Без отрыва от производства: в Казани открылась Спартакиада СИБУРа

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Сегодня с самого утра территория культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп» пестрит бело-бирюзовыми красками. На территории спортивного комплекса впервые в Татарстане проходит XVI Летняя Спартакиада СИБУРа. 700 человек из 22 команд со всей России соревнуются за звание лучших спортсменов компании. Церемония открытия Спартакиады прошла при участии президента Рустама Минниханова и председателя совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонида Михельсона. Подробности спортивного праздника — в материале «Реального времени».

Корпоративная традиция с 17-летней историей

В 2005 году на московском стадионе «Октябрь» прошла первая Летняя Спартакиада СИБУРа. С тех пор менялся формат, города: соревнования проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми. И вот после двухлетнего перерыва на период антиковидных ограничений и расширения географии компании в Татарстане спортсмены СИБУРа снова собрались, чтобы определить сильнейших. Теперь уже в Казани.

— Для нас большая честь — мировая компания СИБУР проводит свои спортивные состязания на территории нашей столицы. Масштаб сегодняшнего мероприятия — ещё одно доказательство того, как высоко ценят в компании трудовой коллектив и внимательно относятся к подрастающей молодежи. Это мероприятие оно не только спортивное, оно объединяющее. Вы — команда, вы — СИБУР! — отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников соревнования.

Церемония открытия Спартакиады прошла при участии президента Рустама Минниханова и председателя совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонида Михельсона

По словам Леонида Михельсона, Спартакиада — многолетняя и любимая всем коллективом традиция компании.

— Произошло объединение двух крупнейших нефтегазохимических холдингов. Очень важно, что сейчас традиции СИБУРа стали и традициями в Татарстане. А татарстанские традиции переходят в СИБУР. Я вижу, какие вы сегодня счастливые, пусть этот настрой сопровождает вас на протяжении всех двух дней соревнований, — отметил он.

«Я не ожидал такого масштаба»

В рамках Спартакиады команды будут соревноваться в трех видах спорта — футболе, волейболе и настольном теннисе. Кроме того, пройдет фестиваль ГТО. А для семей сотрудников — соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья». В Казани собрались более 700 человек из 22 команд со всех уголков России.

Татарстанские предприятия холдинга — «Казаньоргсинтез», ТГК-16, «Нижнекамскнефтехим» — участвуют в Спартакиаде впервые.

— Не ожидал такого масштаба, уровень соревнований очень высокий. Хочу в этом году набраться опыта и заявляться на следующие спартакиады тоже, — поделился впечатлениями представитель ТГК-16 Эльвир Ямалтдинов.

В рамках Спартакиады команды будут соревноваться в трех видах спорта — футболе, волейболе и настольном теннисе

К соревнованиям, по словам спортсменов, они готовятся непрерывно в течение года.

— Совмещать работу и спорт реально, было бы желание, — считает Андрей Прибытков, представляющий команду «ЗапСибНефтехима». Для него это уже четвертая Спартакиада.

— Я раньше работал в Томске. Так получилось, что первая игра на этом турнире как раз с моей бывшей командой. От этого волнительно вдвойне. Но настрой самый боевой, будем стремиться к победе, — рассказал он.

Хотя для татарстанских команд Спартакиада СИБУРа и первая, но спортивный опыт достаточно большой.

— Мы в течение года участвуем во многих городских и республиканских турнирах. Сейчас появилась возможность показать себя на уровне России, на уровне СИБУРа. Для нас это новый опыт, усиленно тренировались, надеюсь, получится показать себя с лучшей стороны, — говорит капитан волейбольной команды «Казаньоргсинтеза» Айрат Хасбиуллин.

Вячеслав Ардабьев из «СИБУР-Нефтехима» в Казань приехал уже на третью Спартакиаду. Говорит, что ценит такие мероприятия не только за спортивный дух, но и за возможность пообщаться с коллегами.

— Здесь чувствуется сплочение. СИБУР раскинулся по всей нашей огромной стране. Когда приезжаешь на Спартакиаду, чувствуешь: где бы мы ни были, кем бы ни работали — мы команда, — говорит он. И не может скрыть переполняющих впечатлений: — У вас очень красивый город, превосходный, я бы даже сказал. Уже успел погулять по Кремлю. Устал, но остался безумно довольный от увиденного.

