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Героический забег по раскаленным Свияжским холмам: ТАИФ-НК принял участие в «Гонке героев — 2022»

12:00, 08.08.2022 1 Сюжет: АО «ТАИФ-НК» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Героический забег по раскаленным Свияжским холмам: ТАИФ-НК принял участие в «Гонке героев — 2022»
Фото: АО «ТАИФ-НК»

В субботу на Свияжских холмах прошла «Гонка героев — 2022» — экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. Участники забега преодолели 10 км динамичной дистанции, на протяжении которой было более 20 препятствий на любой уровень физической подготовки: рукоходы, водные и грязевые преграды и многое другое. Участие в гонке приняли порядка 2 тыс. человек, среди которых и сотрудники АО «ТАИФ-НК». О том, как герои ТАИФ-НК преодолевали дистанцию, — в ролике «Реального времени».

Видео: Алексей Игнатюк
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