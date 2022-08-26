Возрождение индонезийской нации в эпическом романе Эки Курниавана «Красота — это горе»

Этот роман невольно вызывает ассоциации с произведениями Жоржи Амаду по атмосфере, Габриэля Гарсия Маркеса по сюжету и Гузель Яхиной по умению вовлечь в историю с первых страниц книги

Фото: Максим Платонов

Это грустная, дикая и странная книга, действие которой визуализируется так ярко, словно не роман читаешь, а смотришь 3D-фильм. При этом есть подозрение, что европейский читатель до конца не сможет понять всю глубину этого произведения.

Эка Курниаван родился на западной части острова Ява в тот день, когда Восточный Тимор провозгласил независимость от Португалии в 1975 году. Писатель изучал философию в университете Джакарты, а в 1999 году опубликовал первую книгу, которая посвящена творчеству крупнейшего индонезийского писателя послевоенного периода Прамудьи Ананты Тура. В 2002 на родине Курниавана вышел роман «Красота — это горе». Но мировую известность писатель получил после перевода этой работы на английский язык.

Роман «Красота — это горе» — это амбициозная попытка автора передать не коренным жителям Индонезии историю перехода от колониальной страны к независимому государству. При этом подать ее под видом семейной саги и легенд о призраках.

Книга Курниавана объемная, фактурная, сложная по хронологии и эпическая по размаху. Автор рассказывает смешно и иногда небрежно об ужасающих событиях, что кажется, будто нравственный механизм романа дал сбой. Но юмор здесь не усмешка, а защитный механизм, который срабатывает каждый раз при соприкосновении с травмирующем прошлым страны.

Если вы читали главный роман колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», то увидите сходство с первых строк книги «Красота — это горе».

«Воскресным мартовским днем Деви Аю встала из могилы спустя двадцать один год после смерти. Пастушонок, спавший под плюмерией, со страху обмочился и поднял крик, а все четыре его овцы бросились врассыпную меж каменных и деревянных надгробий, будто за ними гнался тигр. Началось все с шума из заброшенной могилы — могила была безымянная, но все знали, что покоится там Деви Аю. Умерла она в пятьдесят два, а двадцать один год спустя воскресла, и с тех пор все потеряли счет ее годам».

Как вы уже поняли, Деви Аю — необычная женщина. А по мере продвижения чтения ее образ все больше усиливается и наполняется новыми смыслами. Исторический фон жизни и смерти Деви Аю близок к реально происходящим событиям: детство в условиях голландского колониализма и вступление во взрослую жизнь под оккупацией Японией в период Второй мировой войны.

Деви Аю — наполовину голландка, а наполовину индонезийка. Ее родители — сводные брат и сестра, у которых общий отец и разные матери. Она невероятно красива. В период политического конфликта Деви Аю не по своей воле становится женщиной для утех. Она живет в роскошно обставленном борделе, где каждую ночь ее неоднократно насилуют, как, впрочем, и других проституток.

Больше всего шокируют даже не сцены насилия, а фатализм женщины. По завершении войны у Деви Аю появляется острый сарказм и черный юмор, а также востребованность среди мужчин города и репутация самой лучшей проститутки. Именно в этот момент она выбирает себе одного мужчину на каждую ночь, а остальные, одержимые похотью, стоят в очереди в надежде, что место в постели Деви Аю скоро освободится.

Деви Аю — больше, чем просто женщина. И она даже не собирательный образ всех индонезийских женщин. Деви Аю и есть индонезийская нация, которую сначала насиловали голландцы, а затем японцы, и которая в итоге обрела независимость.

Старшая дочь Деви, Аламанда, еще более красива, чем ее мать. Она сочетает в своем внешнем виде расовые оттенки разных наций, причастных к ее рождению. Вскоре у нее появляется два жениха. Первый — Шоданхо, который старше Аламанды на 20 лет. Он неуязвимый бывший партизан, который был лидером борьбы за независимость от Голландии. Второй жених — товарищ Кливон. Это молодой человек, который мог бы составить Аламанде отличную пару. Их отношения шли к свадьбе, но обстоятельства разлучили молодых любовников. После чего Кливон становится яростным коммунистом и противником богатого и этически скомпрометированного Шоданхо.

Главное достижение Курниавана — это удержание баланса между фольклором, магическим реализмом и реалистичным описанием жизни в портовом городе Халимунда. Среди волшебных элементов — это поднявшаяся из могилы женщина через 21 год после захоронения; свинья, превратившаяся в человека; несокрушимый Маман Генден, от которого отскакивают пули; магический пояс целомудрия, который может быть снять только с помощью правильных слов. И тут же вымышленный город Халимунда, который похож на Макондо Маркеса и находится где-то между геополитической реальностью и мифом.

С началом послевоенной эпохи роман становится мрачнее. Живых начинают вытеснять призраки замученных, изнасилованных и нищих. Товарищ Кливон попадает в ссылку на остров Буру, который представляет из себя некое подобие советского ГУЛАГа. А Шоданхо отправляется на Восточный Тимор, чтобы подавить там зарождающееся восстание. Но их отлучки не нарушают ход романа. Ведь «Красота — это горе» — это изначально история о женщинах, которые обладают «ужасной силой угнетенных».

В отличие от мужчин, женские персонажи здесь детально прорисованы. Они наделены мудростью, человеколюбием, безудержным оптимизмом и внутренней силой. Мужские образы зачастую тщеславны, слабы и даже отвратительны. Ими движет только похоть и желание обладать красотой, которая есть у главных героинь. Эта же красота приносит женщинам только боль. Поэтому Деви Аю проклинает свою четвертую дочь, которая находится в утробе матери. Женщина не хочет родить еще одну девочку, жизнь которой будет сводиться к служению мужчине.

Проклятье срабатывает. У Деви Аю рождается безобразная девочка, которую по иронии судьбы называли Красотой. Именно ее жизнь свяжет далекое прошлое индонезийского народа с его будущим.

Издательство: Фантом Пресс

Перевод: Марина Ивекова

Количество страниц: 512

Год: 2018



Екатерина Петрова