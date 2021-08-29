Майнеры криптовалют и перебои с микрочипами заставят бизнес уйти в облака

Глобальная нехватка двух ключевых компонентов инфраструктуры — микрочипов и дисков для систем хранения данных — из потребительского сектора может распространиться на корпоративный

Фото: пресс-служба Linxdatacenter

Глобальная нехватка двух ключевых компонентов инфраструктуры — микрочипов и дисков для систем хранения данных (СХД) — из потребительского сектора может распространить свое влияние на корпоративный уже к началу 2022 года. Вслед за автопромом, который «буксует» из-за недопоставки электронных компонентов уже второй год, на пороге дефицита вот-вот окажутся ИТ-отрасль и многие предприятия МСП. Компаниям, которые не решат к этому моменту свои инфраструктурные вопросы, вероятно, придется выстраиваться в очередь к облачным провайдерам.

Природа и корни проблемы

Поставщики контроллеров для СХД фиксировали дефицит компонентов уже в конце 2020 года. Крупные производители микрочипов, включая TSMC и Samsung, не справлялись с удовлетворением возросшего спроса из-за пандемии, которая привела к проблемам вплоть до временной остановки производства.



На текущий момент аналитики компании TrendForce оценивают объемы мирового спроса на микрочипы на 10—30% выше доступного предложения по различным позициям.

Сроки ожидания поставок для крупных производителей электроники уже достигают 4-х месяцев. Более мелким игрокам приходится ждать до года или полностью отказываться от производственных планов, переносить выпуск новых линеек продукции и т.д.

На поставки систем хранения данных начинает влиять появление новой криптовалюты Chia, которая майнится на NVMe-дисках. В отличие от классических криптовалют, полагающихся на ресурсы видеокарт, Chia требует пространства систем хранения данных. TrendForce добавляет, что поставки твердотельных накопителей снижаются и из-за нехватки контроллеров флеш-памяти NAND.

В новый коин инвестировали крупные американские фонды, а сама технология майнинга привлекает «цифровых фермеров» тем, что процесс затрачивает минимальное количество электроэнергии по сравнению с аналогами. Судя по всему, майнеры вымоют из оборота ощутимое количество дисков СХД, а значит, проблема усугубится и останется с нами надолго.

На этом фоне растут цены как на доступные микрочипы, так и на конечные решения, создаваемые на их основе — чипы сегодня используются практически везде, где задействуется функционал микроэлектроники, от бытовой техники и электроники до машин.

Растут цены как на доступные микрочипы, так и на конечные решения, создаваемые на их основе

Текущий дефицит электронных компонентов уже затронул сферу потребительской электроники и автомобильную промышленность, на очереди — рынок корпоративной ИТ-инфраструктуры. По оценкам экспертов консалтинговой компании The Boston Consulting Group, мировое производство автомобилей в 2021 году по причине срыва поставок микрочипов сократится на 7—9 миллионов штук. Не придает оптимизма и прогноз члена правления одного из крупнейших поставщиков автоэлектроники Bosch Харальда Крегера. Он считает, что нехватка микросхем в автомобильной промышленности продолжится на протяжении большей части 2022 года.

Чего ждать

С учетом наблюдаемой общемировой динамики, до России эти тренды могут докатиться к началу 2022 года. Наша страна включена в цепочку глобальных поставок, поэтому отечественные компании в полной мере ощутят влияние глобальных перебоев с комплектующими ИТ-инфраструктуры.

В целом рынок сейчас в состоянии баланса: спрос на СХД в России после резкого роста в 2016 году, когда закон Яровой начал обсуждаться, сегодня замедлился. Все, для кого это был актуальный вопрос, уже закупили необходимое оборудование. Но в свете грядущего дефицита и необходимости развивать актуальные бизнес-модели с опорой на ИТ это положение будет меняться.

Те компании, для которых развитие ИТ-инфраструктуры и реализуемых на ней технологий являются областью основной экспертизы или главным инструментом развития, держат руку на пульсе и, скорее всего, занимаются необходимым апгрейдом железа прямо сейчас. Это дата-центры, облачные провайдеры, крупный бизнес, исторически находящийся на передовой линии цифровизации, а также госорганизации с обширной ИТ-инфраструктурой.

Все остальные компании и организации неизбежно столкнутся с последствиями грядущего дефицита. По оценкам Linxdatacenter, из-за разрыва между потребностями бизнеса в цифровизации и доступной ИТ-инфраструктурой рост спроса на ресурсы облачных провайдеров в России может составить 15—20% в первом квартале 2022 года.

