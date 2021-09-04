Татарстан реанимирует соревнования, которыми прославился СССР

Игры стран СНГ до боли напомнят старты, в которых отличились Алекно, Карпин, Добровольский

Сегодня в Казани стартуют первые Игры стран СНГ, которые и министр республики Владимир Леонов, и заместитель министра спорта России Азат Кадыров называли в числе главных стартов 2021 года. «Реальное время» нашло параллели дебютных стартов со знаменитыми Спартакиадами народов СССР, которых до развала Союза провели 17: 10 летних и 7 зимних.

Турнир в новых реалиях

Игры стран СНГ — это соревнование среди представителей десяти стран бывшего Советского Союза. В свою очередь, в советских Спартакиадах принимали участие 17 команд: все 15 республик плюс сборные Москвы и Ленинграда. До 1979 года это были старты сильнейших спортсменов страны, а с 1983 года, когда проводили восьмую летнюю Спартакиаду, ее учредители решились на внесение определенных изменений.

Понимая, что в командных игровых видах спорта и без того много соревнований, футбол на Спартакиаде сделали молодежным. Увы, среди участников тех стартов не было на тот момент представителей футбольных клубов из Татарии. Разве что в составе сборной Украины сыграл Сергей Кузнецов, который через десять лет защищал цвета челнинского «КАМАЗа», за Туркменистан выступал Рафис Гильманов, в будущем администратор «Рубина», а живущий сейчас в Зеленодольске Сергей Бураков играл в сборной Казахстана.



Сильнейшим по составу и на тот момент, и годы спустя представляется ростер сборной Украины, где, помимо Кузнецова, играли будущие сборники Геннадий Литовченко и Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Павел Яковенко. Еще одним фаворитом считалась, как ни странно, сборная Таджикистана (!), выигравшая в том же году популярный в советские времена турнир «Переправа». Любителям футбола со стажем многое скажут фамилии таджикских сборников — Мананников, Батуренко, Воловоденко, Малюков, Фузайлов, Ширинбеков и известный ныне тренер Рашид Рахимов. Солидными выглядели и футбольные составы сборных Москвы и Грузии — у последних в составе играли будущий олимпийский чемпион Гела Кеташвили и признанный бомбардир Гоча Гогричиани. Но на уровне полуфинальных турниров произошли сразу две сенсации. Москву и Грузию опередила Литва, а Украина уступила сборной РСФСР.

Фото pastvu.com

Сборная РСФСР с Алексеем Еременко (отцом ныне известных братьев Еременко) и Валерием Шмаровым выглядела фаворитом в финале с Литвой, чья сильнейшая команда «Жальгирис» только в том же 1983 году дебютировала в Высшей лиге. Но прибалты с будущим олимпийским чемпионом Вальдасом Иванаускасом в составе выиграли 1:0.

Москву тренировал Волчок, за таджиков играл Мухамадиев

На следующей Спартакиаде 1986 года футбольная сборная РСФСР заняла пятое место, а в ее составе выступали казанцы Владимир Артамонов, Павел Соловьев и Александр Татаркин (8 голов из 23, больше трети от общего числа забитых). Еще за Россию играли будущие тренеры «Рубина» Валерий Клейменов из Тулы и волгоградец Олег Стогов, плюс Шмаров, который стартовал на второй Спартакиаде подряд. Подобных футболистов, кстати, было несколько: литовцы Бубляускас и Нарбековас, ленинградцы Колотовкин и Шамбуркин, грузины Кеташвили и Чедия, украинец Горилый. Сборная Украины под руководством Виктора Колотова как раз и стала чемпионом. В ее составе сыграл еще и Сергей Герасимец, в будущем тренер малопонятной и очень уж недолговечной команды «Анжи-Юниор» из Зеленодольска.

Бронзового футбольного призера той Спартакиады, сборную Москвы, тренировал Игорь Волчок. Будущий тренер казанского «Рубина» составил сборную Москвы на основе ЦСКА, поскольку в те годы армейский клуб был аналогом молодежной сборной СССР. В армию успели призвать Моргуна из Украины, Иванаускаса из Литвы, Гаглоева из «Спартака», Орджоникидзе, который стал игроком московского «Динамо», также имевшего право привлекать молодых футболистов к армейской службе в рядах КГБ, погранвойск, внутренней службы.

За таджиков сыграли будущий игрок «КАМАЗа» Адьям Кузяев, отец нынешнего сборника Далера Кузяева, будущий тренер «Рубина» Мухсин Мухамадиев, наставник множества любительских мини-футбольных команд Казани Дамир Камалетдинов.

