Видеоопрос: как бы вы оценили роль Михаила Горбачева в истории страны?
На этой неделе на 92-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1990 года, советский и российский политический деятель, единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев. Сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы политика проводят в последний путь, похороны пройдут с элементами государственных похорон, в том числе с почетным караулом. Прощание с Горбачевым состоится в Колонном зале Дома Союзов. Владимир Путин выразил свои соболезнования и отметил, что Михаил Горбачев «был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории».
— Как бы вы оценили роль Михаила Горбачева в истории страны? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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