«Причина? Сегодня все работают с данными, их объем растет по экспоненте. Также становятся строже требования к их качеству, постоянно появляются новые типы и форматы данных. Без ИТ-инфраструктуры, соответствующей новым реалиям, компании и организации могут столкнуться с рядом нерешаемых проблем. В свете грядущего дефицита решить их самостоятельно станет абсолютно невозможно. Отсюда и тренд на повышение спроса на облака от профильных провайдеров», — комментирует ситуацию директор по продажам компании Linxdatacenter Роман Шулимов.

В целом рынок пребывает в состоянии баланса: спрос на СХД в России после резкого роста в 2016 году, когда закон Яровой начал обсуждаться, сегодня замедлился

Куда бежать

Современные облака предлагают обширный выбор вариантов развертывания ИТ-систем компаний или их элементов.

Отсюда вытекает главная задача бизнеса — научиться правильно оценивать свои потребности и задачи развития с опорой на ИТ. Миссия провайдеров в этом свете — правильно сориентировать бизнес в этом многообразии с учетом специфики отрасли и бизнес-модели клиента, а также его исходных ИТ-ресурсов.

Сегодня на нашем рынке появляется аналог глобальных публичных облаков, нацеленных на предоставление готовых ИТ-сервисов из облака по аналогии с AWS, Google Cloud и Microsoft Azure.

В этом амплуа работают «Яндекс» и Mail.ru. Они оперируют не инфраструктурными понятиями — «сервер», «виртуальные машины», а предлагают нативные облачные инструменты под конкретные бизнес-задачи. Так, по модели готового сервиса сегодня можно получить доступ к удаленным рабочим местам (VDI), средам и инструментам разработки ПО (контейнеры и Kubernetes), СУБД, аналитическим инструментам и т.д.

Спрос на чистую инфраструктуру тем не менее остается: сервисы типа IaaS — инфраструктура как сервис — решает задачи миграции сложившихся корпоративных ИТ-систем.

«Компании покупают виртуальные машины, каналы связи, СХД и далее самостоятельно развертывают на них все необходимые для своей работы приложения, базы данных и прикладное ПО. За подобного рода услугами лучше обращаться к провайдерам, для которых дата-центр и его ресурсы являются профильным бизнесом. Преимущество таких провайдеров в свете дефицита компонентов заключается в проведении подготовительной работы по данному направлению — они располагают широкими возможностями для масштабирования ресурсов и подбора оптимальных сред, инструментов, моделей развертывания и эксплуатации ИТ-систем бизнеса в облаках», — добавляет Роман Шулимов.

Корпоративные клиенты, которых затронет дефицит электронных компонентов, скорее всего, предпочтут услуги облачных провайдеров

Грубо говоря, компаниям не нужно думать о дефиците SSD-дисков, эта задача решается ресурсами провайдера — запасом необходимого оборудования, переговорами с поставщиками, поиском альтернативных решений.

Малый бизнес на очереди

Еще одной приметой текущего момента на рынке ИТ-услуг станет рост спроса на облака со стороны малого бизнеса: если у крупных компаний, как правило, есть и ИТ-стратегия, и даже запас собственных ресурсов для адаптации, в том числе и ИТ-бюджеты, то небольшим компаниям к резким изменениям адаптироваться гораздо сложнее.

Между тем они также зависят от ИТ-систем, сбой которых может привести к существенным потерям для бизнеса.

Теперь представим, что заменить сгоревший сервер и СХД по привычной схеме «заказал — привезли» невозможно: поставка оборудования и в нормальных условиях может занимать 5—8 недель, а в свете дефицита этот период станет гораздо длиннее.

Кроме того, меняются актуальные технологии, трансформируются потребности людей, общества, бизнес-модели, а это требует адаптации ИТ-систем и инфраструктуры под такие перемены.

Бесконечно копить технический долг в современных условиях означает в какой-то момент просто покинуть рынок и сойти со сцены в качестве активного игрока.

Крупный бизнес и ИТ уже давно развиваются в тесном тандеме, грядущие изменения рынка ИТ-инфраструктуры спровоцируют перемены и в сознании малого бизнеса.

В принципе, этот процесс уже начался: ведущие облачные провайдеры в России стараются максимально автоматизировать взаимодействие с небольшими клиентами, когда через несколько настроек в личном кабинете после оплаты компания получает доступ к необходимому набору ИТ-ресурсов для своей работы.

Развитие рынка, скорее всего, продолжится в этом направлении, через максимальное упрощение задач управления приложениями и данными в облаке.