Провал России на первом чемпионате мира

Италия обыгрывает Голландию в финале

Фото: wikipedia.org (Хулио Веласко с кубком ЧМ 1994 года)

Германия объединилась, Чехословакия и Югославия развалились, Швеция постепенно деградирует. «Реальное время» вспоминает все предыдущие волейбольные чемпионаты планеты.

В волейбол пришла Греция

Сам чемпионат мира 1994 года состоялся в Греции, стране, которая начала поднимать волейбол в середине 80-х. Это принесло бронзовые медали чемпионата Европы 1987 года, медали местного суперклуба «Олимпиакоса» на клубных соревнованиях. Популярность волейболу прибавляли проводимые в стране крупные международные старты, к примеру, до чемпионата мира Пирей принял три финала Кубка европейских чемпионов, чемпионат мира среди молодежных команд.

Из европейских сборных на ЧМ отобрались Швеция, сходящая с орбиты, объединившаяся Германия, Болгария и Россия, Италия и Голландия. Оранжевые ранее не были серьезной командой, и до 80-х годов у них выделялись только звезды местного разлива. Это тренер Хенк Блок, которому в этом году исполнится 100 лет, во всяком случае, еще в прошлом году он давал интервью и новостей о его уходе из жизни пока не было.

Из игроков выделялись Хидде ван дер Плоег, который ушел в баскетбол, да, пожалуй, Йоп Тинькофф, и тот больше фамилией. Что касается девяностых, то Голландия показывала результат благодаря тому, что перед предыдущим чемпионатом мира 1990 года их сильнейших волейболистов собрали в единый коллектив и наигрывали достаточно долго под руководством тренера Ари Сэлинджера. В отношении голландцев можно еще сказать, что они наконец-то начали платить деньги своим спортсменам, в прошлом бывшим полупрофессионалами. К примеру, Гвидо Гертцен начал профессионально играть в волейбол только в 22 года.

Сборная Германии в начале 90-х — это середняк, возникший из ниоткуда. В чемпионате страны тех лет выступают семь команд из бывшей ФРГ и пять из бывшей ГДР, в страну хлынули волейболисты из бывшего СССР: Константин Бурякин и Юрий Долгин («Шарлоттенбург», Берлин), Виктор Лебединцев в «Шверин», два будущих казанца Виктор Сидельников и Сергей Федяев в «Мерсер».

Станислав Шевченко вспоминал, что в те времена за год выдавалось по 300—400 лицензий для уезжавших за рубеж. Даже если поделить их на двое, поскольку уезжали еще и девушки, получается, что выбывали в год по десять команд в среднем.

Сборная Греции — 1994. Фото contra.gr

Швеция переживает бум. И не только спортивный

Швеция — это глобальная сенсация тех лет. Причем не просто волейбольная команда, а сама страна. Шведы стали сильнейшими в теннисе, в настольном теннисе, они выиграли чемпионат мира 1990 года по гандболу и на целое десятилетие вошли в элиту этого вида спорта. Именно в 80-е Швеция — фаворит в лыжном спорте, Томас Густавссон выиграл три олимпийских золота в коньках, а прыгун Патрик Шеберг одерживал две победы на чемпионатах мира. Такого массового роста спортивных звезд в стране не будет ни до, ни после восьмидесятых. Блистала и волейбольная дружина, которая в 1987 году финишировала четвертой (могли бы выступить и лучше, но один из лидеров Хакан Бьорне попался на допинге), а в 1989-м — второй на чемпионате Европы. Между этими стартами сборная дебютировала на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Главный творец волейбольных успехов — тренер Андерс Кристианссон. При этом на ЧМ Кристианссон сталкивался с проблемой, доселе не знакомой ни одному из его коллег, когда в сборной было девять легионеров, причем шестеро представляли клубы Серии А. Кстати, Андерс Кристианссон 15 лет умудрялся совмещать работу в мужской команде «Лидинго» с занятостью в женском коллективе «Соллентуны», а также в сборной страны, которой руководил 20 лет. За границей это было в порядке вещей: так, россиянин Владимир Кузюткин начал работу в Турции с женской командой «Эмлакбанк», а затем стал совмещать тренерскую деятельность и в мужской команде.

