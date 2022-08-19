В Казани возобновляют приостановленную стройку нового ТЦ в «АртСити»

Проект полгода был в стадии «актуализации концепции», как пояснил застройщик — сказалось «влияние февральских событий»

Как стало известно «Реальному времени», в Казани возобновляется строительство многофункционального торгового центра в жилом комплексе «АртСити» — его приостановили вскоре после запуска в феврале. Как пояснили в компании UD Group, проект все это время был в стадии «актуализации концепции». Подготовку к возведению ТЦ площадью около 40 тысяч «квадратов» начали еще в прошлом году на территории бывшего Октябрьского городка и вопреки протестам местных жителей — работы сопровождались вырубкой 200 деревьев, взамен которых девелопер обещает компенсационную высадку почти 300.

Сказался кризис

Стройка многофункционального торгового центра на территории ЖК «АртСити», которая началась в феврале, простаивает уже полгода. Сейчас на стройплощадке возвышается гора песка, которая уже поросла травой, и оставлены строительные материалы, а движения техники и рабочих не наблюдается. Как заявил нашему изданию застройщик UD Group, в скором времени проект возобновят.

— Проект компании UD Group Community-центр ART в связи с изменением ситуации на рынке ретейла (влияние февральских событий) находится в стадии актуализации концепции. В ближайшее время на площадке планируется возобновить строительные работы, — сообщили «Реальному времени» в компании.

Как приостановка скажется на финансировании и бюджете строительства МФТЦ, девелопер не уточнил. Изначально эксперты оценивали объем инвестиций в 3,5—4 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сдать Community-центр ART планировалось в IV квартале 2023 года. Застройщик считает, что ТЦ войдет в масштабный проект комплексного развития центра города, который станет драйвером роста Советского района Казани как делового центра. Торговый центр будет включать в себя торговые и рабочие пространства.

Вопрос строительства МФТЦ обсуждали на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в начале февраля этого года. Проект приняли за основу, но президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разработчику — UD Group — внимательно изучить представленные варианты, учесть замечания членов комиссии и этот проект доработать.

Деревья вырубили, но обещают компенсационную высадку

Еще в марте 2021 года под подготовку площадки для строительства многофункционального торгового центра на территории бывшего Октябрьского городка, к возмущению местных жителей, начали вырубку 245 деревьев. Среди них клен, береза, вяз, сосна, липа, ель, осина — всего более 10 пород, с преобладанием тополя.

Уничтожение зеленой зоны вызвало широкий резонанс, население обращалось в прокуратуру и аппарат президента Татарстана. Однако липы и тополя все же вырубили, а застройщик пообещал в качестве компенсационного озеленения высадить почти 300 новых деревьев.

Во втором варианте проекта планировки территории застройщика обязали восстановить крупномерные деревья со стороны жилого дома.

Фото: realnoevremya.ru

Корреспонденты «Реального времени» выяснили, что на данный момент часть деревьев уже высадили. Вдоль домов на ул. Искра, 9 растут молодые саженцы.

Новый торговый центр станет 55-м торговым центром в Казани, подсчитали в UD Group. Правда, когда ТЦ будет сдан в соответствии с новыми сроками, неизвестно.





Фото: realnoevremya.ru

На текущий момент в Казани функционируют 54 торговых объекта суммарной площадью более 1 миллиона квадратных метров. Площадь нового Community-центра ART составит 39 тысяч квадратных метров.