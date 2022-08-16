Сербия была отстранена от мирового спорта и стала олимпийским чемпионом

Олимпийское золото было завоевано в волейболе

Санкции ООН наложились на развал государства на шесть стран, гражданскую войну, большую текучку спортсменов в иностранные команды. И на этом фоне была подготовлена сборная Сербии и Черногории, ставшая олимпийским чемпионом 2000 года. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин напоминает об этом факте и восхищается им.

Волейбол в единой Югославии был середнячком

После развала Югославии на Боснию и Герцеговину и Македонию, Словению и Хорватию, вместе остались только Сербия и Черногория, на которых ООН наложила санкции в конце 1991 года. Из-за них сборная Югославии не смогла принять участие в финале чемпионата Европы 1992 года по футболу (его сенсационно выиграла Дания, заменившая Югославию) и не Олимпиадах в Барселоне-1992 и Лиллехаммере-1994.

Первой триумфально вернулась в спорт мужская сборная Югославии по баскетболу, выигравшая чемпионат Европы 1995 года в Греции. Это был странный финал, где противостояние с Литвой судил американский судья Джордж Толивер. Он-то, по сути, и «прибил» Литву, но, с годами это выглядит уже не таким обидным. Сборную Югославии, кстати, в полном составе представляли игроки из Сербии, восемь из которых представляли зарубежные клубы. Тоже новый факт того времени.

Югославский гандбол вернулся в международные старты на чемпионате Европы 1996 года, где сборная стала третьей. Сборная по водному поло на европейском чемпионате 1997 года финишировала второй. Футболисты впервые приняли участие в отборе к ЧМ-1998. Но все эти сборные, так или иначе, входили в элиту. А волейбол при существовании Югославии был, скорее, середнячком.

В 1975 году сборную тренировал Виктор Кревсел (справа). Фото: pinterest.com

Всего две бронзы на чемпионатах Европы по волейболу

Важно вспомнить об отцах, которые дали мировому волейболу знаменитое потомство. Словенец Адольф Урнаут — отец большого волейбольного семейства, три сына которого продолжат его дело на площадке, превратив это в семейный бизнес — Андрей, Матьяж, и самый знаменитый Тине Урнаут. Босниец Экрем Лагумджия уехал доигрывать в Турцию, где у него родились два сына волейболиста местных сборных Адис и Мирза Лагумджия. Милош Грбич подарит миру двух игроков сборной Сербии — Владимира («Динамо», Москва) и Николу («Зенит-Казань»). Хорват Любомир Травица — отец будущего игрока сборной Италии Драгана Травицы. Драган Пезель — отец французской волейболистки Бруны Пезель, а серб Слободан Лозанчич — игрока сборной Франции Елены Лозанчич.

Но успехи на семейном фронте не подкреплялись спортивными, и еще двадцать лет должно было пройти, чтобы самое талантливое поколение югославского волейбола завоевало две бронзовые медали чемпионатов Европы 1975 и 1979 года, после чего они дебютировали на Олимпиаде-1980 в Москве. В 1975 году сборную тренировал Виктор Кревсел, который затем возглавил сборную Словении, поскольку был выходцем из этой республики. В 1979 году ею руководил македонец Таки Джиков, а в составе были три его земляка Богоевски, Србиновски, Тасевски.

Показательно, что сильнейшими командами Югославии в разное время были македонский «Вардар», боснийская «Босна», суперклуб 80-х — хорватская «Младость», в котором выступал костяк сборной Югославии тех лет — Любомир Травица, Андрей Урнаут, а также Басич, Касич и Чаушевич. В 80-е годы в чемпионате Югославии выступали представители Боснии и Герцеговины — «Босна» (Любине, Модрича, Мостар), Хорватии — «Младость», (Бихач, Осиек), Македонии — «Вардар», «Работнички»(Струмица, Титов, Велес), Словении — Марибор. Что касается Сербии, то в высшей лиге играли «Войводина» и «Партизан», а также аутсайдеры Кралево и Лазаревац. Знаменитый клуб «Црвена звезда» вылетел из вышки на весь период 80-х годов, как не было там ни одного представителя Черногории.

На чемпионате Европы 1987 года Югославия заняла 8-е итоговое место, и тогда в сборной засветились Деян Брджович и Жарко Петрович. На ЧЕ-1989 югославы снова восьмые, и в сборной появляются Слободан Ковач и Желько Танаскович. Наконец, на своем последнем Евро-1991 югославы уже шестые, а в сборной Владимир Грбич и Горан Вуйевич.

Сербия и Черногория на ходу формировали собственный чемпионат страны



Затем Югославия разваливается, Сербия и Черногория вынуждены формировать свой отдельный чемпионат, лучшие воспитанники вынуждены отправиться в заграничные клубы. Не самое комфортное время для спортивных успехов, но как говорил поэт: «времена не выбирают, в них живут и умирают». Это подходит для описания Югославии в целом, но в отношении ее волейбола глагол «умирают» необходимо заменить на «побеждают». Конкретно волейбольная Югославия третья на ЧЕ-1995, на Олимпиаде-1996, вторая на ЧЕ-1997, третья на ЧМ-1998 и ЧЕ-1999. И последний чемпион Олимпийских игр XX века, после победы в Сиднее-2000 (на фото).

