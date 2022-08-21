«Еда интерпретировалась Дали не только как питание, но и как составляющая сексуальных взаимоотношений»

Отрывок из книги «Сюрреальные нити судьбы: Сальвадор Дали, Гала и Казань»

Мы заканчиваем публикацию второго «сюрреалистического эпизода» исследования об испанском художнике и его супруге, которое написала заведующая кафедрой философии КИУ Елена Яковлева. В этом фрагменте она анализирует эротический флер, которым пронизана кулинарная книга Дали, также часть его богатого наследия.

С глубокого детства Сальвадора Дали волновали трансформации продуктов питания, происходящие на кухне. Особую ауру кухонных мистерий составляли запахи, разнообразная палитра которых оркестрово-туттийно звучала ближе к полудню: «Из полуденного зноя, из беспорядочных отзвуков кухонной суеты в мои ноздри бил кисловатый дух пропотевших женских рубах, к которому примешивались запахи подвядшего винограда, чего-то жарящегося на оливковом масле, пуха, выщипанного из кроличьих подмышек, почек, майонеза, а также многого иного — словом, запах ароматных предвосхищений скорого обеда» [1].



Согласно Сальвадору Дали, понять и осмыслить вкушаемое помогает челюсть, являющаяся «лучшим инструментом освоения философских знаний» [2]. Данный инструмент дает сигнал вкусовым ощущениям, связанным с наслаждением или отвращением. Последнее оказывается довольно бдительным, по словам маэстро, играя роль «неустанного сторожа моего стола, строго надзирающего за каждым моим приемом пищи и заставляющего меня выбирать еду очень тщательно» [2]. Именно рот со вкусовыми рецепторами помогает ощутить и оценить красоту вкуса блюда и его компонентов.

Усмиренное время разбито на числа,

век за веком смыкает надежные звенья.

Побежденная Смерть, отступая, трепещет

и хоронится в узкой лазейке мгновенья [3].

Правомерность, иерархичность и мистика гастрономических практик рождают особую далианскую гастроэстетику, приправленную творчеством и замешанную на сюрреализме. Так, согласно гастрономической сюрреалистичности, вальдшнеп (в ощипанном виде демонстрирующий пропорции и высочайшее совершенство, достойные рафаэлитов), приготовленный в крепком вине как фламбе и поданный в экскрементах, является «утонченным символом истинной цивилизации» [2].

И. Варисова. «Пронзенное сердце». Фрагмент книги.

Надо отметить, что мистическая составляющая для гения была наполнена сексуальной энергией. Считается, приготовление еды — это акт любви, в котором необходимо любить и то, что ты творишь, и человека, которому готовится блюдо. Именно любовь и положительные эмоции благоприятно сказываются на взаимоотношениях человека с принимаемой пищей и являются показателем жизненной позиции.

Сальвадор Дали выстраивал свою жизнь «на противостоянии двух диаметрально противоположных начал: верха и низа, превосходства и низости, взлета и падения» [1], что нашло яркое отражение в его творчестве. Но эротизм вплетается и в его гастрономические практики. Еда интерпретировалась им не только как питание, но и как составляющая сексуальных взаимоотношений. Это своеобразная магия видения обыденного в ином ключе. В одной из своих статей — «Тотальная маскировка в тотальной войне» гений заметил: «Я верю в магию, которая при ближайшем рассмотрении оказывается просто умением переводить воображаемое в плоскость действительного» [4]. Например, эротизмом пропитана его дегустация пищи: «Взять в руку плод, коснуться его губами в легком поцелуе или прижать к разгоряченной щеке. Мне нравилось своей кожей ощущать кожицу сливы, нежную и влажную» [1]. Сексуальная составляющая присутствовала и в далианских ассоциациях. Например, дыня, ароматная и сладкая на вкус, символизировала женскую грудь и страстное желание.

Описывая правильность форм ракообразных, гений в своих мемуарах обратил вниманию на их сексуальный флер, дарящий наслаждение вкушающему. «Защищая жесткой анатомией тела свою мягкую, сочную и пользительную разнузданность, эти существа оказываются прикрытыми, и в результате они защищены от всякой профанации извне, будучи укрытыми в прочных ребристых сосудах, которые надо взломать, чтобы сделать содержащееся там тельце безоружным от захватнических атак и притязаний со стороны наших зубов, языка и неба. Какое же это наслаждение — разгрызать черепа маленьких раков или маленьких птичек!» [1].

Эротическим флером пронизаны названия некоторых продуктов и блюд, а также комментарии к ним в кулинарной книге гения. Например, «Швейцарские ночи», «Венерины фрикадельки», «Чувственная ножка», «Плечико соблазнительницы», «Лоно Венеры». Или в рецепте «Пережитки прошлого» многозначная фраза «позвольте ночи сделать все за вас» указывает одновременно на продолжительность времени приготовления бычьей ноги с потрохами и двойное приглашение — к формированию чувственного наслаждения вкушения еще не приготовленного блюда, а также к ночи сексуальных ласк и удовольствий.

