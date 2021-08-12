«Наша задача — привести мечеть «Иске Таш» в первозданный вид»
Работа проходит в рамках проекта «Историческая память»
В Ново-Татарской слободе началась реставрация мечети «Иске Таш» — первая с момента постройки в 1802 году. О том, как пройдут работы, журналистам рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.
На работы уйдет более 140 миллионов рублей
Реставрация проходит в рамках партийного проекта «Историческая память» в Казани, в ходе которого были приведены в достойный вид Апанаевская и Азимовская мечети, а также Петропавловский собор.
— Этот федеральный проект идет несколько лет, — пояснил Гильмутдинов. — При этом ни в одном другом регионе такой мечети у нас нет. По сути, помогла инициатива от самой мечети, ее служители привлекли наше внимание. Мы занимаемся самим зданием. Вопрос о том, что будет с территорией, должен обсуждаться с городом и республикой. Наша задача — привести мечеть в первозданный вид.
Как указал Гильмутдинов, после подготовки проекта реставрации стало понятно, что на работы уйдет более 140 миллионов рублей. Сейчас выделен первый транш — это 30 миллионов. Работа уже начата — в ходе общения с чиновниками и священнослужителями журналисты могли увидеть, как строители разворачивают деятельность. В частности, СМИ посмотрели первый этаж с его кирпичными сводами.
— Сейчас здание находится в плачевном состоянии, — отметила главный архитектор проекта Рания Раимова. — Внизу, к примеру, располагался склад для механизаторов. Большие ворота остались с того времени, когда внутрь чуть ли не въезжала техника.
В ходе работы, сказала Раимова, будет восстановлена кирпичная кладка, а главное — раскроют своды и уберут перегородки, оставшиеся с того времени, когда в мечети работала музыкальная школа. Гильмутдинов предложил показать, как будет выглядеть в этот момент здание — это будет совершенно другая мечеть. Отметим, что специалисты оценили качество фундамента, вопросы вызывает только часть под минаретом. Все здание построено из одного бута, а это значит, можно утверждать, что всему объекту более 200 лет.
Мечеть продолжит работу
Также депутат предложил провести работы поэтапно, чтобы мечеть продолжала работать. Сейчас реставрация коснется первого этажа, а через год начнется восстановление второго. На финишную прямую планируется выйти в 2023 году. А пока сама мечеть будет вести службы.
— У нас совершаются все обряды, — отметил имам мечети Рамиль хазрат Юнусов, — включая праздничные. Благодаря тому, что у нас большая парковка, к нам едут со всего города. Если не получится служить в мечети, на какое-то время на территории поставим шатер.
Озвучили в мечети и планы по освоению близлежащей территории. Как писало «Реальное время», «Иске Таш» собирается построить административное здание через дорогу — с медресе и кафе халяль. Сама площадь при мечети также интересна. По словам Раимовой, поскольку «Иске Таш» находилась в глубине квартала, в советское время ей удалось сохранить минарет и общий вид. Согласно историческим выкладкам, вокруг также немало памятных мест — рядом с мечетью жили Амирхановы, Иманкуловы и другие известные в татарском обществе личности.
Если все планы мечети воплотятся, то Ново-Татарская слобода получит не просто обновленную мечеть, которая в XIX веке была крупнейшей по количеству людей в общине. Она получит точку притяжения — и для прихожан, и для горожан, и для туристов. Реставрация старейшей мечети слободы — точка отсчета для ее возрождения.
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