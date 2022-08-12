День в истории: утонул «Курск», Татарстан и Россия начали переговоры

Чем примечательна дата 12 августа?

Сегодня, 12 августа, Международный день молодежи и День Военно-воздушных сил России. 12 августа Зингер запатентовал швейную машинку, в США начали выпускать компактные персональные компьютеры, затонула подлодка «Курск», заработал единый номер вызова экстренных служб «112». Родились мореплаватель Витус Беринг, философ Елена Блаватская, физик-теоретик Эрвин Шредингер, театральный деятель Азгар Хусаинов. Умерли царица Египта Клеопатра, поэт и художник Уильям Блейк, няня Пушкина — Арина Родионовна, автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг. Подробнее — в материале «Реального времени».

Перерыв на ГКЧП

12 августа 1941 года родился Азгар Хусаинов. В 1967—1971-м он был директором Мензелинского театра, в 1972—1975-м годах возглавлял театр кукол, а в 1975—1981-м — Камаловский театр. Также был администратором в оперном театре, работал на телевидении, был замом главы Мензелинского района и замом директора НКЦ «Казань». Управлял фондом Сары Садыковой, а в последние годы был директором «Таткиноцентра».

12 августа 1991 года в Москве начались переговоры между делегациями России и Татарстана, которым поручили разработать двусторонний договор. Они были прерваны 19 августа в связи с созданием ГКЧП. Первая встреча президентов Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева была назначена на 10 часов 19 августа, но ее перенесли.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

12 августа 2016 года в Казани в Центре гребных видов спорта стартовало первенство России по гребле на байдарках и каноэ, а также Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 19 лет. Среди спортсменов Татарстана выступал мастер спорта России Денис Замалеев. Гребцы соревновались в заездах на 200, 500, 1 000 и 5 000 м, а еще в эстафете 4х200 м.

12 августа 2021 года «Реальное время» рассказало, что в Ново-Татарской слободе началась реставрация мечети «Иске Таш» — первая с момента постройки в 1802 году. После подготовки проекта реставрации стало понятно, что на работы уйдет более 140 миллионов рублей. В прошлом году был выделен первый транш — это 30 миллионов.

Фото: Wikimedia Commons

Звоните «112»!



12 августа 2000 года во время учений Северного флота ВМФ России в Баренцевом море на глубине 108 метров затонула АПРК К-141 «Курск» — атомная подводная лодка с крылатыми ракетами. Во время учений на борту лодки были 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Официальная версия гибели — взрыв торпеды 65-76А («Кит») из-за утечки пероксида водорода, что повлекло за собой детонацию других торпед и разрушение отсеков подлодки. Погибли все 118 человек, находившиеся на борту.

12 августа 2013 года на всей территории России начал работать единый номер вызова экстренных служб «112». Единую систему вызова экстренных служб (пожарные, скорая помощь, полиция) начали разрабатывать в 2008 году, бюрократия позволила к 2012 году развернуть ее только в Татарстане, Курской и Архангельской областях. В большинстве регионов до августа 2013 года номер «112» был доступен только с мобильного.

Фото: wikipedia.org

А память у него — 16 килобайт!



12 августа 1851 года американский портной Исаак Меррит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку, на создание которой потратил 11 дней. У новой модели машинки были прямая игла с ушком, скользящий челнок-лодочка и прижимная лапка для фиксирования ткани, а еще врезанное в стол зубчатое колесо двигателя ткани. Швейные машинки, существовавшие до этого, были слишком большими и неудобными. В последующем Зингер использовал в машинах ножной привод из качающейся педали и вращающегося колеса, тогда как во всех других машинах применяли ручной рычаг.

12 августа 1865 года во время хирургической операции впервые была использована карболовая кислота — фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Решился на этот способ хирург из Королевского лазарета в Глазго Джозеф Листер, который прочитал труды Луи Пастера о том, что болезнь вызывают микробы. Листер решил, что лучший метод для предотвращения послеоперационного заражения — убить всех микробов до того, как они попадут в открытую рану, тщательно мыть руки перед каждой операцией и подвергать полной санитарной обработке все инструменты и одежду. За последующие 4 года уровень послеоперационной смертности в мужском отделении снизился до 45%.



12 августа 1981 года компания IBM представила IBM 5150. Началась эпоха современных персональных компьютеров. Аппарат стоил 1 565 долларов, им было просто научиться пользоваться, он помещался на столе. Оперативная память — целых 16 или даже 64 килобайт. У компьютера не было винчестера, дисковод продавался отдельно. За первый год было продано более 130 тысяч ПК.