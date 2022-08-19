Марат Хуснуллин: основной ход всей трассы Москва — Казань пустим в 2023 году

Платный автобан М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург» протяженностью 425 км хотят построить на год раньше — за 2,5 года

«Если мы дорогу на год раньше строим, значит, и деньги нам нужны на год раньше», — объяснял сегодня российский вице-премьер Марат Хуснуллин решение правительства досрочно выделить 410 млрд рублей на опережающее строительство федеральной платной трассы М-12 «Казань — Екатеринбург». Утром он прилетел на место возведения нового моста через Волгу в Боровое Матюшино, где провел заседание оперативного штаба по контролю за темпами строительства автобана. По его словам, дополнительные 150 млрд рублей направят на ускорение строительных работ на участке от Москвы до Казани, в результате чего открыть скоростное движение обещают в 2023 году.

Плюс 150 млрд рублей до Казани

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин регулярно проводит облеты, контролируя ход строительства федеральной платной трассы М-12. Но его сегодняшний визит в Татарстан оказался особым. Правительство страны утвердило досрочное выделение значительного транша из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на опережающее строительство скоростной магистрали.

— Вчера председатель правительства подписал распоряжение об утверждении паспорта проекта трассы М-12 от Москвы до Казани, и нам дополнительно 150 млрд рублей выделяют в этом году из ФНБ, — сообщил вице-премьер. — Несмотря на сложную экономическую ситуацию, такое решение принято — деньги мы получим и деньгами будем обеспечены.

По его словам, сейчас дорожно-строительные работы идут полным ходом, чтобы «в 2023 году запустить основной ход участка от Москвы до Казани». «В этом году мы должны около 100 км запустить в эксплуатацию с опережением на 1 год. Это первая задача. Вторая задача — посмотрим ход реализации проекта так, чтобы в 2023 году пустить основной ход всей трассы Москва — Казань».

Более значительные ассигнования в 260 млрд рублей будут направлены на опережающее строительство остальных участков трассы до Екатеринбурга. По словам Хуснуллина, в этом году строители «должны полноценно развернуться на участке Казань — Екатеринбург». «Плюс у нас также вчера подписано распоряжение о выделении денег на обход Твери и 260 млрд рублей на трассу Казань — Екатеринбург», — сообщил вице-премьер. По его словам, 260 млрд выделяются на платный участок от Дюртюлей до Ачита (Башкирия, более 270 км), 30 млрд — на обход Твери.

На трассу М-12 от Москвы до Казани нам выделяют дополнительно 150 млрд рублей, сообщил российский вице-премьер. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В этом году развернутся на Урал

Хуснуллин рассказал о работах на башкортостанском участке трассы. «Мы там развернулись — на этом участке уже подготовительные работы идут, вынос сетей, подрядчики мобилизовались. Выделены деньги и на обход Твери — компания «Дороги и мосты» (ГУ «ДиМ») сегодня там полноценно приступила к работе», — добавил чиновник. В результате корректировок общая стоимость трассы М-12 превысила отметку в 800 млрд рублей, уточнил Хуснуллин.

Оценивая темпы дорожно-строительных работ, вице-премьер РФ сообщил, что как минимум на четырех участках работы идут с опережением сроков. При плановом показателе в 30 тысяч сейчас работают 28 тысяч человек, привлечено 8 тысяч единиц техники. «По четырем участкам (куда входят два татарстанских) идем с опережением и настроены на 100% сдать на год раньше срока», — уточнил Марат Хуснуллин.



Почему мост через Волгу выглядит кривым?

Важным участком трассы является новый мост через Волгу, который должен соединить села возле Борового Матюшино и Лаишевский район. Именно здесь, вблизи села Кзыл-Байрак и Борового Матюшино, разбита строительная база, где Хуснуллин регулярно проводит заседания оперативного штаба с подрядчиками. Сегодня сюда вместе с вице-премьером на вертолете прилетел премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков и гендиректор АО «ДиМ» Владимир Власов. Мост перебрасывают от правого берега Волги южнее Кзыл-Байрака до левого берега южнее Голубого залива. Его общая протяженность — 3,342 км.

Строительство моста идет навстречу друг другу — с левого и правого берегов Волги. Готовность мостового перехода составляет 23%, сообщил ведущий специалист отдела строительства и реконструкции госкомпании «Автодор» Константин Сорокин.

