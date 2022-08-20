День в истории: в СССР испытали водородную бомбу, в США — телефон с наборным диском

Чем примечательна дата 20 августа?

Сегодня, 20 августа, в Китае отмечают начало фестиваля винограда. 20 августа опубликовали поэму Джона Мильтона «Потерянный рай», в Петергофе заработали первые фонтаны и каскады, запатентовали телефон с наборным диском, появилось Архивное управление при Совете Министров ТАССР, «Вояджер-2» улетел в космос. Родились: режиссер Айрат Абушахманов, 23-й президент США Бенджамин Гаррисон, музыкант Рашит Абдуллин, писатель-прозаик Василий Аксенов. Скончались: морской министр Российской империи Павел Чичагов, основоположник химиотерапии Пауль Эльрих, актер театра Лев Дуров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Реорганизация архива, карантин по птичьему гриппу

20 августа 1951 года родился Рашид Абдуллин, с 1970 по 1983 год — руководитель популярного казанского ВИА «Сайяр», исполнявшего популярные песни на татарском языке. Абдуллин делал аранжировки в стиле фанк и соул, среди них «Урман кызы», «Синең хакта», «Бик еракта идек без». Впоследствии он занимался и академическим вокалом, исполняя романсы и арии, ставил концертные версии опер «Дон Жуан» и «Порги и Бесс». писал музыку к спектаклям Камаловского театара «Әниләр һәм бәбиләр», «Өч аршын җир», «Ахырзаман», к мюзиклу «Мырау Батыр».

ВИА «Сайяр». Фото: 100tatar.ru

20 августа 1974 года в Уфе родился Айрат Абушахманов, главный режиссер драматического театра имени Мажита Гафури. Его отец — актер Ахтям Абушахманов. Среди известных работ режиссера постановка «Әрем исе» Ильгиза Зайниева в Камаловском театре, в уфимских театрах вышли спектакли «Озын-озак балачак» по Мустаю Кариму, «Кәккүк оясы» («Пролетая над гнездом кукушки»), «Кара йөзләр» по Мажиту Гафури и «Зөләйха күзләрен ача» по роману Гузель Яхиной.

20 августа 1980 года архивный отдел при Совете Министров ТАССР был реорганизован в Архивное управление при Совете Министров ТАССР. В сеть Архивного управления входили Центральный государственный архив ТАССР, его филиал в Альметьевске, отдел комплектования и экспертизы ценности документов (содержащийся за счет специальных внебюджетных средств), шесть городских и 25 районных государственных архивов.

Фото: Камиль Исмаилов

20 августа 2018 года в Татарстане отменили карантин по птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. В нем сообщалось, что карантин отменен в 16 частных подворьях, находящихся в Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьинском и Буинском районах Татарстана.

20 августа 2021 года «Реальное время» рассказало, как в преддверии объединения нефтехимических и энергетических бизнесов руководство и специалисты Группы ТАИФ и ПАО «СИБУР Холдинг» знакомились с особенностями производств друг друга. В конце июля делегация из ТАИФа побывала в Тобольске, где в течение трех дней общалась и обменивалась опытом с коллегами. 9 августа уже специалисты СИБУРа нанесли ответный визит.

Фото: Ринат Назметдинов

Фонтаны в Петергофе, водородная бомба, глава РЖД

20 августа 1721 года в Петергофе заработали первые фонтаны и каскады, при этом летнюю резиденцию императоров торжественно открыли только в 1723-м. В 1735 году здесь начали строить знаменитый фонтан «Самсон». В 1854—1860 годах в Петергофе было уже 14 фонтанных бассейнов. Сейчас их мощные струи образуют хрустальную колоннаду, ведущую к Большому каскаду.

20 августа 1953 года Советский Союз объявил об успешном испытании водородной бомбы, которое прошло на Семипалатинском полигоне за несколько дней до этого. Термоядерная программа в СССР началась в 1945 году, когда руководство страны получило информацию об аналогичных исследованиях в США. Американцы использовали концепцию физика Эдварда Теллера, получившую название «труба»: цилиндрический контейнер с жидким дейтерием, который должен был нагреваться от взрыва инициирующего устройства типа обычной атомной бомбы. Альтернативную схему водородной бомбы придумал Андрей Сахаров. В основу бомбы им была положена идея «слойки».

Фото: kremlin.ru

20 августа 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил первого замминистра транспорта России Олега Белозерова главой РЖД. Как рассказывал Белоозеров в интервью каналу «Россия 24», в детстве он часто ездил по железной дороге между родным Вентспилсом и Ригой, а после — между Санкт-Петербургом и Ригой, тогда и полюбил этот вид транспорта.

20 августа 2018 года директор школы №72 Ульяновска Людмила Шишкина объявила голодовку, протестуя против действий чиновников городского управления образования, не принявших ее школу по итогам проверки подготовки учреждения к новому учебному году.



«Потерянный рай», «Вояджер-2», телефон с наборным диском

20 августа 1667 года была опубликована поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». В России поэма получила распространение в середине 1740-х годов в рукописном переводе барона Александра Строганова. Впервые полный текст «Потерянного рая» на русском языке был напечатан в 1780 году в типографии русского просветителя Николая Новикова.

Фото: wikipedia.org

20 августа 1896 года в США был запатентован телефон с наборным диском. Первый действующий телефон с возможностью набора номеров при помощи диска был представлен в следующем году, его изготовила «Автоматическая электрическая компания» из Канзас-Сити, принадлежащая гробовщику Алмону Строуджеру, который считал, что сотрудница телефонной станции постоянное переводит входящие звонки клиентов на его конкурента.

20 августа 1977 года США для исследования дальних планет Солнечной системы запустили космический корабль «Вояджер-2», который достиг Урана (январь 1986 года) и Нептуна (август 1989 года). «Вояджер-2» более 25 лет удерживал рекорд по дальности достигнутого и изученного объекта Солнечной системы, пока его не превзошел космический зонд «Новые горизонты», который в июле 2015 года достиг Плутона.