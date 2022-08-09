«Эль-Татарико» в Нижнекамске: переполненные трибуны, уникальные голы и счет, которого никто не ожидал

Фото: Сергей Манаков

Накануне на футбольной арене Нижнекамска состоялось татарстанское дерби — на поле вышли команды «Нефтехимика» и «Рубина». Матч, прошедший под эгидой 55-летия со дня выпуска первой продукции на «Нижнекамскнефтехиме», собрал полные трибуны болельщиков. Первый совместный матч эти клубы провели в 1991 году — тогда встреча окончилась победой казанцев. Периодически команды встречались в чемпионатах до 2002 года, и почти все игры из девяти проведенных плюс два товарищеских матча оканчивались победой «Рубина». Команде из «столицы нефтехимии» удалось вырвать победу у казанских футболистов лишь 4 раза. Команды забили в ворота друг друга 25 голов, из которых 15 — на счету «Рубина». О том, какой выдалась встреча татарстанских футбольных клубов после долгого перерыва, — в материале «Реального времени».

Историческое татарстанское дерби

Матч между татарстанскими клубами прошел в рамках 4-го тура Мелбет-Первая Лига. Перед первой за долгий перерыв встречей «Нефтехимик» и «Рубин» уже провели по три игры, в которых каждая команда по одному разу выиграла, потерпела поражение и сыграла вничью, заработав по 4 очка. С ними казанцы находились на 10-й строчке турнирной таблицы, на 11-м месте расположился нижнекамский клуб.

На татарстанское дерби было продано свыше 3 тыс. билетов. Перед началом матча болельщики сидели в нетерпеливом ожидании, спорили между собой, кто же выйдет с поля победителем. Один из них — Юрий Петрович, болельщик с многолетним стажем. По его словам, первую выездную игру «Рубина» с «Памиром» ему довелось смотреть в Душанбе в 1970 году. Но уже много лет он, живя в Нижнекамске, болеет только за «Нефтехимик».

Матч между татарстанскими клубами прошел в рамках 4-го тура Первой лиги

Посмотреть на игру казанцев приехали любители футбола даже из соседних Набережных Челнов. «Интересно посмотреть на казанских игроков, их тренера Леонида Слуцкого. Столько раз видела его по ТВ и в оригинальных клипах клуба, и вот выдался шанс увидеть своими глазами. Сразу после работы приехали сюда с мужем и сыном. Думаю, будет зрелищный матч», — поделилась с корреспондентом «Реального времени» жительница автограда Светлана Артемьева.

И первый гол уже на 2-й минуте в ворота соперника забили казанцы. Автором гола стал белорусский нападающий Виталий Лисакович. «Нефтехимик» после этого несколько раз пытался пробить ворота гостей, но все попытки были безуспешными. На перерыв команда ушла с нулевым результатом.

«Игра будет красивой, и проигравших в ней не будет»

Этот матч, названный с подачи казанского футбольного клуба «Эль-Татарико», примечателен не только исторической встречей давних соперников. Второй тайм начался не совсем традиционно — на поле, чтобы совершить первую передачу мяча, вышел ветеран нижнекамского футбола и «Нижнекамскнефтехима», активный участник общественной и спортивной жизни города и его почетный гражданин Равиль Шияпов. Предприятие, входящее в СИБУР, именно ему доверило сделать первый пас в честь 55-й годовщины градообразующего предприятия. Неслучайно и номер на его футболке был 55-м. 2022 год на НКНХ проходит под эгидой большого юбилея, и все знаковые мероприятия и события посвящаются этой дате. Знаковое событие, вошедшее в историю нефтехимической отрасли страны, произошло 31 июля 1967 года. Этот день, когда на блоке центральной газофракционирующей установки были получены первые тонны продукции, считается днем рождения нефтехимического гиганта Татарстана.

На татарстанское дерби было продано свыше 3 тыс. билетов. Перед началом матча болельщики сидели в нетерпеливом ожидании, спорили между собой, кто же выйдет с поля победителем

Именно при Нижнекамском химкомбинате в середине 1960-х годов была создана футбольная команда «Нефтехимик» — тогда она выступала лишь в республиканском первенстве. В 1991 году, после выхода во вторую лигу, команда получила статус профессионального клуба, а его первым президентом был избран Равиль Шияпов, который был еще и директором завода по производству бутилового каучука на химкомбинате. Несмотря на почтенный возраст — Шияпову идет 75-й год, он продолжает поддерживать себя в спортивной форме.