Фрагмент книги

Во многих рецептах Сальвадора Дали мы находим продукты и специи — афродизиаки, играющие роль повышения полового влечения и разжигания страсти между мужчиной и женщиной. К их числу можно отнести авокадо, грибы, гвоздику, имбирь, кайенский перец, карри, красный перец, мед, морепродукты, орехи, сельдерей, шафран, шоколад. Перечисленное свидетельствует о том, что Сальвадор Дали хорошо знал об особых свойствах продуктов, способных разжечь пламя страсти. Более того, данные продукты входили в его рацион питания. Например, далианская интерпретация коктейля «Казанова» включает такие афродизиаки, как имбирь и кайенский перец, что явно указывает на приглашение к дальнейшему развертыванию событий между мужчиной и женщиной. Неслучайно маэстро в конце рецепта оставляет комментарий: «Выпейте. Ждите, когда подействует «лекарство». Его эффект не заставит себя долго ждать» [2].

Да, но есть еще роза. В саду твоем тоже.

Путеводная наша звезда неизменно.

Словно эллинский мрамор, слепой, отрешенный

и живой своей мощи не знающий цену.

Раскрывает нам хрупкие крылья улыбок,

заставляет забыть о работе и поте

роза радости без облюбованных терний.

Пригвожденная бабочка, весть о полете.

Есть она, эта роза [3].

В заключение выделим следующие интересные моменты. В книге Les Diners de Gala Сальвадор Дали представил общественности собственную гастрономическую культуру, в рецептах которой довольно прозрачно высвечивается и портрет знаменитой четы. С одной стороны, книга демонстрирует далианскую систему взаимодействий человека и еды: в ней обнаруживается своеобразная гастрономическая грамматика с рационом питания, любимыми продуктами и блюдами из них. С другой стороны, рецепты маэстро, нередко предназначенные для романтического свидания любящих людей, способствуют развитию системы взаимодействия человек — человек, учитывая коммуникативные и нравственно-эстетические законы. Накрытый стол с далианскими блюдами и их выразительными, нередко эротическими названиями должен представлять удовольствие для глаз, вызывая аппетит и приглашая к вкушению, а беседа, сопровождающая трапезу, — быть искусством красноречия и построения диалога на основе принципов коммуникативного взаимодействия, включая в себя элементы эстетичности в виде красивого слога и нравственности.

Кулинарная книга Сальвадора Дали, как и все творчество гения, посвящена его единственной музе — Гале. На протяжении всей совместной жизни именно Гала вдохновляла, поддерживала, советовала, помогала, подыгрывала маэстро. Обожествляя ее, Сальвадор Дали создает очередной пьедестал Гале — теперь уже гастрономический.

Книга кулинарных рецептов гения оказывается довольно многогранной. В ней далианская гастрономическая культура показывает одновременно внутренний и внешний (эпатажный) облик гения, уровень культуры четы Дали, демонстрирующий их мировоззренческую позицию и отношение к жизни, любовь к роскоши и изыскам. В своей книге рецептов маэстро зафиксировал для будущих поколений собственные вкусы и предпочтения. Гастрономические практики Галы и Сальвадора Дали выступили в качестве их оригинального метафизического кода, зафиксированного в виде рецептов. В них раскрываются вкусовые предпочтения четы и культ наслаждения, вуалирующие присущие обоим страхи.

Dalí: Les Dîners de Gala. Фото lobby.moscow

Философия вкуса или гастроэстетика/гастрономическая теология Сальвадора Дали и его Музы, подчиняясь диалектическому закону единства и борьбы противоположностей, отличается сочетанием несочетаемого. В гастроэстетике физиологическая основа возвышается до уровня трансцендентальности, вульгарно-натуралистическое преподносится в возвышенно-парящих гармонических сочетаниях, материалистичность трансформируется в утонченную духовность. Благодаря этому реальность оборачивается сверхреальностью, сюрреалистичной по своей природе. В ней сплетаются в неразрывное единство иррациональное и рациональное, сознательное и бессознательное, чувственное и разумное, демонстрируя гастрономическое безумие гения, где господствует его чувственный разум и гурманство. С удовольствием вкушая, Сальвадор Дали рефлексировал над гастрономическими практиками, привлекая к процессу собственный паранойя-критический метод, помогающий ему осмыслить собственные предпочтения, рационализировать вкусовые достоинства и палитру вкусов/запахов блюд. В своей книге рецептов Les Diners de Gala маэстро демонстрирует не только империю кухонь (европейских, восточных народов) с разнообразными рецептами, но и собственный королевский выбор. Гастроэстетика Сальвадора Дали, вдохновленного Галой, раскрывает их вкусовые прихоти, в том числе экзотические, высвечивая любовь к жизненным удовольствиям, что значительно ослабляет действенность страхов и заслоняет их.

Обращаясь к книге гастрономических рецептов Сальвадора Дали, помимо перечисленных черт, обратим внимание на еще несколько элементов их гастроэстетики. Она была дерзкой, яркой, эротичной, сюрреалистичной и мифичной. Не только рецепты, но и их названия раскрывают жизненный кураж пары, живущей в мире удовольствий.

Елена Яковлева