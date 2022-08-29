День в истории: памятник — Шаляпину, дом — дружбе народов, налоги — на бороду

Чем примечательна дата 29 августа?

Сегодня, 29 августа, Международный день действий против ядерных испытаний. 29 августа Верховный совет решил, что 30 августа — выходной. Также в этот день открыли памятник Шаляпину и новое здание Дома дружбы народов, запретили носить бороды, Рихарда Зорге приговорили к казни, продемонстрировали первую электроплиту и сыграли «433». Родились актер Дилюс Хузиахметов, философ Джон Локк, драматург Морис Метерлинк. Скончались поэт Алексей Апухтин, актриса Ингрид Бергман, скрипач Дмитрий Коган. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

День суверенитета — выходной

29 августа 1987 года в Набережных Челнах родился Дилюс Хузиахметов, неоднократный лауреат премии «Тантана», актер театра кукол «Экият». Также занимается переозвучкой персонажей на канале «ШАЯН ТВ». До переезда в Казань работал в челнинском театре кукол, в 14 лет начав с машиниста сцены.

29 августа 1991 года прошла внеочередная VI сессия Верховного Совета РТ с обсуждением вопроса «О текущем моменте». В постановлении после было указан, что Татарская ССР государственный переворот 19—21 августа того же года не поддержала. В то же время Верховный Совет отменил постановление кабинета министров о передаче административных зданий, хозяйственных сооружений, принадлежащих КПСС, в собственность городского совета. В тот день было решено, что 30 августа — День образования Республики Татарстан — праздничный день.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

29 августа 1999 года на улице Баумана, к 125-летию со дня рождения, открылся первый в России памятник Федору Шаляпину. Андрей Балашов запечатлел его в момент отъезда из родного города. На открытии присутствовали внучка и и правнучка Шаляпина, супруга президента России Наина Ельцина и заместитель председателя правительства России Валентина Матвиенко.

29 августа 2012 года на углу улиц Павлюхина и Эсперанто открылось новое здание Дома дружбы народов — день приурочили к 20-летию создания в республике Ассамблеи народов РТ. Здание — это 4 тысячи квадратных метров и пять этажей с кабинетами национальных общественных организаций, сотрудниками Исполкома Ассамблеи, концертным и хореографическим залами, музеем, а также классами многонациональной воскресной школы.

Фото: пресс-служба Linxdatacenter

29 августа 2021 года «Реальное время» написало, что глобальная нехватка двух ключевых компонентов инфраструктуры — микрочипов и дисков для систем хранения данных — из потребительского сектора может распространить свое влияние на корпоративный уже к началу 2022 года. Вслед за автопромом, который «буксует» из-за недопоставки электронных компонентов уже второй год, на пороге дефицита вот-вот окажутся IT-отрасль и многие предприятия МСП. Компаниям, которые не решат к этому моменту свои инфраструктурные вопросы, вероятно, придется выстраиваться в очередь к облачным провайдерам.



Бороды — брить!

29 августа 1698 года Петр I выпустил указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», запретив с 1 сентября носить бороду. Таков был один из итогов путешествия государя по Европам. Петр сначала сам отрезал бороды придворным, потом ввел налог: дворянин — 60 рублей, купец — 100 рублей, прочие посадские люди — по 30 рублей. Не бриться разрешалось крестьянами и священникам.

Кадр из фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа женил»

29 августа 1943 года в Токио советский разведчик Рихарда Зорге был приговорен к смертной казни. 12 лет он работал на Дальнем Восток, передавая полную информацию о военно-политической ситуации в Японии и Китае. На Зорге осознанно работали 35 человек, еще 160 разведчик использовал без их ведома. Героем Советского Союза он стал через 20 лет после смерти.

Давайте помолчим

29 августа 1883 года канадец Томас Ахерн представил первую электроплиту. При этом он изобретение не запатентовал. Тогда Ахерн показал, как можно готовить пищу с помощью электрического тока. Повторно на публике он это сделал в 1892-м, но умер не в качестве изобретателя этой вещи, а основателем электрокомпании в 1938 году. А первая заводская плита появилась благодаря фирме AEG в 1908 году: без горелок и спиралей, на металлических ножках, с медленно нагревающимися металлическими пластинами, на которые ставилась посуда.

Фото: wikipedia.org

29 августа 1952 года в концертном зале Маверик в Вудстоке, штат Нью-Йорк, впервые прозвучало произведение «433» Джона Кейджа. Пианист Дэвид Тюдор играл в рамках концертах, представив трехчастность пьесы, закрывая и открывая крышку, не играя при этом ни ноты: музыкой становился шум, сопровождавший выступление.