День в истории: телевидение — цветное, стена — Берлинская, масоны — запрещенные

Чем примечательна дата 13 августа?

Фото: Берлинская стена. Дэвид Лэлли. www.publicdomainpictures.net/

Сегодня, 13 августа, Международный день левши. 13 августа в России запретили тайные общества и масонские ложи, в Нью-Йорке запустили первое такси, в Лондоне вышла в эфир первая в мире цветная телепередача, началось возведение Берлинской стены, поэт Велимир Хлебников поступает в Императорский университет. Родились химик-органик Николай Зинин, кинорежиссер Альфред Хичкок, лидер кубинской революции Фидель Кастро, поэт и драматург Луиза Янсуар. Умерли архитектор, основоположник русского классицизма Василий Баженов, английская сестра милосердия Флоренс Найтингейл, изобретатель стетоскопа Рене Лаэннек, писатель Герберт Уэллс. Подробнее — в подборке «Реального времени».

Велимир и его путь к знаниям

13 августа 1812 года родился основатель казанской научной школы Николай Зинин. В столицу губернии он приехал в 1830-м, поступив на математическое отделение философского (позднее физико-математического) факультета университета. Первая должность — адъюнкт по кафедре химии, в 1841-м — экстраординарный профессор по кафедре технологии. В 1847-м уехал в Петербург, работал в медико-хирургической академии. В 1868 году вместе с Менделеевым, Меншуткиным и другими учеными организовал Русское химическое общество и десять лет руководил им.

13 августа 1903 года студентом физико-математического факультета Императорского Казанского университета становится Велимир Хлебников — будущий поэт и один из ведущих участников движения футуристов в России. В ноябре того же года его арестовали за участие в студенческой демонстрации, и он месяц провел в тюрьме. В феврале 1904 года Велимир подал прошение об увольнении из числа студентов, а летом попросил зачислить его на тот же факультет.

Велимир Хлебников. Фото: wikipedia.org

13 августа 1981 года родилась Луиза Шарова. Псевдоним Луиза Янсуар взяла по названию села, в которое переехала с родителями в три года. В 1998-м выпустила первый стихотворный сборник «Күзен ача умырзая». Работала литературным редактором и ответственным секретарем в журналах «Салават күпере» и «Ялкын». Совместно с режиссером Резедой Гариповой написала пьесы, поставленные на сцене Тинчуринского театра: «Сәйдәш. Йокысызлык» и «Карурман». С 2021 года — директор Кариевского театра.

13 августа 2003 года в Казани и Челнах началась первая летняя Спартакиада учащихся России. Около 5,5 тысячи спортсменов со всех концов страны приехали в Татарстан, чтобы выявить лучших в шестнадцати видах спорта. Юные мастера мерились силами в конном и гиревом спорте, в спортивной аэробике, баскетболе, вольной и греко-римской борьбе, шахматах, фехтовании на рапирах и саблях, художественной гимнастике, плавании, легкой и тяжелой атлетике.

13 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что самым крупным «уловом» Татарстанского УФАС России при проверке госконтрактов в сфере национальных проектов в том году стал картельный сговор на поставку пожарных машин общей стоимостью почти 700 млн рублей. В сговоре были уличены два российских поставщика, добившихся получения дорогостоящего заказа в пользу московского ООО «Автопожтех». «Расчистка» подозрительных госконтрактов по нацпроектам в первом полугодии привела к экономии 4,2 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Масонов — запретить

13 августа 1822 года император Александр I подписал рескрипт «О запрещении тайных обществ и масонских лож». Масонские ложи появились в 1730-х годах, их запрещали также при Екатерине II и Павле I. Ложи в России продолжали существовать до 1918 года, возродились в 1991-м, а в 1995 году в Москве учредили Великую ложу России.

13 августа 1928 года в Москве стартовала Всесоюзная спартакиада. Соревнования проходили по 21 виду спорта, при этом некоторые состязания прошли до или после основных дат, соревнования по гребле и парусному спорту были организованы в Ленинграде. Спартакиада была посвящена первому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР. Церемония открытия и футбольные матчи прошли на крупнейшем в то время стадионе в стране, «Динамо» в Петровском парке, рассчитанном на 25 тысяч зрителей.

Фото: wikipedia.org

А какой тариф?

13 августа 1907 года в Нью-Йорке запустили первое такси. На первых порах никак не могли решить, по какому тарифу оплачивать труд шоферов. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, а для большинства туристов оказались первым впечатлением от путешествия в американский мегаполис. Название «такси» происходит от слова «таксометр» — прибора, который изобрел Вильгельм Брун в 1891 году. Прибор автоматически измерял время и расстояние поездки, что позволяло рассчитать ее стоимость.

13 августа 1928 года в Лондоне вышла в эфир первая цветная телепередача. Телевизионная система Бэрда сильно отличалась от современных: она была основана на механической системе сканирования с использованием металлического диска с отверстиями. Впервые Бэрд продемонстрировал телепередачу в одном из лондонских универмагов в 1924 году. Однако тогда изобретателю не удалось добиться передачи полутонов, и на экране были видны лишь силуэты вместо лиц. Спустя еще несколько попыток, в 1928 году, Бэрд впервые создал действующую модель цветного телевизора — за 30 лет до его широкого практического использования.

Возведение Берлинской стены. Фото: wikipedia.org

13 августа 1961 года начали строить Берлинскую стену. Предполагалось, что стена сократит количество перебежчиков из ГДР в Западный Берлин, число которых дошло до двух миллионов человек. Длина стены составила 45 км, плюс 120 км вокруг Западного Берлина. Берлинская стена стала одним из самых известных символов холодной войны. После падения коммунистического режима в ГДР 9 ноября 1989 года берлинцы начали разрушать стену, и вскоре она была разобрана на сувениры.

