержанных были члены его общины. После спецоперации 24 октября и уничтожения Роберта Валеева следственные органы объявили его исполнителем убийства Якупова, а организатором теракта считался Раис Мингалеев, который объявлял себя «амиром Татарстана».
Тогда же появилась информация, что Мингалеев умер в лесу от малярии, а в интернете всплыло видео с его похорон. Остальные участники группировки оставались в розыске, и, по информации спецслужб, их следы вели в Турцию.
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