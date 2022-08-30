Умер Михаил Горбачев

Умер последний глава СССР Михаил Горбачев, сообщили в Центральной клинической больнице. Ему был 91 год.

Как пишет «РИА Новости», он скончался вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой, сообщает ТАСС со ссылкой на знакомого с пожеланиями близких умершего.





Фото: ru.wikipedia.org/SpreeTom

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Медвеженского района Ставропольского края (тогда Северо-Кавказский край). В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. Далее с 1985 по 1991 год был генеральным секретарем ЦК КПСС (высшая должность в Коммунистической партии Советского Союза), а также последним председателем Президиума Верховного Совета СССР (1988—1989) и первым председателем Верховного Совета СССР (1989—1990). Единственный в истории президент СССР (1990—1991).

С 2020 года являлся самым долгоживущим правителем России в истории.



Стоит отметить, что в 1990 ему присудили Нобелевскую премию мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества». Однако на церемонии вручения в Осло вместо Горбачева по его поручению премию получал заместитель министра иностранных дел Анатолий Ковалев.

Позже в1991 году он выступил в Осло с Нобелевской лекцией (согласно правилам, лауреат должен прочесть такую лекцию в пределах 6 месяцев после вручения премии), в которой подчеркнул стремление народов СССР «быть органической частью современной цивилизации, жить в согласии с общечеловеческими ценностями, по нормам международного права», но вместе с тем сохранить свою уникальность и культурное разнообразие.

После отставки Горбачев создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

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