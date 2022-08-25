Ново-Татарская слобода как источник вдохновения
Что могло бы стать креативным стартом для проектировщиков промышленной зоны на Портовой?
На этой неделе главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина представила первую концепцию застройки промышленной зоны на Портовой, которую разработало московское архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Одновременно депрессивная и логистическая территория, об обновлении которой давно шла речь, занимает 287 гектаров. Архитекторы с проектом на 6 гектаров признались, что вдохновлялись башней и головным убором Сююмбике, а в решении фасадов и выборе цветов — национальной вышивкой XIX века. В нашей постоянной рубрике, рассказывающей об объектах Казани, мы дополним их список, который может повлиять на идеи московских и других зодчих.
Мазут, Ичка, гуси и козел
Любопытно, что в рассказах о презентации никак не упоминается возникшая в 1749 году Ново-Татарская слобода, на территории которой, по сути, и будет проходить реновация. Во-первых, это изначально промышленная территория, на котором работали и кустарные производства, и заводы с фабриками, в частности по выделке меха, что привело к появлению Мехового комбината. И одна из улиц, которую можно увидеть на проектах территории, носит название Меховщиков. На ее пересечении с Портовой стоит дом, в котором до революции размещалась контора общества «Мазутъ» — одного из первых известных в губернии нефтеперерабатывающих предприятий Казани. Дом законсервирован волонтерами в январе 2021 года, а сейчас переживает строительство трассы, проходящей в нескольких метрах от него. Его строил Прокопий Полянин, рядом с домом проходит улица Татарстан. Исторически это конец города — далее шли луга с речкой Ичкой, гусями и утками.
Дом «Мазута» — редкое сохранившееся историческое здание в Ново-Татарке, еще одно — дом Якуба Козлова на Меховщиков, 78, также попадающее в портовую зону. Его фасад закрыт сайдингом, он окружен ангарами, так что в промзоне сейчас здание выглядит диковато. А когда-то вся улица Меховщиков с обеих сторон была застроена домами, в частности здесь жили эвакуировавшиеся во время Первой мировой войны польские татары — Резвавночи, Богдановичи... В доме Козлова в советское время находились средняя школа и автошкола. Сам Козлов, занимаясь кожевенным бизнесом, спонсировал «Алую мечеть» неподалеку. В слободе его называли «Кәҗә Якуп», «Козел Якуб».
Мечети и башни
Надо ли добавлять, что есть в Ново-Татарской слободе три мечети, хотя их облик вряд ли может вдохновлять проектировщиков — «Иске Таш» (сейчас проходит масштабную реставрацию), «Розовая» (работает как медресе) и «Урта-Таш». Последняя все не дождется обновления и восстановления минарета, хотя и стоит на видном месте — на углу Меховщиков и Кызыл Татарстан.
Нельзя оставить без внимания и каланчу пожарной части Меховой фабрики на улице Ирек. Она рассечена надвое — половина находится в Плетенях, и это наводит нас на тему доступности этого района, в случае расширения городу придется развить поперечные улицы, вроде Фаткуллина, Салиха Сайдашева, Галиасгара Камала. Пустующие пространства цехов, которые можно, как в каком-нибудь Манчестере, превратить хоть в креативное жилье, хоть в арт-кластер. Сейчас это фотолокация для любителей заброшки.
А как у малайзийцев
Пять лет назад с мастер-планом Казанского финансового района в Татарстане выступала управляющий директор и архитектор малайзийской компании APUDG Норлиза Хашим. Иностранцы тогда за счет своей страны занялись проектом, где сохранялось 95 гектаров зелени и застраивалось 656 гектаров. Компания разрабатывала проект совместно с татарстанским Фондом развития исламского бизнеса и финансов.
Будущая застройка у малайзийцев тоже получилась вполне европейской, хотя при должном усердии можно получить здесь кварталы с уникальным стилем, но без национального китча, где нашлось бы достойное место старым зданиям, мечетям, а также новым смыслом. Не забудем, что обновленная территория будет проходить и около Ново-Татарского кладбища, сохранность которого, с учетом отсутствия внятной охраны как раз со стороны улицы Меховщиков, до сих пор вызывает вопросы.
комментарии
речпорт застраивать нельзя вес планы будут нереализованы
радиф поедет на колыму! там много историчских зданий там будет охранять историю аздесь сараи сохранять только за счет авторов этой писанины
Одни исторические памятники вместе со всей Ново-татарской слободой автор комментария, не знающий грамматику и синтаксис даже в объеме школьной программы, предлагает полностью снести, а уродливые гаражи хрущевских и брежневских времён в речном порту оставить.
Один из владельцев страшных гаражей-развалюх?
Или просто безграмотный и бескультурный графоман выдает на гора поток своего "сознания"?
поток сознаия увас когда сараи называете памятниками когда речплорт и элеватор хотят сносить да поток увас уважаемый автор 10:33 ТЫ ЧУЖОЕ НЕ ЛАПАЙ!! ты свои сараи за госсчет несохраняй тебе ясно?
учить вас вас надо сельских! все эти сараи ценностями нге являются гаражи все имеют собственника!! руки от чужих вещей убрал?? скаатайся впитер посмотри что такое историческая и архитектурная ценность а здесь мусор памятниками не называй. сознания у тебя совсем нет
уничтожать рабочие места нельзя . строить на месте речпорта нельзя туалеты с выгребной ямой называть памятниками нельзя
Но в обоих проектах много гдобалистического и мало Казанского.
Проплывая по Волге, путешественники и туристы будут видеть безликий современный город, построенный для "квалифицированного потребителя".
А ведь Казань многие культурные и образованные люди знают по мировым научным, технологическим и культурным открытия и свершениям.
Почему бы не построить дом (или целый район) в виде не-евклидовой геометрии Лобачевского, или в виде теории строения органических соединений Бутлерова, или футуристического манифеста Бурлюка, или восточного факультета Императорского Казанского университета, или самого мощного ракетоносца Ту-169, или 1-го добровольного принятия в истории Человечества булгарами монотеистической религии ислама и др.
Увидев футуристический дом в виде не-евклидовой геометрии Лобачевского, путешественники и туристы сразу поймут, что приближаются к одному из центров мировой цивилизации городу Казани.
Или у современных архитекторов фантазия подавлена экономикой?
Тогда строим обычный безликий глобалистический "новый город" со старым названием "Казань".
Или ничего не умеешь?
Только языком чесать?
Да завидовать и злобиться?