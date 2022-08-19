В Казани возобновляют приостановленную стройку нового ТЦ в «АртСити»
Проект полгода был в стадии «актуализации концепции», как пояснил застройщик — сказалось «влияние февральских событий»
Как стало известно «Реальному времени», в Казани возобновляется строительство многофункционального торгового центра в жилом комплексе «АртСити» — его приостановили вскоре после запуска в феврале. Как пояснили в компании UD Group, проект все это время был в стадии «актуализации концепции». Подготовку к возведению ТЦ площадью около 40 тысяч «квадратов» начали еще в прошлом году на территории бывшего Октябрьского городка и вопреки протестам местных жителей — работы сопровождались вырубкой 200 деревьев, взамен которых девелопер обещает компенсационную высадку почти 300.
Сказался кризис
Стройка многофункционального торгового центра на территории ЖК «АртСити», которая началась в феврале, простаивает уже полгода. Сейчас на стройплощадке возвышается гора песка, которая уже поросла травой, и оставлены строительные материалы, а движения техники и рабочих не наблюдается. Как заявил нашему изданию застройщик UD Group, в скором времени проект возобновят.
— Проект компании UD Group Community-центр ART в связи с изменением ситуации на рынке ретейла (влияние февральских событий) находится в стадии актуализации концепции. В ближайшее время на площадке планируется возобновить строительные работы, — сообщили «Реальному времени» в компании.
Как приостановка скажется на финансировании и бюджете строительства МФТЦ, девелопер не уточнил. Изначально эксперты оценивали объем инвестиций в 3,5—4 млрд рублей.
Сдать Community-центр ART планировалось в IV квартале 2023 года. Застройщик считает, что ТЦ войдет в масштабный проект комплексного развития центра города, который станет драйвером роста Советского района Казани как делового центра. Торговый центр будет включать в себя торговые и рабочие пространства.
Вопрос строительства МФТЦ обсуждали на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в начале февраля этого года. Проект приняли за основу, но президент Татарстана Рустам Минниханов предложил разработчику — UD Group — внимательно изучить представленные варианты, учесть замечания членов комиссии и этот проект доработать.
Деревья вырубили, но обещают компенсационную высадку
Еще в марте 2021 года под подготовку площадки для строительства многофункционального торгового центра на территории бывшего Октябрьского городка, к возмущению местных жителей, начали вырубку 245 деревьев. Среди них клен, береза, вяз, сосна, липа, ель, осина — всего более 10 пород, с преобладанием тополя.
Уничтожение зеленой зоны вызвало широкий резонанс, население обращалось в прокуратуру и аппарат президента Татарстана. Однако липы и тополя все же вырубили, а застройщик пообещал в качестве компенсационного озеленения высадить почти 300 новых деревьев.
Во втором варианте проекта планировки территории застройщика обязали восстановить крупномерные деревья со стороны жилого дома.
Корреспонденты «Реального времени» выяснили, что на данный момент часть деревьев уже высадили. Вдоль домов на ул. Искра, 9 растут молодые саженцы.
Новый торговый центр станет 55-м торговым центром в Казани, подсчитали в UD Group. Правда, когда ТЦ будет сдан в соответствии с новыми сроками, неизвестно.
На текущий момент в Казани функционируют 54 торговых объекта суммарной площадью более 1 миллиона квадратных метров. Площадь нового Community-центра ART составит 39 тысяч квадратных метров.
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