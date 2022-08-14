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«Я буду долго гнать велосипед...»: в Казани состоялся «Ночной велофест» — 2022

10:00, 14.08.2022 1
«Я буду долго гнать велосипед...»: в Казани состоялся «Ночной велофест» — 2022
Фото: Владимир Васильев

В ночь с 13 на 14 августа в Казани состоялся «Ночной велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу. В этом году мероприятие было посвящено теме цифровизации. Маршрут протяженностью 17 км охватил историческую часть и заречный район города. На праздник велосипедной культуры собралось около 2 тысяч человек.

Пока участники собирались, на площади 1 Мая для них провели развлекательную программу с различными розыгрышами и фудкортом.

На мероприятии побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 авг
    сегодня на чистопольской было непривычно тихо, пугал только тихий гул саранчи
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