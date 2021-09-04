9 стран и 1,5 тыс. спортсменов: в Казани октрылись I Игры стран СНГ
Сегодня в Казани на территории Деревни Универсиады состоялась торжественная церемония открытия I Игр стран СНГ. Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 4 по 11 сентября 2021 года. В Играх примут участие 9 стран: порядка 1,5 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц в составе команд. Всего будет разыграно 182 комплекта медалей. В составе сборной России выступят 28 спортсменов из Республики Татарстан.
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