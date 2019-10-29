«Джеймса Бонда знаете? Значит и Рихарда Зорге знать должны!»

18 октября 1941 года советский разведчик был арестован в милитаристской Японии, а 7 ноября 1944-го казнен в токийской тюрьме «Сугамо»

Именем Героя Советского Союза Рихарда Зорге названы не менее пятидесяти проспектов по всей России и на его малой родине — в нынешнем Азербайджане. Даже в Казани в память о нем назвали две улицы — в Советском и Авиастроительном районах города. Зорге вошел в историю как один из дипломатов, пытавшихся предупредить советские власти об эфемерности пакта Молотова — Риббентропа. Однако сегодня о выдающихся заслугах резидента советской разведки знают немногие. Почему легендарных советских разведчиков начали забывать и нужно ли изучать их биографию в школах и училищах — в материале «Реального времени».

«Лучше нашими героями будут Зорге и Гаврилов, чем Шухевич и Бандера»

— Меня совершенно не удивляет незнание Зорге, — посетовал в беседе с «Реальным временем» генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов, — Появляются совершенно новые ценности и стандарты. Естественно, герои прошлых лет практически никому не известны. Мы с вами говорим о Зорге, а вы спросите, кто такая Зоя Космодемьянская — не скажут, а кто такие краснодонцы — тем более, потому что, если раньше в школьной программе была «Молодая гвардия» Фадеева, то сейчас ее нет. Все это уходит в тень, и этот процесс общемировой. Но это не оправдание беспамятству. Историю у нас разучились преподавать, а если мы посмотрим в школьную программу, большой вопрос, есть ли там Зорге вообще. Характерно другое — Зорге у нас стал известен только в 1962 году, когда вышел французский фильм «Кто вы, доктор Зорге?». Только тогда ему было присвоено звание.

Фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?» вышел в 1961 году. Согласно легенде, спустя еще 3 года его увидел первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и был удивлен тем, что Зорге — вовсе не вымышленный персонаж, а реально живший гражданин Советского Союза. Он и поручил изучить материалы давно «похороненного» в архивах нелестной резолюцией Сталина дела Зорге.

Фильм Ива Чампи «Кто вы, доктор Зорге?» вышел в 1961 году. Кадр из фильма

— Мы говорим о Зорге — это одна определенная специфика, но у нас есть огромное количество людей, которые заслуживают большого уважения и внимания. Недавно меня попросили проконсультировать ребят, которые хотели поступить в Академию ФСБ. Чистенькие, умненькие, хорошие ребятишки пришли. Я задал им резонный вопрос: а зачем вам это надо? Говорят, мы хотим защищать отечество. Они хотели на факультет контрразведки, окей. Что такое контрразведка? Ступор, не знают. Хорошо, кого вы знаете из российских разведчиков? Никого они не знали, не знали и первого президента России. Их ответ меня вообще ошеломил, говорят: «Кажется, он был без ног и его носили на руках». Они даже меня заинтриговали, — иронично заметил Александр Михайлов. — И я не удивлюсь, если поступили — потому что по ЕГЭ. Все это не системная ошибка, у нас в государстве знание об этих вещах разрушено.

— Молодежь по большому счету и не может знать Зорге — настолько много сейчас информации и значительных имен, но тем не менее знать должна. Джеймса Бонда знаете? Значит и Рихарда Зорге знать должны! Я думаю, мифический персонаж, известный по фильмам, заслужил память не меньше, чем Герой Советского Союза — в разведке таких лиц было все же не так много, — напомнил другой собеседник нашего издания ветеран контрразведки, подполковник в отставке, экс-директор казанского музея ФСБ Ровель Кашапов.

— Я вам больше скажу, люди, живущие на улице Петра Гаврилова, понятия не имеют, кто он: строитель, Герой Советского Союза или работник цирка. Низкий уровень знаний — всеобщая тенденция по определению, касающаяся многих аспектов Великой Отечественной войны, — согласился директор Музея Великой Отечественной войны Александр Александров. — Вместе с тем, это необходимо хотя бы для того, чтобы сохранить свою историю, воспитывать детей на настоящих героях, а не выдуманных. В 90-е, начале 2000-х уже проглядывала, а сейчас очень четко прослеживается тенденция к переписыванию истории. Герои и события — первое, что пытаются перевернуть. Поэтому лучше нашими героями будут Зорге и Гаврилов, чем Шухевич и Бандера — лучше сохранить свою историю, чем учить чужую.

Рихард Зорге в госпитале после ранения

Кем был Рихард Зорге?

Фигура Рихарда Зорге, как и многих советских разведчиков, даже сейчас, после десятка снятых о нем художественных и документальных фильмов, остается загадочной не только для простых обывателей, но и для серьезных исследователей. В прошлом году, по данным Российского военно-исторического общества, наблюдался особый всплеск интереса к личности Зорге со стороны экспертного сообщества — свет увидели труды Михаила Алексеева «Верный вам Рамзай» (из двух частей, «Рамзай» — агентурный псевдоним Зорге) о работе разведчика в Японии, начиная с 1933 года до самой казни. Особенно ценно то, что книги опираются исключительно на документальные источники — донесения разведгруппы Зорге и внутренние документы ГРУ.

Будущий разведчик родился 4 октября 1895 года в семье немецкого инженера Густава Вильгельма Рихарда Зорге, трудившегося на Бакинских промыслах в «Товариществе нефтяного производства. Малая родина Зорге — поселок Сабунчи Российской империи, сейчас находящийся на территории столицы Азербайджана. В 1898 году вся семья переехала в Германию. Известно, что в 1914 году Рихард Зорге в составе германской армии участвовал в Первой мировой войне, а после демобилизации учился в Гамбургском университете, к концу 1919 года получив степень по экономике.

Известно, что в годы жизни в Германии Зорге состоял в Независимой социал-демократической партии, а затем и в Коммунистической партии Германии, был пропагандистом. В 1924 году, после запрета работы компартии в Германии по приглашению Коминтерна он перебрался в Москву, где очень быстро получил советское гражданство, а в 1929-м поступил на работу в Разведуправление РККА. В статусе разведчика Рихард Зорге успел побывать с миссиями во многих европейских и азиатских странах, пока в 1933 году не было принято решение о его отправке в Японию.

Удостоверение пресс-секретаря посольства Германии в Японии Зорге

В страну восходящего солнца он прибыл в качестве корреспондента европейских публицистических изданий, после нескольких лет жизни в Японии получил должность пресс-атташе германского посольства, все это время передавая секретные данные Союзу. Ресурс Российского военно-исторического общества уточняет, что Зорге неоднократно предпринимал попытки оповестить руководство o надвигающейся катастрофе — нападении Германии на СССР, однако эти сведения не получили должного уровня доверия, что отчасти и привело к «эффекту неожиданности» вторжения гитлеровской армии.

Разработка членов японской резидентуры советской разведки началась в конце 1940 года, 18 октября 1941 года Рихард Зорге был арестован, за 2 дня до этого были арестованы и многие его «коллеги». Документы, подтверждающие истинную цель их пребывания в Японии, были обнаружены впоследствии при обысках. 29 сентября 1943 года состоялось итоговое судебное заседание, на котором Зорге был приговорен к смертной казни через повешение. Утром 7 ноября 1944 года в токийской тюрьме «Сугамо» приговор был приведен в исполнение.

По данным некоторых источников, под пытками Зорге признался в шпионской деятельности в пользу Союза, за что его имя в СССР и было предано забвению на долгие годы. Первый патриотический материал, в котором был упомянут Рихард Зорге, вышел в только в ноябре 1964 года, тогда же ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.