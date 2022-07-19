Убийство Валиуллы Якупова и покушение на муфтия Татарстана: 10 лет спустя

В этот день ровно 10 лет назад в Казани около десяти утра при выходе из подъезда собственного дома по ул. Заря, 28 был застрелен выдающийся религиозный и общественный деятель, бывший заместитель муфтия Татарстана Валиулла хазрат Якупов. А уже в 10.15 во время движения на перекрестке ул. Мусина и Четаева произошел взрыв автомобиля, за рулем которого находился сам муфтий республики Ильдус хазрат Файзов. В тяжелом состоянии, с переломом голеностопного сустава, он был доставлен в больницу, где ему срочно была проведена операция. По данным правоохранительных органов, преступления были совершены радикальными исламистами из-за профессиональной деятельности, так как Файзов и Якупов были ярыми противниками ваххабизма.

Память спустя 10 лет

В ДУМ Татарстана рассказали «Реальному времени», что борьба с экстремизмом остается одной из главных задач в современном обществе.

— Гибель Валиуллы хазрата Якупова и покушение на Ильдуса хазрата Файзова навсегда останутся одними из самых трагичных событий в истории татарстанской уммы. Позиция Духовного управления мусульман Татарстана по вопросам экстремизма неизменна — это общемировое зло, которому нет места в современном обществе, а борьба с этим явлением остается одной из важнейших задач в деятельности ДУМ республики, — заявил заместитель муфтия по информационной политике Ришат Хамидуллин.



Сегодня священнослужители Татарстана почтили память Валиуллы Якупова, собравшись возле его могилы на мусульманском кладбище при мечети «Аль-Марджани», они прочитали аяты из Корана и совершили дуа (молитву об упокоении души).

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Расследование терактов



Ответственность за эти события взяла на себя организация под названием «Моджахеды Татарстана». Один из участников группировки назвался «амиром республики» и сообщил, что они и дальше будут уничтожать своих противников. По данным правоохранительных органов, амиром представлялся Раис Мингалеев. Кроме него, в федеральный и международный розыски были объявлены Роберт Валеев, Альберт Исмагилов и Рафис Гариев.

Так сегодня выглядит дом Валиуллы Якупова на ул. Заря. Фото: Максим Кокунин

24 октября 2012 года в столице Татарстана прошла спецоперация по уничтожению боевиков, которые, по версии следствия, могли быть причастны к тем терактам. Силовики заблокировали преступников на первом этаже дома по ул. Химиков, 25. Стоит отметить, что в январе того же года в этом самом доме был уничтожен особо опасный преступник Рустам Юсупов, готовивший теракт в городе. Перестрелка продолжалась долгое время, в ходе спецоперации двое боевиков были уничтожены. Со стороны правоохранительных органов был один погибший сотрудник УФСБ РФ по Татарстану, а также один раненый.

Подъезд, в котором был застрелен Якупов, спустя 10 лет. Фото: Максим Кокунин

Тогда исполняющий обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления (СУ) СКР по Татарстану Артем Кривоносов рассказал, что уничтоженные боевики имели отношение к терактам 19 июля. По его словам, одним из них оказался 35-летний Роберт Валеев, который и являлся убийцей Валиуллы Якупова. Это также подтвердила и генетическая экспертиза. По некоторым данным, во время стрельбы в Якупова одна из пуль рикошетом от стены попала в самого нападавшего, но ранение не помешало ему скрыться. Так, с места преступления были изъяты образцы крови самого преступника.

В этом доме по ул. Заря жил Валиулла Якупов. Фото: Максим Кокунин

Стоит отметить, что по подозрению в причастности к терактам были задержаны 24 человека, среди них — несколько глав отделов ДУМ и имамы, а также руководитель компании «Идель-хадж» Рустем Гатауллин, который занимался организацией паломнических туров для мусульман. Тогда Союз татарской молодежи «Азатлык» устроил мирный пикет с призывом прекратить массовые аресты в связи с расследованием, а основной оппонент Ильдуса Файзова — имам-хатыб мечети «Кул-Шариф» Рамиль Юнусов уехал в Лондон. Считалось, что отъезд был связан с тем, что среди задержанных были члены его общины. После спецоперации 24 октября и уничтожения Роберта Валеева следственные органы объявили его исполнителем убийства Якупова, а организатором теракта считался Раис Мингалеев, который объявлял себя «амиром Татарстана».

Тогда же появилась информация, что Мингалеев умер в лесу от малярии, а в интернете всплыло видео с его похорон. Остальные участники группировки оставались в розыске, и, по информации спецслужб, их следы вели в Турцию.



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Максим Кокунин