«Наша задача — привести мечеть «Иске Таш» в первозданный вид»

Работа проходит в рамках проекта «Историческая память»

Фото: Сергей Туганов

В Ново-Татарской слободе началась реставрация мечети «Иске Таш» — первая с момента постройки в 1802 году. О том, как пройдут работы, журналистам рассказал депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

На работы уйдет более 140 миллионов рублей

Реставрация проходит в рамках партийного проекта «Историческая память» в Казани, в ходе которого были приведены в достойный вид Апанаевская и Азимовская мечети, а также Петропавловский собор.

— Этот федеральный проект идет несколько лет, — пояснил Гильмутдинов. — При этом ни в одном другом регионе такой мечети у нас нет. По сути, помогла инициатива от самой мечети, ее служители привлекли наше внимание. Мы занимаемся самим зданием. Вопрос о том, что будет с территорией, должен обсуждаться с городом и республикой. Наша задача — привести мечеть в первозданный вид.

Как указал Гильмутдинов, после подготовки проекта реставрации стало понятно, что на работы уйдет более 140 миллионов рублей. Сейчас выделен первый транш — это 30 миллионов. Работа уже начата — в ходе общения с чиновниками и священнослужителями журналисты могли увидеть, как строители разворачивают деятельность. В частности, СМИ посмотрели первый этаж с его кирпичными сводами.

В ходе работы, сказала Раимова, будет восстановлена кирпичная кладка, а главное — раскроют своды и уберут перегородки

— Сейчас здание находится в плачевном состоянии, — отметила главный архитектор проекта Рания Раимова. — Внизу, к примеру, располагался склад для механизаторов. Большие ворота остались с того времени, когда внутрь чуть ли не въезжала техника.

В ходе работы, сказала Раимова, будет восстановлена кирпичная кладка, а главное — раскроют своды и уберут перегородки, оставшиеся с того времени, когда в мечети работала музыкальная школа. Гильмутдинов предложил показать, как будет выглядеть в этот момент здание — это будет совершенно другая мечеть. Отметим, что специалисты оценили качество фундамента, вопросы вызывает только часть под минаретом. Все здание построено из одного бута, а это значит, можно утверждать, что всему объекту более 200 лет.

Мечеть продолжит работу

Также депутат предложил провести работы поэтапно, чтобы мечеть продолжала работать. Сейчас реставрация коснется первого этажа, а через год начнется восстановление второго. На финишную прямую планируется выйти в 2023 году. А пока сама мечеть будет вести службы.

Сейчас реставрация коснется первого этажа, а через год начнется восстановление второго

— У нас совершаются все обряды, — отметил имам мечети Рамиль хазрат Юнусов, — включая праздничные. Благодаря тому, что у нас большая парковка, к нам едут со всего города. Если не получится служить в мечети, на какое-то время на территории поставим шатер.

Озвучили в мечети и планы по освоению близлежащей территории. Как писало «Реальное время», «Иске Таш» собирается построить административное здание через дорогу — с медресе и кафе халяль. Сама площадь при мечети также интересна. По словам Раимовой, поскольку «Иске Таш» находилась в глубине квартала, в советское время ей удалось сохранить минарет и общий вид. Согласно историческим выкладкам, вокруг также немало памятных мест — рядом с мечетью жили Амирхановы, Иманкуловы и другие известные в татарском обществе личности.

Если все планы мечети воплотятся, то Ново-Татарская слобода получит не просто обновленную мечеть, которая в XIX веке была крупнейшей по количеству людей в общине. Она получит точку притяжения — и для прихожан, и для горожан, и для туристов. Реставрация старейшей мечети слободы — точка отсчета для ее возрождения.

1 / 21 Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов

Сергей Туганов