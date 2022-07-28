Плотину Нижнекамской ГЭС капитально отремонтируют после завершения объезда М-7

Плотину Нижнекамской ГЭС капитально отремонтируют после завершения строительства объездной трассы М-7 в обход Набережных Челнов, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.



Новый мост через Каму позволит разгрузить ее, после чего масштабный ремонт станет возможным. Рассматривается вопрос появления на дамбе второй ветки железной дороги.

Ханифов отметил, что плотина эксплуатируется без ремонта уже 43 года. Недавно проводилось техническое обследование объекта. Результат показал, что новое покрытие любого вида плотина выдержать не сможет:

— Мало того, что там высокая интенсивность — до 40 тыс. автомобилей в сутки (это в общем-то предел для движения по двум полосам), еще и сами железобетонные балки уже требуют ремонта. При этом при проведении работ нужно сохранить движение. Перезапустить его мимо плотины мы не можем. Поэтому приходится ежегодно подправлять и ремонтировать дорожную одежду.

По его словам, до 2024 года ремонт будет проходить по ночам, а капитальный ремонт проведут после запуска движения через Каму в районе Нижнекамска после строительства объездной трассы М-7.

Фото: Максим Платонов

Фарит Ханифов рассказал, что в Татарстане на платных дорогах не будет барьерных ограждений. Планируется, что здесь будет сканироваться номер машины, а после приходить платеж. Для местных жителей часть дороги могут сделать бесплатной. Стоимость проезда пока неизвестна.



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Маргарита Головатенко