Невероятный подъем шведского спорта в 70—90-е годы коррелируется с мощнейшим взрывом в индустрии поп-музыки. Как Бьорн Борг потянул за собой массу талантливых теннисистов, а Стеллан Бенгтссон вызвал рост целой плеяды мастеров настольного тенниса, так и «АББА» стала настоящим локомотивом для шведской попсы, которая царила в СССР до середины девяностых. Что удивительно: шведские теннис, пинг-понг, волейбол, гандбол и попса сошли с арены практически одновременно.

Радин и его дружина

Бывший тренер подмосковного «Динамо» Виктор Радин в этом же году повез сборную России на ее первый чемпионат мира. В том составе: Сергей Орленко, Константин Ушаков (для которого пришлось покупать квартиру в Москве, в складчину ЦСКА и столичному спорткомитету) и нынешний президент Федерации волейбола России Станислав Шевченко (все ЦСКА) плюс Валерий Горюшев из расформированного «Динамо» и Евгений Митьков, переехавший из родного Иркутска в Новосибирск (один сезон команда носила любопытное название «Север-Славяне»). Остальные — легионеры: из Японии приехал Олег Шатунов, из Турции Евгений Красильников. И квартет из чемпионата Италии — это Руслан Олихвер, Дмитрий Фомин, Юрий Чередник и Илья Савельев, воспитанник московской СДЮШОР 73 «Виктория», которую на тот момент возглавлял Нил Фасахов. Кстати, там работала Наталья Вербова, которая в одном из интервью признавалась, что «наша «Виктория» была и остается одной из лучших. И я до сих пор равняюсь на Фасахова, на его корректность в поведении, умение работать с людьми».

Виктор Радин. Фото vcdynamo.ru

Увы, мы не могли рассчитывать на лидера команды — травмированного Андрея Кузнецова, пропустившего весь сезон, в конце которого он попадет в смертельную автокатастрофу.



Что касается ЧМ в Греции, то уже в группе у россиян два сложных, пятисетовых поединка. Канаду мы обыграли — 3:2, а Греции уступили. В итоге в нашей группе вылетел Алжир, в других группах — Китай и Швеция, что логично, и Аргентина, что неожиданно. Аргентинцы переживали период смены поколений, и у них не было ни одного игрока, который завоевал бронзу Олимпиады-1988. А молодежь уступала команде Германии, в которой объединились игроки из ГДР и ФРГ. На первом чемпионате мира в составе объединенной сборной Германии сыграли Делнитц, Триллер, Франке, Хехт и Хольциг из ГДР, а также Андерсон, Дорнхейм и Штутцке из ФРГ. Плюс «новые немцы», 30-летние Вольфганг Бешенбок из Австрии и Георг Грозер из Венгрии, отец «того самого» Грозера. С ними мы и сыграли в раунде одной восьмой, победили, после чего вышли на Италию. И проиграли так, что до сих пор стыдно, набирая три, четыре, пять очков за сет, а единственную победную партию выиграли со счетом 17:16 (такие тогда были правила).

Еще один проигрыш от Бразилии и победа над Южной Кореей оставили нас на седьмом месте. И следует признать, что российский волейбол провалился ранее многих видов спорта, отстав в этом плане только от хоккея на траве и водного поло.

