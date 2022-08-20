«Вор сдал мой велосипед в комиссионку, в итоге он был продан»

Жительница Казани столкнулась с продажей своего похищенного транспорта в популярной сети ломбардов

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В Татарстане, как и по всей России, участились жалобы на торговлю крадеными товарами в ломбардах. Если в 90-е годы эти торговые объекты не несли ответственности за сохранность имущества, то сегодня их деятельность контролируется Центробанком, Пробирной палатой, в отдельных случаях даже прокуратурой. Тем не менее случаи сбыта ворованного добра фиксируют и здесь. Так, в редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани, которая обнаружила свой украденный велосипед в одном из комиссионных магазинов крупной сети «Победа». Велосипед продали, а в полиции лишь развели руками. В ситуации разбирался корреспондент «Реального времени».

Украденный велосипед продали

Пропажу велосипеда, оставленного возле одного из торговых центров, Гульнара Гарипова обнаружила 23 июля. По камерам видеонаблюдения удалось отследить момент кражи. Женщина подала заявление в полицию, а в следующий раз увидела свой двухколесный транспорт через 2 дня в объявлении на сайте сети комиссионных магазинов «Победа».



— Вор в понедельник 25 июля сдал мой велосипед без каких-либо документов, подтверждающих принадлежность сдающему товар, в комиссионный магазин. Сотрудники сразу выставили его на продажу, и его практически тут же забронировали. Велосипед я увидела на сайте «Победы» в 20:30, поехала в комиссионный магазин. Сотрудники магазина отказали в предоставлении адреса ломбарда, где именно стоял мой велосипед, после чего я позвонила в службу 112, но полиция мне отказала в содействии. Сказали, чтобы я ждала утра, — поделилась Гульнара с «Реальным временем».

«Полиция мне отказала в содействии. Сказали, чтобы я ждала утра», — поделилась Гульнара Гарипова с «Реальным временем». Фото: соцсети

Жительница Казани призналась, что велосипед — ее основное средство передвижения и был ей по-настоящему дорог. Но еще более сильным ударом оказались действия полиции.

— После того, как я показала фотографию брони велосипеда, сотрудник магазина на Зорге, 93, сфотографировал с моего телефона объявление, и оно тут же стало неактивно. В итоге велосипед был продан комиссионным магазином. А полиция поймала вора и отпустила. Прошу придать огласке данное происшествие, надеюсь на возможность оказания содействия в поимке вора и возврате украденного велосипеда, — посетовала женщина.

«Велосипед я увидела на сайте «Победы» в 20:30, поехала в комиссионный магазин», рассказала женщина. Скриншот предоставлен Гульнарой Гариповой.

«Я осталась со своей проблемой один на один»

По наблюдению Гульнары, пока правоохранители не торопились, сотрудники магазина, напротив, действовали молниеносно.

— Никто ничего не делает. Я осталась со своей проблемой один на один. Сотрудники приезжали в этот комиссионный магазин, но им ответили, что велосипед продан физическому лицу, и все, полиция умыла руки. Преступника поймали, допросили и отпустили под подписку. То есть он может и дальше продолжать воровать. Возможно, он вообще работает на эту комиссионку, потому что магазин очень быстро среагировал. У меня даже не было временного промежутка, чтобы я могла вернуть свой велосипед.

В дальнейших планах Гульнары — поиск правды в суде. Что расстраивает — так это то, что и будучи пострадавшей, ей приходится искать справедливости во всех инстанциях. И это при том, что поймать самого преступника удалось, все карты в руках правоохранителей.

— Там все на поверхности было, и отпечатки, и видеофиксация, поймать его было несложно. Планирую попасть на прием к начальнику полиции. Мне обещали, что следователь мне позвонит, зафиксирует меня истцом, и я смогу подавать исковое заявление.

По наблюдению Гульнары, пока правоохранители не торопились, сотрудники магазина, напротив, действовали молниеносно. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Краденую покупку могут изъять правоохранители

С проблемами могут столкнуться и покупатели комиссионных магазинов. На одном из сайтов с отзывами жительница Москвы Ирина поделилась своим опытом приобретения телефона в другом магазине той же сети. Женщина подозревает, что проданный телефон мог оказаться украденным.

— 20 мая купила ребенку в подарок в «Победе» по адресу: город Москва, улица 9-я Парковая, 61 телефон Redmi note 8 за 9 500 рублей. Сказали что все исправно, а по факту на шестой день (что очень удивительно, ведь по каким-то придуманным ими же законам на обмен дается 5 дней) телефон попросту не включается и просит ввести пароль от mi аккаунта. По ходу хозяин телефона его заблокировал. При обращении через форму обратной связи начали ссылаться на закон о том, что товар б/у, и на него нет никакой гарантии, а потом и вовсе перестали отвечать. В самой скупке они просто отмалчиваются. Буду писать в вышестоящие органы!

