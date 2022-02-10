ТЦ вместо 200 деревьев: в казанском «АртСити» начали строить торговый центр

Инвестиции в ТЦ районного масштаба оценили в 3,5—4 млрд рублей. В нем могут обосноваться «Ашан» или «Евроспар»

В Казани приступают к строительству многофункционального торгового центра в Октябрьском городке, где в прошлом году вопреки протестам местных жителей провели вырубку под будущий ТЦ. В начале года компания UD Group получила разрешение на строительство community-центра ART площадью 39 тысяч квадратных метров — объект возводится на территории ЖК «АртСити». Инвестиции оцениваются в 3,5—4 млрд рублей. Кто станет якорным арендатором районного молла и кому придется конкурировать с федеральными ретейлерами в нем — подробности в материале «Реального времени».

Мини-молл в четыре этажа

В Казани выдали разрешение на строительство торгового центра в ЖК «АртСити», ради которого пришлось срубить сотни деревьев в Октябрьском городке и пообещать городским экоактивистам компенсационную высадку новых. В эти дни компания-застройщик UD Group приступила к строительным работам. Маркетологи из группы «Унистроя» называют объект коммьюнити-центром, но это сути не меняет.

Сдать торговый центр планируют в IV квартале 2023 года, сообщили «Реальному времени» в компании CBRE, которая выступает консультантом по сдаче в аренду торговых площадей объекта. Объем инвестиций не раскрывается, но, по оценкам экспертов, он варьируется от 3,5 до 4 миллиардов рублей. Источник финансирования также не называется.

Community-центр ART представляет собой многофункциональный комплекс общей площадью 39 тысяч «квадратов». В нем расположится торговый центр, состоящий из трех уровней, где откроются продуктовый супермаркет, торговая галерея, фитнес-центр, а также кафе и рестораны. Бизнес-центр класса А площадью 10 000 кв. м займет третий и четвертый этажи здания. Предусмотрены подземный и наземный паркинги на 720 машино-мест.

Проект ТЦ оценивали на межведомственной комиссии с участием президента Татарстана год назад. В целом Рустам Минниханов его одобрил, но поручил проработать некоторые замечания по фасаду.

По оценкам экспертов, под строительство центра необходим земельный участок как минимум в 10—15 соток, что равнозначно площади жилого дома.

— Сommunity-центр ART полностью спроектирован под социальные и культурные потребности жителей района и города, — рассказал директор по развитию компании UD Group Мугад Салихов.

По московской моде

По своим характеристикам торговый объект воспроизводит популярную в Москве модель районного ТЦ, отметил коммерческий директор компании «Авангард–риелт» Никита Егоров. По его словам, он объединяет в себе все необходимые для обычной жизни точки — продуктовый магазин, аптеку, химчистку, кафе, но дополняется коммерческими площадями и развлекательной зоной.

— Жители этого ЖК вряд ли станут тратить много времени на покупки продуктов и лекарств, но с расширением спектра ретейлеров у них появится интерес для более длительного шоппинга, — считает он.

По его оценкам, в новом жилом комплексе немало тех, кто сдает квартиры в аренду по высоким ставкам, а значит трафик в ТЦ обещает быть стабильным.

— Районный торговый молл — это локальная точка притяжения, — отметил Егоров.

В ТЦ может прийти «Ашан» или «Евроспар»

— Формат МФК набирает все большую популярность, так как охватывает широкую категорию арендаторов, — отметил в свою очередь заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев.

По его словам, в этот торговый центр в качестве якорных арендаторов могут прийти «Ашан» или «Евроспар». Тогда расположенному неподалеку магазину «Бахетле» будет сложнее выдерживать конкуренцию с федеральными ретейлерами.

— В этом месте назрел дефицит подобных площадей, — считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.

По его оценке, расходы на строительство составят не менее 70—80 тысяч рублей за квадратный метр, а значит около 3 млрд рублей.

— Размещение на верхних этажах офисов — удачное решение, формат — правильный, местоположение хорошее, — убежден он.

Единственный минус: с появлением ТЦ транспортная доступность и маятниковая миграция «деловых» потоков могут еще больше усугубиться.

— Но надеюсь в утвержденном проекте планировки территории этого места учтены все вышеизложенные моменты, — полагает Чикиров.

Казань не догнала Москву, но приблизилась

Михаил Рогожин, директор по развитию региональных сервисов и содиректор ретейл департамента CBRE Россия, считает, что в отдельных активно развивающихся районах Казани все еще сохраняется потенциал для ввода торговой недвижимости, несмотря на открытие KazanMall. По его словам, здесь будет создано современное и нестандартное пространство, которое будет привлекательно для жителей Казани.

В текущий момент в Казани функционируют 54 торговых объекта, суммарной площадью более миллиона квадратных метров, сообщили в UD Group. Сюда включены как торговые площади операторов DIY и продуктовых ретейлеров, так и 13 качественных современных торговых центров общей площадью 814,7 тыс. квадратных метров и 457,4 тыс. квадратных метров арендопригодной площади.

Обеспеченность Казани торговыми площадями составляет 400 квадратных метров арендопригодной площади на 1 000 жителей. Для сравнения: в Москве этот показатель составляет 669 кв. м. Эксперты считают, что сейчас «основной тенденцией торговой недвижимости Казани является не расширение рынка, а реновация торгового сегмента».