Победу на чемпионате одержала сборная Италии, обыгравшая в финале Голландию. Оранжевыми руководил Йоп Алберда, который спустя десять лет позорился в штабе... футбольной сборной России. А Скуадра Адзурра победила под руководством лучшего тренера девяностых — аргентинца Хулио Веласко, который изображен на постере. Он привел свою команду ко второй победе на ЧМ, повторив тем самым результаты советских тренеров Гиви Ахвледиани и Вячеслава Платонова. Бронзовым призером стали США, пересобравшие свой состав, что позволило им обыграть в матче за медали Кубу. После провала на предыдущем чемпионате мира американцы вернули на Олимпиаду в Барселоне-1992 ветерана Ствртлика плюс Эрика Сато, а из прошлого состава там остались только Айви, Самуэльсон и Форчун. Плюс команду усилил на тот момент 22-летний связующий Ллой Болл.

Победу на чемпионате одержала сборная Италии. Фото cev.eu

Волейболисты-фронтовики

В 1995 году Россия широко отметит 50-летие Великой Победы. Возможно, в последний раз это было совместное мероприятие с бывшими республиками СССР. И нам нельзя пройти мимо уникальной судьбы «сына полка» Василия Сигалева. Начав с партизанского отряда, он был зачислен красноармейцем в отдельный отряд Третьего Белорусского фронта. Уже после войны его усыновил председатель исполкома Вилейского района Алексей Князев, и Василий Петрович Сигалев стал Василием Алексеевичем Князевым. А в волейболе это личность известная самостоятельно и знаменитая своими учениками и подопечными. Князев, по сути, был одним из основателей школы гродненского волейбола, а это сборник Александр Пимахин, братья Сапеги, брат и сестра Бутько. Когда Князев тренировал минский СКА, то у него играли Игорь Загорцев, ныне волейбольный функционер Сергей Потершук, а также Владимир Алекно.

Или Леонид Небылицкий. Войну начал еще в 1937-м с Варшавского похода, затем была Великая Отечественная. Работал в киевском «Локомотиве», где под его руководством начинали будущие олимпийцы Борис Терещук, Юрий Старунский, трудился в спортинтернате, откуда вышли Юрий Панченко и Сергей Козлюк, чемпион мира среди молодежи 1982 года.

Будущий фронтовик, майор медицинской службы Василий Васильевич Ярзуткин появился на свет в Дрожжановском районе Татарии. В Казани у него родился сын — Василий Ярзуткин-младший, после чего семья переехала в Обнинск Калужской области. Там родилась дочь Нина Ярзуткина (в будущем Артюхова). Оба пошли по дороге отца, который занимался волейболом. В итоге Василий играл в командах Смоленска и Калининграда, где служил в армии, а Нина выступала за «Заречье-Одинцово», «Тулицу». Василий Ярзуткин-младший занялся строительным бизнесом, будучи генеральным директором собственной фирмы. После смерти отца в 2003 году продолжил его дело, воссоздав в Обнинске женскую команду, которая со временем перешла в пляжный волейбол, поскольку общими усилиями в городе был построен Центр пляжных видов спорта. В итоге бич-волеем под руководством тренера, мамы Ирины Ярзуткиной (Дробкиной), успешно занимались его дети Артем Ярзуткин и Дарья Суворина (Ярзуткина).

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Александр Сапега погиб 27 октября 1990 года под Смоленском от рук бандитов. Ему было 32 года. Александр Кузнецов в ночь с 30 на 31 декабря 1994 года погиб в автокатастрофе около итальянского города Кьети. Ему было 29 лет. Юрий Сапега, младший брат Александра, скоропостижно скончался 29 сентября 2005 года. Ему было 49 лет. Все трое в 80-е годы были волейболистами ЦСКА, и похоронены на Митинском кладбище в Москве.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Буденновск (Ставропольский край) — Андрей Ащев. Коломна — Александр Соколов и Алексей Пашутин. Обнинск — Игорь Россамахин. Омск — Алексей Бабешин. Смоленск — Антон Асташенков, Антон Карпухов, Виктор Никоненко. Тула — Хачатур Степанян.

Чемпионат мира, 1994. Греция, 16 участников.

Золото — Италия, серебро — Голландия, бронза — США.



Джаудат Абдуллин