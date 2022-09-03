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Видеоопрос: как бы вы оценили роль Михаила Горбачева в истории страны?

00:00, 03.09.2022 2
Видеоопрос: как бы вы оценили роль Михаила Горбачева в истории страны?
Фото: kremlin.ru (архив)

На этой неделе на 92-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1990 года, советский и российский политический деятель, единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев. Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы политика проводят в последний путь, похороны пройдут с элементами государственных похорон, в том числе с почетным караулом. Прощание с Горбачевым состоится в Колонном зале Дома Союзов. Владимир Путин выразил свои соболезнования и отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».

— Как бы вы оценили роль Михаила Горбачева в истории страны? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.

Елизавета Пуншева
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:53
    Он аннулировал Варшавский договор на Мальте.Американцы оболдели от такого подарка .Это просто измена Родине. Почему у нас не судят таких горе политиков ?
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  • Анонимно 15:38
    "Горбачев - это лучшее, что было в новейшей истории СССР и России" - не помню кто сказал, но согласен.
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