— В данный момент производится надвижка низового пролетного строения на опору с левого берега Волги. После этого длина составит 631 метр. С правой стороны выполнена надвижка на вторую опору протяженностью 126 метров. В результате сейчас выполнено 600 метров с левого берега, 126 метров — с правого берега. Получается 1,5 км. Почему он выглядит кривым? После того как надвижка полностью встанет на точки опирания, он выпрямится, — заверил Константин Сорокин.

Важным участком трассы является новый мост через Волгу, который должен соединить села возле Борового Матюшино и Лаишевский район. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Дороги и мосты» забрали мост в обход Челнов за 23,8 млрд

Второй мост в составе трассы М-12 планируется возвести через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М-7 «Волга». Сегодня стало известно, что победителем тендера стала подмосковная компания «ДиМ» Владимира Власова.

— Контракт на мост в Челнах на подписании, идут процедурные моменты, он заключается с ГК «Дороги и мосты», — сообщил журналистам руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Новиков.

Стоимость контракта составит 23,8 млрд рублей. Срок сдачи — конец 2024 года. «Ну что, за 2,5 года построим мост?» — спросил Марат Хуснуллин у главы группы компаний Владимира Власова в присутствии прессы. Тот ответил утвердительно. «То, что довели опережающее финансирование (речь идет о выделении 150 млрд рублей из ФНБ), создает все условия, чтобы добиться успеха. Мостовой переход протяженностью 1,3 километра будет возведен возле села Котловка. Длина русловой части моста составит 792 метра, высота русловых опор — 50 метров. Мост будет балочным. Металлические конструкции моста планируется приобрести на Зеленодольском заводе имени Горького».

Еще 20,5 млрд рублей планируется освоить на строительстве трассы Шали — Бавлы, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин. Определены два генподрядчика на три этапа. «Шали — Бавлы — эта трасса будет работать на то, чтобы дополнительно связать М-5, Башкирию и Татарстан с возможностью выхода на эту трассу. Это будет скоростная магистраль, которая добавит дополнительный поток», — пояснил он.

Одновременно со строительством М-12 Росавтодор намерен проводить дорожные работы по расширению федеральных автомобильных дорог, которые подходят от населенных пунктов к крупным административным центрам к трассе, начиная с Владимира, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саранска. Общая протяженность этих дорог составляет 450 км. «Пока будет строиться М-12, на этих дорогах проведут капитальный ремонт и расширят с двух полос до четырех, обеспечим безопасное и надежное движение, — рассказал Роман Новиков. — Дальше мы развернем направлением М-12 до Екатеринбурга. Из всего маршрута в 587 км 374 км обслуживает Росавтодор. И на дороге Р-242 от Перми до Екатеринбурга, а это 140 км пути, мы проводим мероприятия по капитальному ремонту. Сегодня ведутся работы, в прошлом году сдали 26-километровый участок, в этом году — 9 км».

Фото: rosavtodor.gov.ru

Дорожники разогнались

В завершение встречи вице-премьер заметил, что за всю историю российского строительства никогда не строили такие масштабные трассы, как М-12, всего за 2,5 года. «В 2024 году мы должны иметь полноценную трассу. Мы никогда за всю историю российского строительства за 2,5 года не строили такого уровня трассы. Никогда. Но вот сейчас по М-12 мы видим, что у нас получается, хотя это тяжело, это не просто так, нелегкая задача. Четыре участка идет с опережением, четыре — либо по графику, либо с небольшим отставанием, но базово мы видим перспективу закончить участок в 2023 году, а в 2024-м полноценно довести до Екатеринбурга», — заявил Хуснуллин.

Общая протяженность трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга составляет около 1,6 тыс. километров. Протяженность татарстанского участка — 142 километра. В настоящее время на стройке задействованы 28 тыс. рабочих и 8 тыс. единиц техники.

Строительство трассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» протяженностью 800 км началось в июле 2020 года (396 км трассы — это реконструкция существующих федеральных дорог, остальные 425 км — новое строительство). Сначала на это выделили 639 млрд руб. Изначально планировалось, что на Казани строительство дороги завершится, однако в апреле 2021 года Владимир Путин заявил, что трасса должна быть продлена до Екатеринбурга. Сроки реализации проекта остались прежними — 2024 год. В мае глава государства поручил правительству до 1 августа «обеспечить направление» средств Фонда национального благосостояния на дорожные проекты, увеличив и темпы строительства М-12. 29 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину о том, что есть «все шансы запустить участок трассы М-12 на год раньше, если не произойдет ничего непредвиденного».