«Купидон» с улицы Баумана — о деньгах, знаменитостях и платформе от управления культуры

Уличный музыкант Костя Игнатов провел экскурсию по рабочим местам

Дирекция парков и скверов Казани превратила уличного музыканта Константина Игнатова в экскурсовода. В сопровождении 40 гостей он прошел от часов на площади Тукая до Кремля и рассказал, как начинал играть на Баумана, насколько большие чаевые получал, мешает ли ему новая платформа «Art-проспект» и планирует ли он играть с группой.

«Батарейка», «Группа крови» и «Сансара»

— Как все началось? Я увидел музыкантов на улице Кирова в Челябинске, попробовал, понял, что клево. Получилось неплохо заработать, чуть больше, чем я зарабатывал тогда на основной работе. Я понял, что могу играть и больше нигде не работать.

Костя Игнатов, как он представляет себя в сети и на публике, 8 лет играет на Баумана, большую часть времени — на перекрестке Баумана с Астрономической. Обыкновенно — каждый день, если голос не станет садиться (тогда берет перерыв), с поздней весны до ранней осени, пока относительно тепло. Хотя иногда играет и зимой. Поет исключительно на русском, потому что английским владеет «на школьном уровне». Потому, кстати, особой выгоды от нашествия иностранцев во время чемпионата мира по футболу, говорит, не ощутил. На его выступлениях всегда много людей, больше всего ценятся песни «Батарейка», «Группа крови» и «Сансара». Хотя сам Игнатов ценит современных бардов, «стихи под гитару». У него есть немало и своих песен, которые он также исполняет иногда на улице, кроме того, играет в кафе, на фестивалях, включая «Нашествие».



Игнатов родом из Магнитогорска, куда он регулярно возвращается. Поиграть на улице он попробовал в Челябинске, на пешеходной улице Кирова. В Казани оказался зимой 2014-го, а летом уже приступил к музицированию. Поначалу играл на проспекте Победы, потом перебрался на Баумана. Вспоминает, что одно кафе выдало ему розетку, он начал петь у памятника Шаляпину, но в обмен кафе просило делать ненавязчивую рекламу. Так что Константин переместился к Госбанку, где напротив тогда еще работал «Макдональдс». Здесь его попросил подвинуться местный зазывала, который проводил конкурс с «неправильным велосипедом» (у которого, когда руль вертишь вправо, он едет влево), мол, когда Костя поет, его толпа закрывает, он ничего заработать не может. В итоге Игнатов встал между Домом чая и Домом татарской кулинарии.

Дом татарской кулинарии как галерка

— Я предполагал, что музыка на улице — это временно, но я что-то застрял на 8 лет, — подводит он предварительный итог. Ведущий, который помогает музыканту вести экскурсию, предлагает поделиться любимыми местами общепита. Игнатов отвечает, что питается всегда поблизости — не может оставить без присмотра гитару, комбик, микрофон. Так что ест, к примеру, в том тоже «Доме чая» (от которого, напомним, теперь остался только второй этаж, внизу расположилась донерная). В Доме татарской кулинарии был до закрытия один раз: «дорого, но вкусно». До многих точек в целом доходит редко, хотя, говорит, даже когда не играет, возвращается на Баумана — притягивает атмосфера.

Теперь лестница в ДТК превратилась в галерку для слушателей. Игнатов говорит, что помимо денег, ему регулярно оставляют в кофре хлеб, чак-чак, эчпочмаки. На его концертах две пары познакомились, а потом оформили отношения в ЗАГСе. У одних уже есть дети. Недавно один парень попросил ему помочь сделать на Баумана девушке предложение. За это Игнатова называют «Купидоном», Иногда подходят знаменитости.

— Однажды играл днем, народу мало, вижу, двое на меня смотрят. Один, в кепочке, подходит, снимает очки, а это Гальцев. Протягивает руку: «Я — Юра Гальцев». Попросил гитару, его друг поснимал видео для соцсетей. Недавно видел себя в сториз у Самбурской. Руслан Белый пафосно, на камеру, кидал мне сто рублей и уходил вдаль.

Но больше всего денег оставил некий турецкий писатель — с черной бородой и записной книжкой. Все время что-то расспрашивал, а уезжая, кинул два раза по 50 евро, около 7000 по курсу того времени.

В день экскурсии Константин собирался вновь выйти на Баумана, до этого он отдыхал в родном Магнитогорске. Планировал, что сыграет с барабанщиком Станиславом.

— Я играл у магазина DNS, а он у Дома чая. И я между песнями заметил, что играем мы одно и то же: «БИ-2», «Сплин». После я предложил поиграть вместе.

Вообще, у Игнатова есть давняя мечта собрать группу. Осенью он выпускает новый альбом.

Фото: Радиф Кашапов

«Игнатовские места»

Игнатова просят рассказать, что ему нравится из нововведений на Баумана. Он оценивает появившиеся скамейки, просит, чтобы добавили света. Про платформу «Art-проспект» высказывается витиевато: мол, мою позицию и так знают.

Напомним, что в июле 2021 года Игнатов написал в соцсетях, что в Казани хотят ввести регламент для уличных артистов: «Если вкратце — я не смогу, например, давать полноценные концерты на любимом месте, к которому и вы, думаю, тоже успели привыкнуть. Не смогу, потому как одно место можно будет занимать только на 2 часа (из которых полчаса — это только настроить оборудование и собраться)». После он оказался на встрече с главой Управления культуры Казани Азатом Абзаловым прямо на Баумана, где коротко высказал свои претензии.



Регламент появился в мае 2022 года: чтобы сыграть на улицах города, в том числе и на Баумана, нужно зайти на сайт «Art-проспект», залогиниться через «Госуслуги» и выбрать место и один из четырех слотов — 10, 13, 16 и 19 часов. К примеру, у ДТК в эту пятницу можно сыграть только в 10 утра (а вот порисовать можно в семь вечера в воскресенье у Госбанка). Практически пусто у ротонды на Петербургской. Музыканты караулят обновления системы в полночь, забронировать можно только на текущую неделю. Как отмечает Игнатов, на Баумана, действительно, появилось больше музыкантов:

— Для кого-то это благо. Для меня... не хочу уходить в негатив.

Сейчас он играет у дома №68 и на привычной точке у Дома чая, по 3 часа, они расположены рядом, не приходится долго тащить оборудование. Как указывает Игнатов, из уважения другие музыканты его место через регистрацию на платформе не занимают.