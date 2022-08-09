День в истории: свадебный бунт, Нагасаки, последний концерт Меркьюри
Чем примечательна дата 9 августа?
Сегодня, 9 августа, Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, а в России вспоминают первую в истории государства морскую победу. 9 августа советские войска начали наступление в Маньчжурии, США сбросили вторую атомную бомбу на Японию, ТАССР посетил Никита Хрущев, в Казани закрылся XVI чемпионат мира по водным видам спорта, на Спасскую башню вернулась «Патриотическая песня» Михаила Глинки, в Астрахани случился «Свадебный бунт». Родились заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, ученый Амедео Авогадро, писательница Туве Янссон. Скончались писатель Фредерик Марриет, биолог-эволюционист, автор термина «экология» Эрнст Геккель, композитор Дмитрий Шостакович. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
А до отставки съезжу в ТАССР!
9 августа 1966 года в Казани родился Марат Хуснуллин. Параллельно с учебой в КГФЭИ был лаборантом обслуживания опытных установок института. Первая крупная должность — председатель строительного кооператива «Темп». В 2001—2010 годах был министром строительства республики, после чего был назначен руководителем Департамента городского строительства Москвы. С 2010 года — вице-премьер правительства РФ.
9 августа 1964 года, незадолго до вынужденной отставки, ТАССР посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Поселили его в Боровом Матюшино. В Казанский кремль он приехал на прогулочном теплоходе и при более подробном рассмотрении города повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». Он осмотрел новостройки Советского района и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную великим татарским кулинаром Юнусом Ахметзяновым. На следующий день Хрущев отправился в районы Татарстана.
9 августа 2015 года в Казани грандиозной красочной церемонией завершился XVI чемпионат мира по водным видам спорта. Он стал рекордным по количеству стран-участниц за всю истории. В столицу Татарстана для соревнований в шести видах спорта тогда приехали 2 413 спортсменов (1 152 мужчины и 1 261 женщина), а также 1 458 официальных лиц из 190 стран. На казанском ЧМ разыграли 42 комплекта медалей в плавании, 13 — в прыжках в воду, девять — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, по два — в хай-дайвинге и водном поло. На следующий год чемпионат признали лучшим в истории Международной федерации плавания.
9 августа 2021 года «Реальное время» рассказало, что две крупнейшие птицефабрики Татарстана — «Державинскую» и «Ак Барс» — подозревают в заключении антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к росту цен на куриные яйца. По данным Татарстанского УФАС по России, с сентября 2020 года в действиях компаний наблюдалось одновременное синхронное повышение отпускных цен на продукцию. Тенденция наблюдалась по всей России, а пик пришелся на весну, когда правительство страны поручило антимонопольной службе проверить производителей.
«Свадебный бунт» в Астрахани
9 августа 1705 года в Астрахани отыграли сразу сотню свадеб. Такой интерес к женитьбе породили слухи о том, что царь Петр I планирует издать указ, по которому местным девушкам запретят выходить замуж за жителей города. Якобы государь намеревается выдавать астраханских девушек исключительно за немцев, которых специально для этих целей пришлют из Казани.
9 августа 1945 года Красная армия начала Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. За день до этого, 8 августа, СССР объявил войну Японии. Итогом операции стала победа советский войск над Квантунской армией, очищение Южного Сахалина и Курильских островов от вражеских войск. «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии», — говорилось в обращении Сталина к народу 2 сентября. Следующий день, 3 сентября, в СССР был объявлен днем всенародного торжества и выходным — праздником Победы над Японией.
9 августа 1996 года во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина со Спасской башни московского Кремля впервые за несколько десятилетий прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки — некогда государственный гимн страны. Музыкальный механизм курантов признали изношенным еще в 1938 году, и лишь в 1996-м столица снова услышала их «голос». «Патриотическую песню» они исполняли в полдень и в полночь, а в 3 и 9 часов утра и вечера звучала мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).
«Толстяк» для Нагасаки
9 августа 1173 года позади собора Санта-Мария-Ассунта заложили колокольню Пизанского собора. Наклон башни образовался в самом начале строительства, когда первые три яруса наклонились на север. После этого работы приостановили. Мастера попытались решить проблему, но в итоге башня накренилась в обратную сторону, постепенно градус ее наклона увеличивался. Основная причина такого необычного ее положения — очень податливая почва, которая частично просела под фундаментом.
9 августа 1945 года бомбардировщик США Bockscar сбросил на Нагасаки, на тот момент четвертый по населению город Японии, атомную бомбу «Толстяк». Она стала второй после бомбы «Малыш», которую 6 августа Америка сбросила на Хиросиму. Второй снаряд диаметром 152 см весил 4,6 тонны. Мощность взрыва составила порядка 21 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, погибли тысячи человек. Спустя пять дней после трагедии, 14 августа, Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора.
9 августа 1986 года на рок-фестивале в Небуорте в Великобритании группа Queen отыграла свой 658-й концерт. Тогда еще никто не догадывался, что это ее последнее выступление с Фредди Меркьюри. Послушать живое выступление Queen тогда собрались порядка 120 тысяч человек. Шоу завершилось двукратным бисом и песней We Are the Champions.
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