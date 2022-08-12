Предприятия СИБУРа в Казани очистили берег Волги от мусора

«Казаньоргсинтез» и «ТГК-16» поддержали акцию «Вода России»

12 августа в рамках марафона «Добро капля за каплей» сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16» совместно с другими волонтерами очистили берег Волги в районе Адмиралтейской слободы. Организовали экомарафон Министерство экологии РТ и региональное отделение Русского географического общества.

Промышленники на защите экологии

Марафон стал частью экологической акции «Вода России», которая проводится в стране с 2014 года.

— Республика занимает лидирующие позиции благодаря прежде всего вам, неравнодушным жителям, — приветствовал участников сегодняшней акции заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Егор Тарнавский.

По его словам, с самого возникновения акции ее поддерживают предприятия республики.

— Стало доброй традицией активное участие в экологических акциях крупных предприятий нашей республики. Сегодня нас поддержал СИБУР. Это их инициатива, они сами изъявили желание принять участие, организовали большое количество людей, — рассказал он.

В рамках марафона «Добро капля за каплей» сотрудники «Казаньоргсинтеза» и «ТГК-16» совместно с другими волонтерами очистили берег Волги в районе Адмиралтейской слободы

По словам директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Казаньоргсинтеза» Вячеслава Золова, вопросы экологии на предприятии являются приоритетными:

— Одна из ключевых задач нашей деятельности — это обеспечение безопасности природы и снижение воздействия на экологию от нашей производственной деятельности. Ежедневно мы выполняем задачи не только на благо компании СИБУР, но на благо Казани и природы республики. Участие в этой акции — еще одно тому подтверждение, — рассказал он, отметив, что чистота города для него имеет большое значение и с точки зрения рядового жителя.

— Я смогу привести сюда своих детей, внучку. Отдохнуть на чистом берегу, искупаться в чистой воде — это дорогого стоит, — подчеркнул Вячеслав Золов.

Отходы собирали по принципам раздельного сбора: пластик, стекло, металл и не сортируемое

Поддерживает коллегу и Людмила Малыгина, эколог Казанской ТЭЦ-3:

— Мы активно пропагандируем бережное отношение к природе среди коллег, поэтому сотрудники сами вызываются участвовать. Кроме того, внутри компании СИБУР много своих экологических программ, одна из них — «Чистая вода», которая нацелена на защиту водных ресурсов. Все это отвечает нашим приоритетам.

Алексей Харун, ведущий специалист службы охраны труда «Казаньоргсинтеза», отмечает, что решил принять участие в акции, потому что обеспокоен состоянием окружающей среды.

— Стал замечать, что в последнее время мусора вокруг становится больше. Это, к сожалению, говорит об отношении людей к природе. Воспитание начинается с себя. На своем примере и примере коллег хочу показать, что убирать за собой — обязанность каждого. Хочется оставить будущему поколению в наследство чистую планету, — говорит он.

Всего в рамках акции было собрано 113 мешков мусора, 28 из которых — пластик, 15 — стекло, 3 — металл, 67 — прочий мусор

113 мешков мусора за час работы

Отходы собирали по принципам раздельного сбора: пластик, стекло, металл и не сортируемое. Все мешки были отмечены специальным цветом, для последующей переработки.

— Весь собранный мусор уйдет на переработку. Своими действиями мы не только очищаем берег Волги, но и облегчаем работу сотрудников ЖКХ, выполняя работу, которую пришлось бы делать им, разделяя мусор, — рассказал заместитель руководителя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков.

Всего в рамках акции было собрано 113 мешков мусора, 28 из которых — пластик, 15 — стекло, 3 — металл, 67 — прочий мусор.