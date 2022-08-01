Не только спорт, но и яркие эмоции: в Казани торжественно завершилась Летняя Спартакиада СИБУРа
В масштабных соревнованиях приняли участие более 700 человек из 22 команд со всей России
«До новых встреч!» — сказала Казань участникам XVI Летней Спартакиады СИБУРа. Торжественная церемония закрытия игр состоялась накануне на базе культурно-спортивного комплекса «КАИ Олимп», где в течение двух дней команды со всей России, представляющие предприятия группы СИБУР, боролись за звание лучших спортсменов компании. Победителей наградили директор функции «Корпоративная культура и Охрана здоровья» компании СИБУР, председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».
Проигравших нет
Шестнадцатая по счету Спартакиада СИБУРа стала рекордной по количеству участников — более 700 человек из 22 команд со всей России, которые представляют предприятия группы СИБУР, съехались впервые в столицу Татарстана, чтобы выявить сильнейших. Боролись они не только за медали, но и за спортивную честь своего предприятия.
По словам Вячеслава Харитонова, после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений все спортсмены в ходе соревнований показали хорошие результаты.
— Ребята очень хорошо подготовились к Спартакиаде. Поэтому уровень наших соревнований всегда на высоте. Что очень важно — соревнования мы проводим среди сотрудников наших предприятий. Руководство и сотрудники СИБУРа уделяют особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Это действительно является фокусом нашей компании. У нас на каждом заводе организованы секции, различные внутризаводские соревнования. На Спартакиаду отбираются только лучшие из лучших. Особую благодарность хотелось бы выразить руководству республики за помощь в организации спортивного праздника. Нам были предоставлены лучшие площадки, которые позволили на должном уровне провести мероприятие, — отметил Вячеслав Харитонов на церемонии закрытия.
В свою очередь, генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин поздравил всех участников с завершением соревнований, поблагодарил их за волю к победе и пожелал не останавливаться на достигнутом и добиваться новых спортивных высот.
— Сегодня все из Казани уедут с хорошим настроением, потому что выиграли все! Завели новых друзей, знакомства, узнали, что такое большая география СИБУРа. Я думаю, что новые предприятия, которые вошли в состав СИБУРа — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16 — сегодня увидели, что СИБУР — командная компания, которая работает на результат, — сказал Айрат Сафин. — Неплохие результаты показали «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». Я абсолютно доволен. Татарстанские предприятия всегда уделяли большое внимание спорту.
«В таких масштабных играх мы принимали участие впервые»
В рамках Спартакиады команды соревновались в трех видах спорта — футбол, волейбол и настольный теннис. В копилку результатов командных соревнований свою лепту внесли и спортсмены предприятий, сдавшие нормативы ГТО.
По итогам двух дней соревнований первенство в общекомандном зачете Спартакиады СИБУРа завоевала команда «ЗапСибНефтехим». Вторую ступень на пьедестале заняли участники из «НИПИГАЗ». Бронза досталась команде «Казаньоргсинтеза».
— Мы очень рады, эмоции потрясающие. Кубок у нас в руках, и он едет домой! — поделился радостью от победы участник команды «ЗапСибНефтехим» Иван Захаров. — Это не первая наша победа, мы уже становились чемпионами. А удается это нам в первую очередь за счет самоотдачи. Вся команда выкладывается на все сто процентов. Мы очень рады быть частью этого большого спортивного праздника. Участие в Спартакиаде дает новые знакомства, хочется дальше работать, развиваться, чтобы в следующем году вновь побороться за призовые места.
Татарстанские предприятия холдинга — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, ставшие частью компании в прошлом году, приняли участие в Спартакиаде впервые. Работники на соревнованиях показали истинно спортивное упорство. Так, в общекомандном зачете по футболу спортсмены «Казаньоргсинтеза» заняли первое место, обыграв команду «ЗапСибНефтехим» со счетом 6:2.
— Мы не ожидали такого результата! Соперники попались очень сильные. Особенно непростой был четвертьфинал. Играли с командой «ПОЛИЭФ». Но нам удалось вырвать победу, — делится впечатлениями участник команды «Казаньоргсинтез» Денис Быков. — В целом для нас этот турнир был необычным, так как мы больше специализируемся на мини-футболе. А здесь пришлось играть в большой футбол. Еще и соперник был неизвестен. Поэтому перед нами стояла большая ответственность. В течение месяца мы упорно тренировались и результат сам говорит за себя. Рады, что приняли участие в соревнованиях, Спартакиада прошла на самом высоком уровне.
Также для многих участников эти соревнования стали знаковыми. Кто-то побил свой личный рекорд. К примеру, Виталий Гордеев из команды «Нижнекамскнефтехима» в личном первенстве на фестивале ГТО занял первое место.
— Очень обрадовался, что занял призовое место. Раньше в подобных соревнованиях не принимал участие. Я занимаюсь лыжным спортом и, наверное, это мне помогло выиграть соревнования. В таких масштабных играх мы принимали участие впервые. Мы учтем все ошибки, чтобы на следующий год выступить еще лучше!
Спортивные семьи сотрудников
В ходе Спартакиады также прошли семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» среди сотрудников «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16, «ОСП СИБУРа», «СИБУР Коннект» и «СИБУР Диджитал». В них приняли участие более 120 семей.
— У нас есть давняя традиция — в той географии, где проходит Спартакиада, мы параллельно проводим соревнования и для семей наших сотрудников. И такой замечательный праздник прошел в том числе в Казани. Семьи, участвующие в соревнованиях, стали еще дружнее и крепче связаны узами семейной жизни, — подчеркнул Вячеслав Харитонов.
Также в течение двух дней на всех площадках Спартакиады был организован раздельный сбор отходов. После соревнований все собранные пластиковые бутылки будут направлены на переработку. Далее очищенный и измельченный в хлопья пластик будут использовать для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.
Участники Спартакиады могли стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресайклинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек — их можно принести с собой и сдать для переработки на мастер-классе.
Для участников были организованы экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов — экофутботтл и экотеннис.
Татарстан впервые принял летнюю Спартакиаду СИБУРа. Предыдущие игры проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми.
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