День в истории: Русалочке — памятник, Кремлю — звезды

Чем примечательна дата 23 августа?

Сегодня, 23 августа, в России отмечают День воинской славы, а в мире — Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. 23 августа войска Ивана Грозного осадили Казань, завершилась битва на Курской дуге, запатентовали автомобильную шинную цепь, в Копенгагене открыли памятник Русалочке, был подписан Договор о ненападении, вышел документ о замене двуглавых царских орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами. Родились актриса Дания Нуруллина, писатель Марат Кабиров, пианист Мориц Мошковский. Скончались композитор Альбер Руссель, декабрист Вильгельм Кюхельбекер, актер Михаил Кузнецов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Жизнь — это мгновение»

23 августа 1946 года в Казани родилась Дания Нуруллина. Восьмой ребенок в семье, в 13 лет потеряла мать, детей один растил отец, ветеран Великой Отечественной войны. После театрального училища, с 1966 года, Нуруллина — в труппе театра имени Камала. Более 30 лет вела радиопередачу «На молодежной радиоволне» телерадиокомпании «Татарстан», также выпустила книгу мемуаров «Гомерем агышлары» («Жизнь — это мгновение»).

Фото tatarstan.ru

23 августа 1970 года в деревне Чуракаево Актанышского района родился писатель Марат Кабиров. Помимо прозы, выпустил несколько поэтических сборников, сочинял сценарии для концертов таких исполнителей, как Гузель Уразова, Айдар Галимов, Хания Фархи (у последней 12 лет проработал в ансамбле «Байрам»). Романы и повести продает через свой официальный сайт, он же создал интернет-издательство цифровых книг WebKitap. Произведения Кабирова переведены на русский язык, среди них — романы «Бердәнбер һәм кабатланмас» («Имя твоего ангела»), «Елмаю» («Улыбка»), Китап («Книга»).

23 августа 2021 года «Реальное время» писало, что в столице Татарстана в новом учебном году ожидается на 11 тысяч школьников больше, чем годом ранее. Строительство двух школ в ЖК «Арт Сити» и «Салават купере» не решит проблему загруженности образовательных учреждений — 79 казанских школ будут учиться в две смены. К этой проблеме добавился еще и дефицит педагогов. Тем не менее 1 сентября по-прежнему остается праздником. Торжественные линейки из-за пандемии не отменят, а родительский контроль питания в столовых сохранят.



Фото: Максим Платонов

Орлов — на звезды

23 августа 1935 года было опубликовано решение СНК СССР и ЦК ВКП(б) о замене двуглавых царских орлов на башнях московского Кремля пятиконечными звездами. Первые звезды были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, а знаки серпа и молота на них выполнены из уральских камней-самоцветов. Они украшали Кремль почти два года, но из-за атмосферных осадков самоцветы потускнели и потеряли свой праздничный вид. В мае 1937 года, к двадцатилетию Октябрьской революции, было решено установить на пяти кремлевских башнях рубиновые звезды.

23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге. Красная армия отбросила противника на 140—150 километров к западу и освободила Орел, Белгород, Харьков. Курская битва, длившаяся 49 дней, закрепила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено разгромом войск противника под Сталинградом. Завершением его стало форсирование Днепра и освобождение Киева.



Фото wikipedia.org

Молотов и Риббентроп подписались

23 августа 1904 года американский инженер получил патент на приспособление для противодействия скольжению автомобиля — шинную цепь. Цепь играет роль дополнительного съемного протектора на шину колеса. За счет малого пятна контакта звеньев цепи с дорожной поверхностью сила давления веса автомобиля на грунт многократно повышается. Это заставляет цепь «вгрызаться» вглубь льда, снега или грунта и грести по принципу лопастей колесных пароходов.

23 августа 1913 года в порту Копенгагена состоялось открытие памятника Русалочке (персонаж одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена), который с тех пор стал символом датской столицы. Создал бронзовую статую датский скульптор Эдвард Эриксен.

Фото wikipedia.org

23 августа 1939 года был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа). СССР был предпоследним государством, подписавшим подобный двусторонний документ с Германией (после Польши, Великобритании, Франции, Литвы, Латвии и Эстонии и перед Турцией). Договор о ненападении был заключен во время боевых действий на Халхин-Голе между СССР и Японией, союзницей Германии по Антикоминтерновскому пакту. Согласно договору, стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. Участники соглашения также отказывались от союзных отношений с другими державами, «прямо или косвенно направленных против другой стороны». Предусматривался взаимный обмен информацией о вопросах, затрагивающих интересы сторон.