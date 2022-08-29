«Татнефть» вернет нефтесервисные компании, избавившись от шинных активов

«Татнефть» получила половину активов холдинга «ТаграС», а выведенные шинные активы могут претендовать на покупку завода Nokian

«Татнефть» раскрыла окончательную стоимость сделки по выкупу активов у нефтесервисного «ТаграСа», подконтрольного Шафагату Тахаутдинову. Поглощение половины его холдинга обошлось нефтяникам в 25,6 млрд рублей, следует из опубликованной сегодня отчетности по МСФО за первое полугодие 2022 года. На фоне последних событий сделку можно назвать достаточно справедливой, так как цена приобретения сопоставима с общей годовой выручкой этих компаний в 21,9 млрд рублей. Кроме того, «Татнефть» продала шинные активы 35,5 млрд рублей на условиях рассрочки платежа. Детали сделок — в материале «Реального времени».

Откусить половинку у Тахаутдинова

«Татнефть» завершила приобретение бизнеса по нефтепромысловому сервису у «ТаграС-Холдинга», созданного 18 лет назад в результате передачи целого комплекса сервисных работ на аутсорсинг частному подрядчику. Обратный процесс по возвращению выведенных тогда нефтепромысловых компаний альметьевская компания инициировала в начале этого года в рамках программы по развитию собственного сервисного блока. В периметр сделки вошли восемь из 16 системообразующих предприятий «ТаграС-Холдинга». Их выкуп проходил последовательно, в два этапа, но без промедления: первые и основные пять предприятий были приобретены в мае, оставшиеся три — к августу этого года. Подробности сделки раскрыты в опубликованной сегодня финансовой отчетности «Татнефти» по МСФО за первое полугодие 2022 года.



— В третьем квартале этого года в рамках развития нефтесервисного блока группа завершила приобретение бизнеса по нефтепромысловому сервису, — говорится в примечании, посвященном событию, произошедшему после отчетной даты МСФО (30 июня 2022 года, — прим. авт.).



Буровиков оценили не так

Основной этап сделки пришелся на второй квартал 2022 года — тогда группа приобрела движимое и недвижимое имущество, а также доли в ООО «Татинтек», ООО УК «Татспецтранспорт», ООО «ТаграС-ХимСервис», ООО «КРС-Сервис» у предприятий «ТаграС-Холдинга» и получила контроль, став единственным участником обществ. Тогда же был выкуплен основной актив «Татбурнефть» — крупнейшая в Татарстане буровая компания, обладающая опытом строительства скважин любой категории сложности, в том числе многозабойных, с горизонтальным стволом, парных горизонтальных скважин на месторождениях сверхвязкой нефти (битумов). Она работала не только на месторождениях Татарстана, но и в Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Ее выручка в 2021 году составила 5,1 млрд рублей, снизившись на 44% по сравнению с 2020 годом.

Тогда цена приобретения составила 6,291 млрд рублей. Деньги были выплачены в полном объеме во II—III кварталах 2022 г. В своем отчете «Татнефть» пишет, что по состоянию на 30 июня 2022 года оценка справедливой стоимости активов и обязательств приобретенных дочерних организаций не была завершена, а возмещение, переданное группой, основано на результатах оценки стоимости бизнеса приобретенных организаций в целом.

Также были приобретены ООО «НКТ-Сервис», ООО «МехСервис-НПО» и ООО «ТМС-Логистика» — эта часть обошлась нефтяникам в 19,342 млрд рублей. Деньги будут выплачены в полном объеме до конца третьего квартала 2022 года. В сумме на покупку нефтесервиса у «Татнефти» уйдет 25,6 млрд рублей.

Их основное направление — ремонт и техническое обслуживание нефтепромыслового и диагностического оборудования. Так, «МехСервис-НПО» занимается ремонтом и обслуживанием нефтепромыслового оборудования, выручка в прошлом году составила 2,3 млрд рублей. «НКТ-Сервис» — комплексной диагностикой, ремонтом и тестированием глубинно-насосного оборудования с выручкой в 2 млрд рублей, а «ТМС-Логистика» ведет учет имущества, занимается складской логистикой и имеет выручку в 1 млрд рублей. В этих обществах «Татнефть» получила контроль, став единственным участником, отмечается в примечании.

Фото: t.me/Tagras_info

— Приобретение дополнительных активов связано в первую очередь с тем, что «Татнефть» развивается, расширяет свою деятельность. Мы хотим предоставлять качественные услуги, — объясняли ранее необходимость сделки в компании. При этом указывали, что возможности нефтяного сервиса в техническом перевооружении и высокотехнологичном развитии ограничены из-за ограничения ОПЕК+ и высоких ставок по кредитам.

Впрочем, у «ТаграС-Холдинга» остается восемь наиболее крупных предприятий, связанных с проведением геофизических работ по зарубежным контрактам.



Сменили шины на нефтепромысел

Источником выплат за активы могла стать выручка, полученная группой «Татнефть» от продажи шинного бизнеса. Как следует из отчета, компания получила 35,555 млрд рублей на условиях рассрочки платежа.

— Справедливая стоимость возмещения, определенная на основе дисконтированных денежных потоков, составила 11 499 млн рублей. В условиях значительных изменений экономической ситуации, в том числе вызванных геополитическими процессами, продажа шинного бизнеса позволит группе сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах, — говорится в отчете. Иначе говоря, «Татнефть» обменяла шинные активы на нефтесервисные.

Фото: пресс-служба президента РТ

Ранее «Татнефть» выпускала шины под брендом Kama Tyres, но после введения санкций ЕС против шинных предприятий нефтекомпания продала бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу». Но это не значит, что «Татнефть» выходит из бизнеса. Сегодня «Коммерсант» сообщил, что структуры татарстанского ПАО и корпорации AEON Романа Троценко претендуют на покупку шинного завода финского производителя Nokian Tyres в Ленинградской области. Актив оценивается в €400 млн. Примечательно, что Троценко несколько лет интересуется химическими активами: в 2019 году приобрел волгоградский завод «Химпром» (под проект по выпуску метанола), а в 2020 году — татарстанский «Аммоний», но к шинному бизнесу не имел отношения.