В эти годы к ветеранам Петровичу, Танасковичу, ничего не выигрывавшим в составе сборной Югославии, прибавляются Батез, Йоканович, Скорич из «Црвены звезды», которая наконец-то стала командой высшей лиги, а также Герич, Местер, младший Никола Грбич (оба «Войводина»). Черногорец в команде один — это Игор Вушурович, из той же «Войводины», что позволяет наладить потрясающее взаимопонимание. По сути, их мало кто знает, как и клубного тренера Милорада Кияца, наставника сборной Зорана Гаича, который через «Войводину» пришел в главную команду Югославии, Веселина Вуковича. Они, как и нынешний наставник женской сборной России Зоран Терзич, даже не были профессиональными волейболистами, с младых ногтей выбрав тренерскую карьеру.



Не выступая в международных стартах ни в качестве сборной, ни клубами в евротурнирах, Югославия как минимум не регрессировала в баскетболе, гандболе, водном поло и взлетела вверх в волейболе, вначале мужском, а затем и по части женской сборной.

Кстати, заговорив о женском волейболе, можно еще более восхититься прогрессом Сербии, поскольку во времена Югославии там вообще не было никаких успехов. Третье место на Европе-1951, где участвовало шесть команд, и 16 на ЧМ-1978 в СССР. После развала Югославии резко усилилась Хорватия, куда хлынул поток волейболисток бывшего СССР (Кириллова, Лихтенштейн, Сидоренко, Чебукина), а Сербия впервые пробилась на ЧЕ только в 2003 году.

«Гуманитарные бомбардировки» Вацлава Гавела

Югославия не только находилась под санкциями, более того, через год она подверглась бомбардировкам, это военная операция НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косово.

А теперь экскурс в историю. Как известно, три социалистические страны Албания, Румыния и Югославия выступили против ввода советских войск в Прагу в 1968 году. Один из руководителей чешского протеста Вацлав Гавел стал в 1989 году президентом Чехословакии, а в 1993 году президентом Чехии. Он написал статью во французской газете «Ле Монд»: «воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер— исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в федерацию Югославия законным даже без мандата ООН». Так, спустя 25 лет, оценивал другое, гораздо более кровопролитное вторжение «диссидент» Гавел, после которого в политический лексикон вошла фраза «гуманитарные бомбардировки». А со стороны США бомбардировки Белграда санкционировала тогда госсекретарь Мадлен Олбрайт (урожденная чешка Мария Корбелова), которую в детстве спасли от гитлеровцев югославские партизаны...

Югославия не только находилась под санкциями, более того, через год она подверглась бомбардировкам. Фото: wikipedia.org

Любопытно, что в недавнем прошлом британская вещательная компания BBC полностью вырезала из интервью знаменитого теннисиста Новака Джоковича его воспоминания о бомбежках Югославии.

Резюмируя общий прогресс сербского волейбола, нужно выделить его отличительную черту: как принято во многих странах бывшей Югославии — это ставка на молодежь. Андрия Герич в 16 лет стал игроком «Войводины», Иван Милькович в 17 лет дебютировал за «Партизан», а в 2000 году вместе с Васой Миичем они стали олимпийскими чемпионами. Миичу на тот момент было всего 17. Таких же историй в множестве среди волейболисток, где есть дебюты даже в 14 и 15 лет, как у Стефаны Велькович и Сладжаны Миркович, Бьянки Буша и Мины Попович из белградского «Поштара». Автор помнит эту команду еще по противостоянию московскому «Динамо» в евросезоне 2009 года, когда россиянки бодро обыграли сербских девчушек — 3:1 и 3:0, и прошли дальше. С другой стороны сетки против них выходили сражаться 44-летняя (!) Ирина Кириллова и 32-летние Елена Година, Симона Джоли, Елена Ежова, Любовь Ягодина. Каждый выбирал свое: кто-то дальнейшее развитие, кто-то победы «здесь и сейчас».

Чемпионат Сербии и Черногории, а теперь и Сербии рассматривается всего лишь, как трамплин для перехода в более сильную лигу, причем в этом плане местным спортсменам тяжелее, поскольку Сербия не входит в ЕЭС, и ее спортсмены считаются легионерами в тех странах, где еще действует лимит на иностранцев. Махнув рукой на спортивные успехи в чемпионате страны (к примеру, женский «Партизан» на какое-то время объединялся с «Визурой», поскольку спортивное общество «Партизан» испытывало серьезные финансовые проблемы), в Сербии спокойно смотрели, как чемпионат страны раз за разом выигрывали черногорские «Будванска ривьера» или «Будучность», собиравшие в составах опытных мастеров. При этом они никого не могли дать в национальную сборную Сербии и Черногории, поэтому сербы не потеряли в спортивной мощи, когда в 2007 году страны окончательно разошлись.

Джаудат Абдуллин