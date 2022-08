День в истории: свадебный бунт, Нагасаки, последний концерт Меркьюри

Чем примечательна дата 9 августа?

Фото: Пизанский баптистерий, Пизанский собор и Пизанская башня. ru.wikipedia.org

Сегодня, 9 августа, Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, а в России вспоминают первую в истории государства морскую победу. 9 августа советские войска начали наступление в Маньчжурии, США сбросили вторую атомную бомбу на Японию, ТАССР посетил Никита Хрущев, в Казани закрылся XVI чемпионат мира по водным видам спорта, на Спасскую башню вернулась «Патриотическая песня» Михаила Глинки, в Астрахани случился «Свадебный бунт». Родились заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, ученый Амедео Авогадро, писательница Туве Янссон. Скончались писатель Фредерик Марриет, биолог-эволюционист, автор термина «экология» Эрнст Геккель, композитор Дмитрий Шостакович. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

А до отставки съезжу в ТАССР!

9 августа 1966 года в Казани родился Марат Хуснуллин. Параллельно с учебой в КГФЭИ был лаборантом обслуживания опытных установок института. Первая крупная должность — председатель строительного кооператива «Темп». В 2001—2010 годах был министром строительства республики, после чего был назначен руководителем Департамента городского строительства Москвы. С 2010 года — вице-премьер правительства РФ.

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

9 августа 1964 года, незадолго до вынужденной отставки, ТАССР посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Поселили его в Боровом Матюшино. В Казанский кремль он приехал на прогулочном теплоходе и при более подробном рассмотрении города повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». Он осмотрел новостройки Советского района и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную великим татарским кулинаром Юнусом Ахметзяновым. На следующий день Хрущев отправился в районы Татарстана.

9 августа 2015 года в Казани грандиозной красочной церемонией завершился XVI чемпионат мира по водным видам спорта. Он стал рекордным по количеству стран-участниц за всю истории. В столицу Татарстана для соревнований в шести видах спорта тогда приехали 2 413 спортсменов (1 152 мужчины и 1 261 женщина), а также 1 458 официальных лиц из 190 стран. На казанском ЧМ разыграли 42 комплекта медалей в плавании, 13 — в прыжках в воду, девять — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, по два — в хай-дайвинге и водном поло. На следующий год чемпионат признали лучшим в истории Международной федерации плавания.



Фото: realnoevremya.ru

9 августа 2021 года «Реальное время» рассказало, что две крупнейшие птицефабрики Татарстана — «Державинскую» и «Ак Барс» — подозревают в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к росту цен на куриные яйца. По данным Татарстанского УФАС по России, с сентября 2020 года в действиях компаний наблюдалось одновременное синхронное повышение отпускных цен на продукцию. Тенденция наблюдалась по всей России, а пик пришелся на весну, когда правительство страны поручило антимонопольной службе проверить производителей.

«Свадебный бунт» в Астрахани

9 августа 1705 года в Астрахани отыграли сразу сотню свадеб. Такой интерес к женитьбе породили слухи о том, что царь Петр I планирует издать указ, по которому местным девушкам запретят выходить замуж за жителей города. Якобы государь намеревается выдавать астраханских девушек исключительно за немцев, которых специально для этих целей пришлют из Казани.

Советская пехота переходит границу. 9 августа 1945 года. Фото: wikipedia.org

9 августа 1945 года Красная армия начала Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. За день до этого, 8 августа, СССР объявил войну Японии. Итогом операции стала победа советский войск над Квантунской армией, очищение Южного Сахалина и Курильских островов от вражеских войск. «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии», — говорилось в обращении Сталина к народу 2 сентября. Следующий день, 3 сентября, в СССР был объявлен днем всенародного торжества и выходным — праздником Победы над Японией.

9 августа 1996 года во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина со Спасской башни московского Кремля впервые за несколько десятилетий прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки — некогда государственный гимн страны. Музыкальный механизм курантов признали изношенным еще в 1938 году, и лишь в 1996-м столица снова услышала их «голос». «Патриотическую песню» они исполняли в полдень и в полночь, а в 3 и 9 часов утра и вечера звучала мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

«Толстяк» для Нагасаки

9 августа 1173 года позади собора Санта-Мария-Ассунта заложили колокольню Пизанского собора. Наклон башни образовался в самом начале строительства, когда первые три яруса наклонились на север. После этого работы приостановили. Мастера попытались решить проблему, но в итоге башня накренилась в обратную сторону, постепенно градус ее наклона увеличивался. Основная причина такого необычного ее положения — очень податливая почва, которая частично просела под фундаментом.

Фото: wikipedia.org

9 августа 1945 года бомбардировщик США Bockscar сбросил на Нагасаки, на тот момент четвертый по населению город Японии, атомную бомбу «Толстяк». Она стала второй после бомбы «Малыш», которую 6 августа Америка сбросила на Хиросиму. Второй снаряд диаметром 152 см весил 4,6 тонны. Мощность взрыва составила порядка 21 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, погибли тысячи человек. Спустя пять дней после трагедии, 14 августа, Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора.

9 августа 1986 года на рок-фестивале в Небуорте в Великобритании группа Queen отыграла свой 658-й концерт. Тогда еще никто не догадывался, что это ее последнее выступление с Фредди Меркьюри. Послушать живое выступление Queen тогда собрались порядка 120 тысяч человек. Шоу завершилось двукратным бисом и песней We Are the Champions.