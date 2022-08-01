Не только спорт, но и яркие эмоции: в Казани торжественно завершилась Летняя Спартакиада СИБУРа

В масштабных соревнованиях приняли участие более 700 человек из 22 команд со всей России

Фото: Владимир Васильев

«До новых встреч!» — сказала Казань участникам XVI Летней Спартакиады СИБУРа. Торжественная церемония закрытия игр состоялась накануне на базе культурно-спортивного комплекса «КАИ Олимп», где в течение двух дней команды со всей России, представляющие предприятия группы СИБУР, боролись за звание лучших спортсменов компании. Победителей наградили директор функции «Корпоративная культура и Охрана здоровья» компании СИБУР, председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов и генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Обо всем подробнее — в материале «Реального времени».

Проигравших нет

Шестнадцатая по счету Спартакиада СИБУРа стала рекордной по количеству участников — более 700 человек из 22 команд со всей России, которые представляют предприятия группы СИБУР, съехались впервые в столицу Татарстана, чтобы выявить сильнейших. Боролись они не только за медали, но и за спортивную честь своего предприятия.

По словам Вячеслава Харитонова, после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений все спортсмены в ходе соревнований показали хорошие результаты.

— Ребята очень хорошо подготовились к Спартакиаде. Поэтому уровень наших соревнований всегда на высоте. Что очень важно — соревнования мы проводим среди сотрудников наших предприятий. Руководство и сотрудники СИБУРа уделяют особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Это действительно является фокусом нашей компании. У нас на каждом заводе организованы секции, различные внутризаводские соревнования. На Спартакиаду отбираются только лучшие из лучших. Особую благодарность хотелось бы выразить руководству республики за помощь в организации спортивного праздника. Нам были предоставлены лучшие площадки, которые позволили на должном уровне провести мероприятие, — отметил Вячеслав Харитонов на церемонии закрытия.

По словам Вячеслава Харитонова, после двухлетнего перерыва из-за ковидных ограничений все спортсмены в ходе соревнований показали хорошие результаты

В свою очередь, генеральный директор «Казаньоргсинтез» Айрат Сафин поздравил всех участников с завершением соревнований, поблагодарил их за волю к победе и пожелал не останавливаться на достигнутом и добиваться новых спортивных высот.

— Сегодня все из Казани уедут с хорошим настроением, потому что выиграли все! Завели новых друзей, знакомства, узнали, что такое большая география СИБУРа. Я думаю, что новые предприятия, которые вошли в состав СИБУРа — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16 — сегодня увидели, что СИБУР — командная компания, которая работает на результат, — сказал Айрат Сафин. — Неплохие результаты показали «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим». Я абсолютно доволен. Татарстанские предприятия всегда уделяли большое внимание спорту.

«В таких масштабных играх мы принимали участие впервые»

В рамках Спартакиады команды соревновались в трех видах спорта — футбол, волейбол и настольный теннис. В копилку результатов командных соревнований свою лепту внесли и спортсмены предприятий, сдавшие нормативы ГТО.

По итогам двух дней соревнований первенство в общекомандном зачете Спартакиады СИБУРа завоевала команда «ЗапСибНефтехим». Вторую ступень на пьедестале заняли участники из «НИПИГАЗ». Бронза досталась команде «Казаньоргсинтеза».

— Мы очень рады, эмоции потрясающие. Кубок у нас в руках, и он едет домой! — поделился радостью от победы участник команды «ЗапСибНефтехим» Иван Захаров. — Это не первая наша победа, мы уже становились чемпионами. А удается это нам в первую очередь за счет самоотдачи. Вся команда выкладывается на все сто процентов. Мы очень рады быть частью этого большого спортивного праздника. Участие в Спартакиаде дает новые знакомства, хочется дальше работать, развиваться, чтобы в следующем году вновь побороться за призовые места.

По итогам двух дней соревнований первенство в общекомандном зачете Спартакиады СИБУРа завоевала команда «ЗапСибНефтехим»

Татарстанские предприятия холдинга — «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16, ставшие частью компании в прошлом году, приняли участие в Спартакиаде впервые. Работники на соревнованиях показали истинно спортивное упорство. Так, в общекомандном зачете по футболу спортсмены «Казаньоргсинтеза» заняли первое место, обыграв команду «ЗапСибНефтехим» со счетом 6:2.

— Мы не ожидали такого результата! Соперники попались очень сильные. Особенно непростой был четвертьфинал. Играли с командой «ПОЛИЭФ». Но нам удалось вырвать победу, — делится впечатлениями участник команды «Казаньоргсинтез» Денис Быков. — В целом для нас этот турнир был необычным, так как мы больше специализируемся на мини-футболе. А здесь пришлось играть в большой футбол. Еще и соперник был неизвестен. Поэтому перед нами стояла большая ответственность. В течение месяца мы упорно тренировались и результат сам говорит за себя. Рады, что приняли участие в соревнованиях, Спартакиада прошла на самом высоком уровне.

Виталий Гордеев из команды «Нижнекамскнефтехима» в личном первенстве на фестивале ГТО занял первое место

Также для многих участников эти соревнования стали знаковыми. Кто-то побил свой личный рекорд. К примеру, Виталий Гордеев из команды «Нижнекамскнефтехима» в личном первенстве на фестивале ГТО занял первое место.

— Очень обрадовался, что занял призовое место. Раньше в подобных соревнованиях не принимал участие. Я занимаюсь лыжным спортом и, наверное, это мне помогло выиграть соревнования. В таких масштабных играх мы принимали участие впервые. Мы учтем все ошибки, чтобы на следующий год выступить еще лучше!

Спортивные семьи сотрудников

В ходе Спартакиады также прошли семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» среди сотрудников «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16, «ОСП СИБУРа», «СИБУР Коннект» и «СИБУР Диджитал». В них приняли участие более 120 семей.

— У нас есть давняя традиция — в той географии, где проходит Спартакиада, мы параллельно проводим соревнования и для семей наших сотрудников. И такой замечательный праздник прошел в том числе в Казани. Семьи, участвующие в соревнованиях, стали еще дружнее и крепче связаны узами семейной жизни, — подчеркнул Вячеслав Харитонов.

В рамках Спартакиады команды соревновались в трех видах спорта — футбол, волейбол и настольный теннис

Также в течение двух дней на всех площадках Спартакиады был организован раздельный сбор отходов. После соревнований все собранные пластиковые бутылки будут направлены на переработку. Далее очищенный и измельченный в хлопья пластик будут использовать для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.

Участники Спартакиады могли стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресайклинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек — их можно принести с собой и сдать для переработки на мастер-классе.

Для участников были организованы экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов — экофутботтл и экотеннис.

Татарстан впервые принял летнюю Спартакиаду СИБУРа. Предыдущие игры проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми.

1 / 26 Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев