Почти 70% россиян не понимают содержание квитанций ЖКХ

Исследование «Домиленд» показало: мы не знаем, за что платим

Фото: предоставлено компанией «Домиленд»

Модернизация отрасли ЖКХ — как ремонт в квартире: начать легко, а закончить никак не получается. Новые инициативы, которые призваны улучшить качество услуг, увеличить прозрачность отрасли и повысить собираемость платежей, разрабатываются и вступают в силу постоянно. Но задолженность за ЖКХ растет, платежная дисциплина падает. Результаты исследования «Домиленд» (разработчик IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций) показали, что ЖКХ-грамотность людей очень низкая. Только треть россиян контролируют расходы за ЖКУ и хорошо понимают, за что платят. Подробности — в нашем материале.

За 2 года — плюс 26 млрд задолженности

Практически каждый год появляются инициативы, призывающие модернизировать отрасль ЖКХ. Не реже появляются программы по улучшению ситуации в отрасли, увеличению прозрачности, улучшению платежной дисциплины и т. д. Однако, несмотря на все предпринятые шаги, особых улучшений нет: общая задолженность за жилищно-коммунальные услуги, по данным Минстроя, за последние 2 года выросла на 15%: теперь население должно коммунальным и ресурсоснабжающим организациям 767 млрд рублей (в 2020 году был 741 млрд). Платежная дисциплина снизилась с 95—98% в 2020 до 93,76% на начало 2022-го.

Специалисты компании «Домиленд»*, разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций, решили разобраться, в чем причина роста дебиторской задолженности. Они видят основную проблему в низком уровне ЖКХ-грамотности населения. По данным компании, только 29% россиян контролируют до копейки расходы за ЖКУ и понимают, за что платят.

Фото: Олег Тихонов

16% россиян вообще не понимают, откуда берутся суммы в платежке

В конце июня компания «Домиленд» провела опрос среди россиян (мужчин и женщин в возрасте от 18 лет), в котором приняли участие более тысячи человек. Вопросы касались ЖКХ и цифровых сервисов. Главный вопрос, который задавали респондентам: понимают ли они содержание квитанций ЖКХ и суммы платежа. Только 33% опрошенных ответили, что разбираются в каждой строке, самостоятельно снимают показания и сверяют данные, а вот почти четверть (27%) не вникают и подключают автоплатеж. 16% опрошенных вообще не понимают, откуда берутся суммы, 13% даже никогда не видели квитанции и считают, что это не их дело, заниматься вопросами ЖКХ, а 11% могут проконтролировать лишь отдельные значения.

При этом вопросы контроля тарифов ЖКХ и суммы платежей стоят достаточно остро: индексация происходит регулярно, да еще и стоимость услуг может корректироваться по сезону (например, плата за отопление). Не лишним было бы разобраться и в пересчете, и в плановом изменении тарифов.

При этом менее трети россиян, 29%, контролируют платежи до копейки, остальная часть опрошенных в разной степени не осведомлена о том, за что платят и как формируется сумма. Четверть всех опрошенных вообще не вникают в эти вопросы — считают, что вряд ли смогут на что-то повлиять. 28% догадываются, что оплачивают, помимо обязательных пунктов, еще и часть услуг или сервисов, которые не используют. 11% не понимают, как сформирована цена по 1—2 позициям, а 7% разбираются в счете 50/50 и платят по общим тарифам с переплатой.

Фото: Максим Платонов

Платят по-прежнему в кассе или на почте

Что касается способа оплаты начислений за жилищно-коммунальные услуги, то чаще всего россияне предпочитают кассы поставщика услуг — так ответили 32% респондентов. На втором месте по популярности личный кабинет или приложение банка (26%). Замыкает тройку лидеров почта — там за квартиру платят порядка 16% респондентов. Далее с небольшим отставанием друг от друга следуют сайт госуслуг (11%), терминал/банкомат (9%) и личный кабинет УК и поставщика услуг (6%).

Фото предоставлено компанией «Домиленд»

Татьяна Волчкова, CEO «Домиленд. Сервис», комментирует полученные данные:



— Современные сервисы действительно могут решить часть проблем россиян, особенно в вопросах прозрачности и обоснования платежей, но тут стоит вопрос готовности и бизнес-сообщества, и конечных пользователей к тотальной цифровизации. Пока что почти половина респондентов считают, что даже такое простое решение, как мобильное приложение, для общения с УК и оплаты услуг ЖКХ — это сложно, лучше все делать лично. Однако количество сторонников цифровых решений растет. 17% россиян согласны с тем, что это хорошее решение для оперативной связи с управляющей организацией, 11% уверены, что приложение ускорит решение бытовых проблем, 9% — что это позволит контролировать УК и тарифы. 4% предполагают, что это поможет сплотить соседей в решении бытовых вопросов.



Помимо этого, мы берем на себя и просветительскую миссию: с помощью различных каналов коммуникации рассказываем о цифровых преимуществах и нашим клиентам, и потребителям услуг. При этом, по нашим данным, при внедрении цифровых сервисов количество должников по коммунальным платежам сокращается в среднем на 30%.



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