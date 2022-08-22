«В Татарстане ожидаются поглощения дилерских компаний, выживут крупные»

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» — о спаде продаж, параллельном импорте и укрупнении российского авторынка

Фото: Роман Хасаев

Продажи автомобилей в России упали более чем наполовину — в стране реализовали лишь 369 тысяч машин против 934 тысяч в прошлом году. При этом львиную долю, 80% объемов рынка, сейчас занимают китайские авто, поскольку привозить европейские в рамках параллельного импорта слишком дорого, отмечают представители отрасли. Снятием ряда ограничений и запуском параллельного импорта отрасли, конечно, оказали поддержку, но продажи еще будут сокращаться, прогнозирует ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт анализирует ситуацию на рынке и предупреждает, что в Татарстане следует ожидать слияний и поглощений дилерских компаний.



Спад продаж

За несколько летних месяцев ситуация на автомобильном рынке значительно не изменилась — продажи продолжили сокращаться. Так, согласно данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в РФ, за январь — июль 2022 года в стране было продано 368 850 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 60,5% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было реализовано 933 896 единиц.

В июле продажи, по данным АЕБ в РФ, составили 32 412 автомобилей, или на 74,9% меньше, чем годом ранее — 129 231 автомобиль. По данным Росстата, производство легковых автомобилей в стране в январе — мае 2022 года составило 267 627 единиц, или на 56,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их было произведено 613 763 штуки.

Основным фактором, который продолжает влиять на автомобильный рынок, являются принятые ранее рядом автопроизводителей решения об уходе из России, прекращении поставок автомобилей и деятельности производств. Другим важным фактором стала сложная экономическая ситуация, которая привела к сокращению доходов как граждан, так и компаний. В результате многие приняли решение об отказе от приобретения автомобилей, что повлияло на динамику продаж.

Спрос был удовлетворен за счет имевшихся складских запасов автомобилей, а также активизации новых автомобильных марок на отечественном рынке. Фото: Роман Хасаев

Но это не привело к возникновению дефицита на отечественном автомобильном рынке, несмотря на то что из России ушел ряд иностранных автоконцернов. Спрос был удовлетворен за счет имевшихся складских запасов автомобилей, а также активизации новых автомобильных марок на отечественном рынке. Кроме того, снижение продаж автомобилей объясняется наступившим летним сезоном, периодом отпусков, многие потребители использовали средства для отдыха, отказавшись от приобретения транспортных средств. Также определенное влияние на продажи автомобилей оказали значительные колебания курсов валют весной и другие макроэкономические факторы, но постепенно они были нивелированы.

25 тысяч машин в рамках параллельного импорта

Определенную поддержку производителям автомобилей и в целом автомобильному рынку оказали действия государства, например организация параллельного импорта и программ стимулирования спроса, а также ряд других мер. По различным оценкам, введение процедуры параллельного импорта позволило увеличить ввоз иностранных автомобилей в страну на 5—15%, и, хотя был начат недавно, он имеет неплохие перспективы, что позволит насытить рынок.

Есть уже и первые результаты параллельного импорта: так, по данным «Автостата», в июле в страну было ввезено 25 тысяч автомобилей, но доля новых составила лишь 32%, остальные — автомобили с пробегом. Причем, по информации агентства, физические лица ввозят в основном автомобили с пробегом, а юридические — новые. Постепенно «физики» ввозят все больше машин из-за рубежа. Так, если в феврале текущего года ими было импортировано только 2% от общего объема ввозимых новых легковых автомобилей, то уже в июле этот показатель составил 20%. Причем речь идет не только о ввозе готовых автомобилей, но и запасных частей и комплектующих, что позволит решить проблему обслуживания и ремонта эксплуатируемых автомобилей, в том числе ушедших из страны брендов.

Облегчит ситуацию и постановление №1269 «О внесении изменений в Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». Оно изменило порядок ввоза гражданами и организациями автомобилей из-за границы. В частности, юридические лица могут провести необходимую сертификацию в упрощенном порядке без получения разрешения правообладателя. Упрощаются и требования к техническому оснащению машин юридическим лицам их можно ввозить без устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» до 1 октября 2022 года, а физическим лицам — до 1 февраля 2023 года.

С июля Минпромторг России реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Фото: Роман Хасаев

В Татарстане темпы снижения продаж будут меньше

Большое значение имеют программы стимулирования спроса. Так, с июля Минпромторг России реализует две программы льготных автокредитов: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Ряд категорий граждан по этим программам могут получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей. Также запущены следующие программы льготного лизинга: «Доступная аренда», «Российский тягач», «Свое дело», «Российский фермер».

Можно назвать и другие меры поддержки автомобильной отрасли. Так, буквально на днях Минпромторг РФ подготовил законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов. Проектом предлагается продлить действие СПИК в автомобильной промышленности на период до 31 декабря 2033 года, что увеличит их привлекательность для инвесторов, повысит стабильность условий реализации таких контрактов.

Развитие автомобильного рынка в Татарстане, конечно, зависит от ситуации с автомобильным рынком в целом по стране. Скорее всего, продажи новых автомобилей могут сокращаться в республике, но темпы снижения будут меньше, чем в целом по стране, так как доходы в республике выше, что позволит покупать автомобили.

В республике может вырасти автомобильная отрасль, в первую очередь за счет развитой экономики. Многие предприятия машиностроения региона могут начать производить необходимые детали и узлы для автомобилей в рамках импортозамещения, что позволит решить проблему обслуживания имеющегося парка автомобилей. Не исключено, что и предприятия других отраслей, расположенные в республике, также могут начать производить запчасти для автомобилей.

Что касается торговли автомобилями в республике, то она сохранится, но, скорее всего, можно ожидать слияний и поглощений дилерских компаний, так как выживут в основном крупные игроки. Торговать в ближайшие месяцы компании, вероятно, будут автомобилями с пробегом, но постепенно будет увеличиваться число продаж новых автомобилей, в первую очередь марок, которых ранее в республике не было вовсе или объем их продаж был минимальный.



Дмитрий Баранов