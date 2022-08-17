Россия планирует провести полноценный международный турнир по гандболу

В России возобновляются матчи международного турнира по гандболу SEHA–Gazprom League, спонсируемого «Газпромом». В четвертьфиналах сезона 2021/22 года встретились команды из Беларуси, Венгрии, Словакии, а также экс-Югославии. Две представляют Македонию и Хорватию, одна Сербию. «Реальное время» рассказывает о турнире, который может стать единственным в стартующем сезоне, где команды Беларуси и России сыграют с Европой.

Отвалился только запорожский «Мотор»

Нынешний сезон был прерван из-за начавшейся Специальной военной операции, после чего европейская федерация начала требовать избавления от генерального спонсора, «Газпрома», и белорусской команды из Бреста. В итоге они оба остались, а «потерялся» только один участник — запорожский «Мотор». Команда уже заявила о своем желании играть в дальнейшем во второй немецкой Бундеслиге, туда же перешел белорусский легионер «Чеховских медведей» Андрей Климовец. На оставшиеся же в чемпионате команды, наверняка, рассчитывают в руководстве SEHA–Gazprom League, при формировании потенциального дивизиона «Запад». Тем временем, сформирован «Дивизион Восток», где значатся по четыре команды Беларуси и России. Это «Мешков Брест» — практически неизменный участник SEHA–Gazprom League, а также минский СКА, «Гомель», «Машека» из Могилева, плюс российские ЦСКА, питерская «Нева» и сразу две команды «медведей» — чеховские и пермские.

Удивительно, но при том, что главным «сеховиком» является компания «Газпром», российские команды очень редко выступали в этой лиге, разве что московский «Спартак» сыграл там на момент своего создания. Теперь он возвращается в число участников Лиги, будучи переименован в 2020 году в ЦСКА (в российском гандболе и не такое случается).

«Веспрем» тоже постоянный участник SEHA–Gazprom League, и контакты на правительственном уровне говорят, что на Венгрию можно рассчитывать. Фото: handballveszprem.hu

Надежда на Сербию



Большинство «сеховиков» представляют и представляли Сербию: Это и нынешние участники «Войводина» и «Партизан», плюс «Динамо» и «Спартак», а также «Железничар», «Металлопластика», «Раднички» и «Црвена Звезда». Иными словами, в случае, если не получится с другими странами экс-Югославии, то можно будет формировать «Дивизион Запад» (логично же называть его так, если Восток уже есть) из команд дружественного нам государства. Которое, кстати, уже принимало участие в «Играх дружбы» в Казани. Венгерский «Веспрем» тоже постоянный участник SEHA–Gazprom League, и контакты на правительственном уровне говорят, что на Венгрию можно рассчитывать.

Что касается остальных стран, увы, Северная Македония (нынешние участники «Вардар» и «Еурофарм», в прошлом была еще одна команда) и Хорватия (нынешние участники «Загреб» и «Нексе») могут столкнуться с проблемами на государственном уровне, поскольку из всей экс-Югославии только Сербия высказывает поддержку России, да еще Босния и Герцеговина придерживаются политики нейтралитета. Боснийцы, кстати, тоже ранее выступали в SEHA–Gazprom League («Борац», «Босна», «Извидач», «Слога»). Были еще Румыния, Словения и Словакия, но в нынешней ситуации рассчитывать на них сложно. С другой стороны, северомакедонский «Еурофарм» уже готов 25 августа сыграть на домашней площадке с «Мешков Брест», и присутствие в турнире команды из Беларуси пока не останавливает Македонию, Словакию и Хорватию. Да, и ЕГФ, Европейская федерация гандбола дала разрешение на дальнейшее продолжение борьбы.

Помимо них, есть любопытный вариант с Китаем. Поднебесная активно строит отношения с Европой, пытаясь поднять уровень игровых командных видов, откровенно слабого звена в спортивной иерархии Китая. Страна уже дебютировала в Лиге в 2019-м с командой Пекинского университета спорта, который отыграл сезон, а в следующем году был коронавирус. Сейчас Китай уже запланировал выступление женской команды «Феникс» в чемпионате России, а мужского клуба с лирическим названием «Аист Пекина» — в мужском чемпионате Беларуси. Возможно, «Аист Пекина» это те, кто ранее и выступал за столичный университет спорта.

Китай уже запланировал выступление женской команды «Феникс» в чемпионате России. Фото: rushandball.ru

В чем прелесть турнира? За все заплачено

Как бы то ни было, есть хотя бы вариативность при подборе команд для турнира, который представляется для участников синекурой. Начать с того, что все вопросы по логистике и питанию берет на себя Лига, что немаловажно для этих команд, которые нельзя назвать обеспеченными, как, собственно, и сам вид спорта. Разве что «Веспрем», «Вардар», «Загреб» и «Мешков Брест» отвечают уровню Лиги чемпионов. Венгерский клуб и вовсе занял 4-е место по итогам прошлого сезона. Но постковидная ситуация усложняет международное сообщение. Еще не забыт сезон 2020 года, когда в еврокубках было множество неявок или снятия команды по ходу турнира. А разделение участников на две подгруппы Россия — Беларусь, Балканы — Восточная Европа по любому выглядит комфортней. И в этом плане турнир с заранее определенными местами матчей удобнее, чем причуды жребия, которые свойственны другим еврокубковым турнирам.

Возобновление турнира SEHA–Gazprom League СЕХА-Газпром — это первый настоящий факт прорыва международной блокады. Такой же, как в 1922 году, когда Владимир Ленин и Ататюрк наладили связи на политическом уровне, а в 1924 году сборная СССР провела первый международный матч как раз-таки с Турцией. В отличие от прошедших в Казани «Игр дружбы», где собрались сборные со слабым бэкграундом или же молодежными составами, уже первый матч возобновившейся SEHA–Gazprom League привлек команды Венгрии и Словакии с сильнейшими составами, с имеющимися легионерами из самых недружественных России на данное время стран. Пресс-служба Лиги на вопросы корреспондента «Реального времени»: «Планируется ли участие иностранных клубов, как было ранее? Можно ли будет по итогам назвать этот международный турнир полноценным?», ответила: «Да» и «Конечно, да!».

Возобновление турнира SEHA–Gazprom League СЕХА-Газпром — это первый настоящий факт прорыва международной блокады. Фото: vk.com/seha

В гандболе пошли на сотрудничество с Китаем



Стоит отметить, что российской компании в нынешнем году продемонстрировали образцово-показательный урок того, как не стоит рассчитывать на порядочность самых давних и самых, казалось бы, испытанных партнеров. К примеру, ФК «Шальке 04» в одностороннем порядке разорвал спонсорское соглашение, которое действовало порядка 15 лет. Сайт клуба лишился русского языка, как одного из профильных, а немногочисленные футболки с логотипом «Газпрома» остались только у болельщиков.

С другой стороны, в ответ на недружественные действия уже бывших западных контрагентов, стоит отметить вариативность гандбольной федерации России, как одного из главных ныне партнеров SEHA–Gazprom League. Осознавая, что западные и северные страны Европы настроены наиболее воинственно по отношению к России, в чемпионат страны начали приглашать азиатских (Китай) и африканских (Замбия) спортсменов. Между тем и международная федерация стала демонстрировать признаки нейтралитета в сложившейся ситуации. Помимо того, что она дала добро на возобновление турнира SEHA–Gazprom League, так еще и выписала предупреждение главе федерации гандбола Норвегии Коре Лио за неоднократные требования исключения России из международной и европейской федераций гандбола.

Джаудат Абдуллин