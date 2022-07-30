В Казани началась Спартакиада СИБУРа

Фото: Максим Платонов

Сегодня на стадионе КСК «КАИ Олимп» состоялось открытие XVI летней Спартакиады СИБУРа. Для участия в спортивных состязаниях в Казань съехались лучшие спортсмены со всех предприятий СИБУРа. Всего 700 человек из 22 команд со всей России.

Церемонию открытия Спартакиады посетило руководство Республики Татарстан и компании СИБУР. «Для нас большая честь — мировая компания СИБУР проводит свои спортивные состязания на территории нашей столицы. Масштаб сегодняшнего мероприятия — еще одно доказательство того, как высоко ценят в компании трудовой коллектив и внимательно относятся к подрастающей молодежи. Это мероприятие оно не только спортивное, оно объединяющее. Вы — команда, вы СИБУР!» — отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников соревнования.

Обратился к спортсменам и председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров нефтехимического холдинга СИБУР Леонид Михельсон.

«Произошло объединение двух крупнейших нефтегазохимических холдингов. Очень важно, что сейчас традиции СИБУРа стали и традициями в Татарстане. А татарстанские традиции переходят в СИБУР. Я вижу, какие вы сегодня счастливые, пусть этот настрой сопровождает вас на протяжении всех двух дней соревнований», — отметил он.

Татарстан впервые принимает летнюю Спартакиаду СИБУРа. Предыдущие соревнования проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми.

В течение двух дней команды будут соревноваться в трех видах спорта: футбол, волейбол и настольный теннис. Кроме того, в рамках Спартакиады пройдет фестиваль ГТО. А для семей сотрудников — соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья».

На всех площадках Спартакиады организован раздельный сбор отходов. После соревнований все собранные пластиковые бутылки направлены на переработку. Далее очищенный и измельченный в хлопья пластик будут использовать для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.