В 2018 году скандал с покупкой краденного разразился в Нижнекамске. Местный житель приобрел в магазине «Победа» холодильник. Через несколько недель после покупки к нижнекамцу пришли сотрудники полиции. Они объяснили, что холодильник ворованный и изъяли его. Однако вернуть средства магазин отказался.

«Реальное время» обратилось за комментарием в сеть комиссионных магазинов «Победа», однако на момент выхода материала ответ получить не удалось, он будет опубликован при получении. Ранее наше издание рассказывало о том, что шесть магазинов сети в Набережных Челнах были включены Банком России в список организаций с признаками нелегальной деятельности. Похожая ситуация наблюдалась и в Челябинске, но вместе с тем в других городах магазины сети работают без каких-либо проблем.

Основное юрлицо, владеющее сетью магазинов «Победа», — тольяттинское ООО «Кварц». Максим Платонов/realnoevremya.ru

Компания работает по франшизе

Основное юрлицо, владеющее сетью магазинов «Победа», — тольяттинское ООО «Кварц». Компания основана в июле 2014 года, ее директор и учредитель — предприниматель Денис Радикович Гусамов. Уставной капитал организации — 10 тысяч рублей. В списке сотрудников — три человека. Основной вид деятельности — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Среди 25 дополнительных видов деятельности — различные формы оптовой и розничной торговли.

В 2021 году выручка компании составила 28,7 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн. Вместе с тем в других городах сеть магазинов «Победа» работает по франшизе. В настоящее время существует 20 филиалов сети — в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Перми, Красноярске и других городах. Основные категории товаров — это телефоны, компьютерная, видео- и аудиотехника, инструменты, игры, приставки, товары для детей.

Новых партнеров компания приглашает, обещая высокий доход в связи с возросшим спросом на услуги комиссионных магазинов в текущей экономической ситуации в России. Владельцы франшизы ссылаются на увеличение числа заявок на открытие магазинов «Победы» в крупных городах России. По данным компании, срок окупаемости франшизы составляет 15 месяцев.

В настоящее время существует 20 филиалов сети в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Тюмени, Казани, Перми, Красноярске и других городах. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Оперативники должны изъять вещь и передать собственнику»

Специалисты в области права отмечают, что покупатель, обращаясь в комиссионный магазин, может столкнуться с проблемами в дальнейшем, так что совершать там дорогие покупки рискованно. Юрист Павел Козлов рассказал «Реальному времени», как стоит действовать, если украденная вещь обнаружилась в комиссионном магазине:

— Когда человек обнаружил в ломбарде или комиссионном магазине краденную вещь, то есть произошла кража, и его вещь оказалась в ломбарде, в этом случае ему следует обратиться в отдел полиции, оперативники должны изъять эту вещь и передать собственнику на ответственное хранение до окончания всех следственных действий. То есть уже после окончания следствия, после суда определяется, что эта вещь остается у него. А до решения она находится у него на ответственном хранении.

В случае, если вы купили в комиссионном магазине краденные вещи, к вам действительно могут нагрянуть правоохранители. В таком случае деньги следует требовать с магазина как возмещение убытков.

— Если человек купил вещь, которая оказалась краденной, то следователи могут у него эту вещь изъять, поскольку она является вещественным доказательством по уголовному делу. В этом случае, после изъятия вещи, покупатель может предъявить свои требования ломбарду или комиссионному магазину, где он ее приобрел. В случае, если ломбард отказывается возвращать деньги, составляется претензия, которая направляется в ломбард заказным письмом. Если они не реагируют на претензию, то сумма взыскивается уже в судебном порядке, — отметил эксперт.

Когда человек обнаружил в ломбарде краденную вещь, ему следует обратиться в отдел полиции. Фото: realnoevremya.ru

Юрист Игорь Мурзин в свою очередь отмечает, что в данном случае недостаточно оперативная работа полиции стала причиной того, что магазин упустил велосипед, пострадавшей следует обратиться в прокуратуру.

— Поскольку, благодаря длительным действиям, либо отсутствию действий со стороны сотрудников полиции этот велосипед ушел дальше, необходимо написать жалобу в прокуратуру на действие (либо бездействие) сотрудников полиции. Поскольку благодаря их неоперативности, велосипед не смогли вовремя изъять из оборота этого комиссионного магазина. Комиссионный магазин, конечно, должен был запросить у лица, сдающего в комиссию данный велосипед, документы, подтверждающие законность его приобретения. Соответственно, моя рекомендация — обратиться в прокуратуру на действия (или бездействия) сотрудников полиции, провести проверку по данному факту и вынести процессуально-законное решение.