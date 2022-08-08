Героический забег по раскаленным Свияжским холмам: ТАИФ-НК принял участие в «Гонке героев — 2022»
В субботу на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2022» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Участники забега преодолели 10 км динамичной дистанции, на протяжении которой было более 20 препятствий на любой уровень физической подготовки: рукоходы, водные и грязевые преграды и многое другое. Участие в гонке приняли порядка 2 тыс. человек, среди которых и сотрудники АО «ТАИФ-НК». О том, как герои ТАИФ-НК преодолевали дистанцию, — в ролике «Реального времени».
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