— Эта игра для меня и для всех, кто пришел на нее, имеет большое значение, потому что встречаются две самые лучшие команды нашей республики. Для нас это праздник. Я считаю, что игра будет красивой и упорной и проигравших в ней не будет однозначно. Я помню, в каких условиях нам приходилось играть, когда в Нижнекамске только зарождался профессиональный футбол: поле было кочковатое, не такое красивое, как сейчас, а трибуны были открытыми, так что болельщикам приходилось болеть и в дождь, и в ветер. Сейчас на стадионе созданы и для игроков, и для тех, кто приходит за них болеть, отличные условия, — делится впечатлениями Шияпов.

Матч с подачи казанского футбольного клуба назвали «Эль-Татарико»

То ли нижнекамская команда собралась с силами, то ли выход на поле Равиля Шияпова принес с собой удачу, но во втором тайме, на 49-й минуте, «Нефтехимику» удалось распечатать ворота гостей. Мяч в ворота «Рубина» уникальным голом через себя забил полузащитник Роман Денисов, сравняв тем самым счет матча. Спустя буквально 8 минут казанские футболисты остались в меньшинстве — прямую красную карточку за срыв атаки получил игрок «Рубина» Олег Иванов.

Казанцы сдаваться не собирались и снова вышли вперед, несмотря на численное меньшинство, — второй мяч в ворота нижнекамцев на 68-й минуте забросил футболист из Ганы Джоэль Фамейе. Удача снова улыбнулась хозяевам поля на 76-й минуте — счет игры сравнял защитник «Нефтехимика» Павел Котов. Таким образом, дерби двух татарстанских команд окончилось ничьей — 2:2.

Дерби двух татарстанских команд окончилось ничьей — 2:2

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, оценивая игру, отметил: «Четыре забитых мяча, очень эмоциональная игра, голы-красавцы, то есть все-все болельщиками было увидено, поэтому в плане драматургии болельщики, я думаю, довольны. Другое дело, что эта драматургия нас не устраивает».

По мнению главного тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова, обе команды показали классный футбол: «При этом был полный стадион — спасибо нашим болельщикам за поддержку. Такие матчи надо показывать по телевидению. Обе команды пытались выиграть, никто не собирался обороняться. Это, наверное, одна из наших лучших игр за то время, что я работаю. К сожалению, ничья, но ничья, достойная победы».

Экоакция как вклад в охрану природы и пример для подрастающего поколения

Начиная с этого сезона домашние игры на поле ФК «Нефтехимик» проходят под эгидой экологической акции «Нижнекамскнефтехима». Каждый, кто приходит на матч, может внести свой бесценный вклад в охрану окружающей среды. Для этого достаточно выбросить использованную пластиковую бутылку или упаковку от снеков в специальный контейнер. По словам персонала стадиона, первая такая акция, прошедшая в середине июля, вызвала большое одобрение у болельщиков. Тогда на матче с КАМАЗом их было несколько сотен. И после игры на трибунах почти не осталось мусора — зато им были заполнены специально установленные у трибун и у входа на стадион контейнеры.

Причем собранные бутылки из пластика затем не везут на полигон ТБО — этому мусору дают «вторую жизнь» на башкирском заводе СИБУРа. Там после переработки бывшие бутылки могут снова стать тарой для напитков или же сырьем для товаров народного потребления.

— Это же здорово, — считает нижнекамец Алмаз Нуруллин, — что у нас в стране начали не закапывать вредный пластик в землю, а снова, после переработки, конечно, пускать его в оборот. Многие поболеть за наших футболистов приходят семьями, с детьми. И мы, выбрасывая в эти контейнеры мусор, показываем нашим детям пример, как именно нужно делать.

Начиная с этого сезона домашние игры на поле ФК «Нефтехимик» проходят под эгидой экологической акции НКНХ

Такого же мнения придерживается и молодой болельщик Булат — ему только 8 лет, но, по его словам, он знает, что «если бросать где попало мусор, планета в итоге может превратиться в свалку, как в одном мультике». Так что, глядя на взрослых болельщиков, школьник умело забросил бутылку из-под минеральной воды в спецконтейнер, а вслед за ним — еще несколько мальчишек, пришедших на матч. Эта экологическая акция, можно сказать, уже имеет стойкий результат — после матча, вызвавшего бурю эмоций у любителей футбола, обслуживающему персоналу работы осталось совсем немного. Почти все упаковки и пластиковые бутылки лежали в специальных контейнерах, а не у зрительских кресел.

Стоит отметить, что встреча республиканских клубов не только положила новый отсчет татарстанского противостояния, но и стала своеобразным подарком для экс-президента нижнекамского футбольного клуба Наиля Гизатуллина. Он сменил Равиля Шияпова в 1991 году и руководил «Нефтехимиком» более четверти века, а сейчас является советником нового президента ФК Тимура Шигабутдинова. И именно 8 августа Гизатуллин отметил свой 72-й день рождения.

