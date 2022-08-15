День в истории: построен Благовещенский, оборвалась жизнь Цоя, раскритикована Ахматова

Чем примечательна дата 15 августа?

15 августа в Египте — день разлива Нила. 15 августа был освящен Благовещенский собор, Жданов похоронил литературную карьеру Ахматовой и Зощенко, Сталинскую премию заменили на Ленинскую, а в США запатентовали зубоврачебное кресло. Родились поэт Рахим Саттар, тюркоголог и политик Хади Атласи, автор «Елочки» Раиса Кудашева, актриса Лейсан Гатауллина. Умерли рок-музыкант Виктор Цой, юродивый Василий Блаженный, художник Рене Магритт. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Кто написал стихи про елочку?

15 августа 1562 года был освящен Благовещенский собор в Казанском кремле, отстроенный в камне Постником Яковлевым и Иваном Ширяем. Это самое старое здание нынешней крепости, по легенде построенное за три дня сразу после взятия Иваном Грозным Казани в 1552 году. Каменную возводили дольше, она неоднократно горела, а в 1918-м была закрыта.



15 августа 1876 года в селе Старое Чекурское на территории современного Дрожжановского района родился депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии, автор книг по истории Казанского и Сибирского ханств Хади Атласи. Резко критиковал политику царского правительства в отношении малых народов страны, за что был осужден к трем месяцам тюрьмы. Также жил в Азербайджане, где был ложно осужден на 10 лет. Выступал против латинизации татарского алфавита. По делу Султан-Галеева был отправлен на 10 лет в лагеря, но через три года освобожден по состоянию здоровья, чтобы быть вновь арестованным как предполагаемый руководитель тайной организации национальной интеллигенции. Расстрелян 15 февраля 1939 года, реабилитирован в 1958-м.

Хади Атласи. Фото: wikipedia.org

15 августа 1878 года родилась Раиса Кудашева. Писала стихи с детства. В 1903-м в новогоднем номере журнала «Малютка» напечатала стихотворение «Елка», подписанное псевдонимом «А. Э». Через два года Леонид Бекман придумал к ней музыку. Автора строк «В лесу родилась елочка» долгое время никто не знал, Кудашева выяснила, что ее стихотворение стало песенкой, только в 1921 году, услышав песенку от девочки в поезде.



15 августа 1912 года родился поэт Рахим Саттар. Перед Великой Отечественной работал в молодежной газете заместителем редактора, попал в плен в 1942 году, там встречается с Абдуллой Алишем и вступает в организацию, собранную Мусой Джалилем и его товарищами. Работает в газете «Идел-Урал», проводит антигитлеровскую агитацию среди пленных. В 1943 году бежал из тюрьмы. Его сообщник, польский лесник, был казнен. Судьба самого Саттара неизвестна.



Актриса Камаловского театра Лейсан Гатауллина. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Глубоком нашли мини-ларек

15 августа 1997 года родилась актриса Камаловского театра Лейсан Гатауллина. Первоначально училась в Елабуге на факультете иностранных языков, но через два года перешла в институт культуры. В театре с 2021 года, за роль Сарвар в спектакле «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») получила премию «Тантана» в номинации «Дебют».

15 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что с водоемов Казани силами татарстанских подводников и экологов за последние 10 лет вывезли более 100 КАМАЗов мусора. А в тот день на озере Глубоком прошла очередная природоохранная акция при участии татарстанского отделения Русского географического общества, подводного исследовательского отряда имени А.А. Леонова и Минэкологии РТ. По традиции активисты очистили дно и прибрежную территорию озера от пластика, автомобильных покрышек, бутылок и прочих отходов, но был среди них и необычный улов: в копилку к странным находкам водолазов в Глубоком отправился мини-ларек.

Фото: Татарстанское отделение Русского географического общества

За идеями — в инквизицию

15 августа 1946 года руководитель Управления пропаганды и агитации Андрей Жданов на собрании Ленинградской партийной организации осудил творчество Ахматовой и Зощенко: «Ахматова личность тоже известная. Дворянка. <…> Если в ее произведениях есть политика, то эта политика есть только вздыхание по средневековью: «Ах, как хорошо жилось в старом Ленинграде! Ах, какие были дворцы при Екатерине! Ах, какие были послушные мужики в период Николая I». Вот так она говорит, если касается политических тем. <…> В чем заключается искусство Ахматовой? <…> Томление, упадок и кроме того невероятная блудня». Доклад стал основой партийного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград»: Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей.

С 15 августа 1956 года вместо Сталинский премий стали вручать Ленинские, вновь после 1934 года. А в 1967 году их стали называть Государственными, к тому времени в год могло быть до 76 лауреатов. Среди первых имен в 1956-м — открыватель электронного парамагнитного резонанса, в прошлом — заведующий кафедрой экспериментальной физики Казанского государственного университета и кафедрой общей физики в Казанском авиационном институте Евгений Завойский.

Фото: wikipedia.org

15 августа 1990 года лидер группы «Кино» Виктор Цой, погиб, заснув за рулем на 35-м километре автодороги Р-126 Слока — Талси в Латвии. Последний альбом «Кино» вышел после его смерти — Цой записал на отдыхе вокальные дорожки, которые потом использовали остальные музыканты коллектива.

15 августа 1848 года было запатентовано зубоврачебное кресло. Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс усовершенствовал достижения своих коллег, добавив креслу подголовник. При этом, говорят, он использовал чертежи пыточных приспособлений инквизиции.