День в истории: запатентовали холодильник, со скандалом убрали Никсона

Чем примечательна дата 8 августа?

Сегодня, 8 августа, отмечают международные дни кошек, альпинизма и офтальмологии. 8 августа Сталин стал Верховным главнокомандующим, в метро на Пушкинской площади произошел теракт, в США запатентовали холодильник и ушел в отставку Никсон. Родились: депутат Госсовета РТ Айрат Зарипов, певица Зуля Камалова, историк архитектуры Нияз Халитов. Умерли: один из основателей культурологии Якоб Буркхардт, кинорежиссер Яков Протазанов, музыкант Эдди Рознер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Австралийский соловей

8 августа 1962 года родился депутат Государственного совета РТ шестого созыва, председатель комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов. По образованию — физик, первая должность — преподаватель в казанском СПТУ-2, тогда же начинает комсомольскую карьеру. Руководил пресс-центром и пресс-службой президента РТ, Управлением Роскомнадзора по РТ и Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

8 августа 1969 года в Сарапуле родилась певица Зульфия Камалова. В 1991 по студенческому обмену уехала в Калифорнию, потом перебралась в Австралию, где в 1997-м записала первый альбом. С 2003 года приезжает с концертами в Татарстан, с программами из татарских песен. Создала группу Zulya and The Children of the Underground. В этом году стала директором The Boite — мультикультурной организации, занимающейся поддержкой музыкантов. Пишет новый альбом на стихи отца.

Певица Зуля Камалова. Фото: vk.com/zulya007

8 августа 2017 года умер доктор архитектуры Нияз Халитов, автор подробных исследований исламского, тюркского и татарского зодчества. Халитов сотрудничал с «Реальным временем», публикуя историю казанских мечетей, башни Сююмбике и рассказывая о проблемах Старо-Татарской слободы.

8 августа 2021 года «Реальное время» сообщило, что неожиданный способ заставить граждан раскошеливаться только что начали опробовать в нашей стране мошенники. Причем занимаются этим не отдельные нехорошие граждане, а целые микрофинансовые организации, которые отправляют анонимно гражданам крупные суммы, а потом требуют выплаты немаленьких процентов.

Фото: wikipedia.org

Теракт, который не был раскрыт



8 августа 1941 года Иосиф Сталин стал Верховным главнокомандующим Вооруженными силами СССР. Он оставался на этой должности до марта 1947 года. С 1955-м этот статус получил председатель Совета обороны, им стал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Полномочия главнокомандующего с себя снял президент СССР Горбачев в конце 1991 года, в связи с уходом в отставку..

8 августа 2000 года в подземном переходе станций метро «Пушкинская» и «Тверская» в Москве произошел взрыв. Взрывное устройство мощностью 800 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное винтами и шурупами, было оставлено возле одного из торговых павильонов. В результате трагедии погибли 13 человек, 118 человек пострадали. В 2006 году уголовное дело было приостановлено в связи с предполагаемой гибелью исполнителей теракта.

Фото: bluesmaker.livejournal.com

Никсон ушел

8 августа 1897 года умер историк культуры Якоб Буркхардт. Согласно исследовниям швейцарского ученого, история делится на эпохи, связанные со «стилями жизни», которые творят люди искусства. Самое известное его произведение — «Культура итальянского Ренессанса». Буркхардт считал, что даже государство — это произведение искусства. Работы уроженца Базеля лежат в основе современной культурологии. Его портрет изображен на купюре в тысячу швейцарских франков.

8 августа 1899 года Альберт Маршалл из Миннесоты получил патент на холодильник. До этого уже были изобретены компрессионная холодильная машина на эфире, абсорбционная холодильная машина, компрессионная холодильная машина на аммиаке. Первый бытовой холодильник появился в 1911 году, он был размером с кухонный шкаф. Первые холодильники в СССР выпустили в 1937 году на Харьковском тракторном заводе. Широкое распространение они получили в 1960-е годы, до этого продукты холодили в ледниках — с теплоизоляцией, поддоном и трубкой для слива талой воды.

8 августа 1972 года Ричард Никсон объявил по телевизору, что уходит с поста президента США. Таким был итог Уотергейтского скандала, когда выяснилось, что комитет по переизбранию президента, занимавшися сбором средств на избирательную кампанию Никсона, установил подслушивающую аппаратуру в штабе его соперника, кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна, в вашингтонском комплексе «Уотергейт».