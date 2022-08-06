Видеоопрос: Выиграют ли российские производители с уходом иностранных ретейлеров?
Почти треть иностранных ретейлеров (27%) покинула Россию, проинформировав об этом торговые центры — данные приводят в CORE.XP. Еще более половины зарубежных марок (51%) приостановили свою деятельность, а часть (22%) проводит реструктуризацию. Между тем не все оценивают этот тренд как негативный, видя в нем хороший стимул для развития российских производителей.
— Выиграют ли российские производители с уходом иностранных ретейлеров? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев.
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