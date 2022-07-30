Сотрудники СИБУРа соревнуются в семейной спартакиаде «Папа, Мама, Я — спортивная семья»

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Сегодня во Дворце единоборств «Ак Барс» состоялись семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» для сотрудников татарстанских предприятий компании СИБУР. Мероприятие организовано в рамках XVI Летней Спартакиады СИБУРа, которое проходит в эти дни в Казани.

— Спартакиада и спорт — это не только про победу, а про здоровый образ жизни и про правильные чувства и правильные эмоции для сотрудников компании. В рамках спартакиады СИБУР всегда проводит событие для членов семей, сотрудников предприятий — для разных поколений. Дух СИБУРа в целом, тягу к здоровому образу жизни, к правильным эмоциям, к уважению между поколениями, достижения, к которым мы движемся малыми шагами, — все это можно сегодня продемонстрировать именно здесь», — обратился к участникам член Российского союза химиков Дмитрий Конов.

Участников соревнования поприветствовал министр спорта Татарстана Владимир Леонова, отметив, что для республики большая честь принимать корпоративные соревнования СИБУРа.

— Татарстан славится своей спортивной историей. Казань, вы знаете, прославилась как спортивная столица нашей страны. Примечательно, что атрибут основных соревнований спартакиады — «Папа, Мама, — спортивная семья» — два дня 120 семей будут соревноваться в хорошем настроении, хорошем месте. Поэтому я желаю нам всем в первую очередь здоровья, спортивного духа, спортивного тонуса, и как мы говорим в Татарстане, только вперед, только алга!, — отметил министр.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, приветствуя участников семейной спартакиады, пообещал на следующий год быть в числе участников.

— Очень рад, что вы смогли прийти вместе с детьми сюда, поиграть. На таких мероприятиях семейные узы крепнут, дети видят, как соревнуются родители, стараются вместе с ними. Я лично очень люблю такие соревнования. На следующий год буду с вами», — отметил он.

В первый день соревнований во дворце единоборств собрались 60 семей. После регистрации их всех ждал вкусный завтрак и знакомство с маршрутными картами, где у каждой семьи было прописано 3 этапа соревнований —- полоса препятствий, гонка на картингах и зона творчества. Позаботились организаторы и о самых маленьких участниках спартакиады, которые еще в силу возраста не могут соревноваться в команде, для них работает детская комната с аниматорами.

Победителей семейной спартакиады определят в 3-х возрастных категориях: 5-8лет, 9-12лет, 13-16 лет.