«Я буду долго гнать велосипед...»: в Казани состоялся «Ночной велофест» — 2022

В ночь с 13 на 14 августа в Казани состоялся «Ночной велофест» — традиционная велосипедная прогулка по ночному городу. В этом году мероприятие было посвящено теме цифровизации. Маршрут протяженностью 17 км охватил историческую часть и заречный район города. На праздник велосипедной культуры собралось около 2 тысяч человек.

Пока участники собирались, на площади 1 Мая для них провели развлекательную программу с различными розыгрышами и фудкортом.



На мероприятии побывал видеокорреспондент «Реального времени».