Фото krskstate.ru

Добровольский, Карпин, Цвейба: лучшие из лучших в числе худших

Самые выдающиеся карьеры из той плеяды выпали на долю футболистов из слабых сборных, которые не добились серьезного результата. Во-первых, будущий олимпийский чемпион Игорь Добровольский, сыгравший за сборную Молдавии, во-вторых, Ахрик Цвейба, будущий игрок «КАМАЗа» и трех сборных СССР, Украины, России. И наконец, нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин играл за Эстонию. Любопытно, что тремя годами ранее в Эстонии не существовало команды мастеров, и только перед Спартакиадой 1983 года была создана команда ШВСМ, через два года спустя получившая историческое название «Спорт», под которым выступала еще во времена царской России. Но даже отсутствие команды мастеров не мешало проводить чемпионат Эстонской ССР, где в числе участников была армейская команда «Звезда» (Таллин). В ней проходили службу молодые футболисты из соседнего Ленинграда и, как ни странно, Средней Азии и Украины. Вот и в той сборной Эстонии партнерами Карпина были, среди прочих, Владлен Баушев, Алексей Дергачев, Николай Миронов из Ленинграда, Сергей Волков из Волгограда, Евгений Лиферов из Душанбе, Вадим Любушин из Хивы, Валерий Чмиль из Одессы.

А в сборных Азербайджана в последний раз в истории сыграли этнические армяне: Арменак Абрамян, Артур Агабекян, Виген Григорян и Гарри Погосян. Уже на следующей Спартакиаде-1991 армяне, родившиеся в Азербайджане, играли за сборную исторической родины, как шахматист-бакинец Сергей Галдунц.

Впрочем, что же это мы все о футболе. На волейбольном турнире тоже отличилась сборная, чьи игроки мало чем зарекомендовали себя в будущем. У Украины разве что Шадчин стал известным игроком, а вот москвичи, серебряные призеры, имели в составе легендарного Андрея Кузнецова, а также экс-украинца Александра Гордиенко и экс-белоруса Владимира Алекно. На третьем месте финишировала сборная Литвы, которая располагала в советские времена командой с несколько странным названием «Куроаппаратура». Среди ее игроков Андрей Воронков, наставник нынешнего чемпиона России — «Локомотива» из Калининграда.

Фото pastvu.com

Городки, самбо и шахматы

Самым звездным стартом Спартакиады-1983 стали легкоатлетические соревнования. На них выступали и иностранные представители, причем бегуны Йорданка Донкова из Болгарии и Инносент Эгбунике из Нигерии в будущем становились олимпийскими чемпионами и призерами. Иностранные спортсмены участвовали еще и в соревнованиях по боксу, вольной и классической борьбе.

Кстати, спортивная программа Спартакиад отличалась от Олимпиады тем, что в них включены были городки, самбо и шахматы. К примеру, на Спартакиаде-1983 года фаворитами в самбо числились казанцы Рафик и Нафик Мадьяровы, победитель и бронзовый призер в категории до 68 кг на чемпионате СССР — 1982. Но на Спартакиаде мы остались без медалей. Зато шахматный старт 1986 года принес медаль татарстанским спортсменам. Правда, следует уточнить, что наша Татьяна Лукина выступала в составе команды Москвы, вместе с которой заняла третье место. Плюс спортсмены соревновались в акробатике, бадминтоне, настольном теннисе и прыжках на батуте, которые в то время еще не входили в программу Олимпийских игр.

Уже на последней Спартакиаде в составе сборной России по шахматам, занявшей четвертое место, выступали казанцы Ильдар Ибрагимов и Валерий Яндемиров.

В предчувствии распада

Во время последней Спартакиады-1991 предчувствовался скорый развал СССР. Это была куцая Спартакиада, без баскетбола и футбола, гандбола и водного поло, хоккея на траве и женского волейбола. Не было соревнований по парусному спорту, ведь советские регаты проводили в таллиннском заливе Пирита, а Эстония к тому времени практически отделилась от СССР. Хотя эстонские шахматистки и сыграли в женском турнире Спартакиады, неожиданно став бронзовыми призерами. Не было и спортсменов из Грузии, Латвии, Литвы...

Таким образом, нынешние старты будут максимально похожи на последнюю Спартакиаду СССР, в которой участвовали 12 республик бывшего Советского Союза. Тогда соревнования проигнорировали Грузия, Латвия и Литва, а сейчас не будут стартовать еще и Украина с Эстонией.