Сразу после церемонии открытия Спартакиады прошел матч руководителей СИБУРа

В стороне от Спартакиады не остается никто. Члены правления компании, топ-менеджеры и генеральные директора предприятий так же сменяют свои строгие костюмы в спортивные формы. Сегодня сразу после церемонии открытия спартакиады прошел матч руководителей СИБУРа. Команда под капитанством члена Российского союза химиков Дмитрия Конова под названием «Формула объединения» выиграла у команды «Химия лидерства» под руководством главы «Томскнефтехима» Владимира Плешкова со счетом 5:0!

138 участников выполнили нормативы ГТО

В рамках Спартакиады 138 сотрудников СИБУРа приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы выполнили все 138 спортсменов.

Каждый из участников фестиваля ГТО должен был выполнить нормативы в беге на короткую (60м) и длинную (2 или 3 км) дистанции, наклонах, подтягивании у мужчин и отжиманиях у женщин, поднимании туловища из положения лежа на спине и в прыжках с места.

В рамках Спартакиады 138 сотрудников СИБУРа приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Несмотря на кажущуюся простоту, участие в ГТО требует от участников универсальности. Как отметила Виктория Шведченко из «Биаксплена», каждый спортсмен, занимающийся своим видом спорта, развивает в себе отдельные качества.

— Я занимаюсь пауэрлифтингом, а это в первую очередь развитие силовых качеств. В ГТО же важна выносливость, — отметила она.

Денис Хабибуллин, электромонтер «Запсибнефтехима», обратил внимание на очень высокий уровень участников. Другие же отмечают, что сдать нормативы ГТО помогли мероприятия, которые проводятся СИБУРом для своих сотрудников. К примеру, Айгуль Сафина и Ирина Дебернева с Нижнекамской ТЭЦ-1 (ТГК-16) еще весной участвовали в пешем марафоне «Шаг за шагом», а сейчас проходят марафон «Бегу за Сибур». Коллеги поддерживают друг друга в увлечении бегом, ежедневно вместе тренируются в парках.

— Мы не в первый раз участвуем в мероприятиях СИБУРа и каждый раз отмечаем, насколько все продумано и организовано для людей: проживание, спортивная форма для участников, даже фрукты на площадке, — отмечают они. Своим результатом спортсменки тоже довольны: скорость, с которой они пробежали дистанцию, оказалась выше их среднего темпа.

Все спортсмены, защитившие нормативы, получат наградные знаки соответствующих степеней ГТО.

Все спортсмены, защитившие нормативы, получат наградные знаки соответствующих степеней ГТО

«Папа, Мама, Я — спортивная семья»

Нешуточные страсти кипят сегодня не только в комплексе «КАИ Олимп». Во Дворце единоборств «Ак Барс» проходят семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» среди работников «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», «ТГК-16», «ОСП СИБУРа», «СИБУР Коннект» и «СИБУР Диджитал».



— Спартакиада и спорт — это не только про победу, а про здоровый образ жизни и про правильные чувства и правильные эмоции для сотрудников компании. В рамках спартакиады СИБУР всегда проводит событие для членов семей, сотрудников предприятий — для разных поколений. Дух СИБУРа в целом, тягу к здоровому образу жизни, к правильным эмоциям, к уважению между поколениями, достижения, к которым мы движемся малыми шагами, — все это можно сегодня продемонстрировать именно здесь, — обратился к участникам член Российского союза химиков Дмитрий Конов.

Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, приветствуя участников семейной спартакиады, пообещал на следующий год быть в числе участников.

— Очень рад, что вы смогли прийти вместе с детьми сюда, поиграть. На таких мероприятиях семейные узы крепнут, дети видят, как соревнуются родители, стараются вместе с ними. Я лично очень люблю такие соревнования. На следующий год буду с вами, — отметил он.

Во Дворце единоборств «Ак Барс» проходят семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья»

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, для республики большая честь принимать корпоративные соревнования СИБУРа.

— Татарстан славится своей спортивной историей. Казань, вы знаете, прославилась как спортивная столица нашей страны. Примечательно, что атрибут основных соревнований Спартакиады — «Папа, Мама, — спортивная семья»: два дня 120 семей будут соревноваться в хорошем настроении, в хорошем месте. Поэтому я желаю нам всем в первую очередь здоровья, спортивного духа, спортивного тонуса, и как мы говорим в Татарстане, только вперед, только алга! — отметил министр.

В первый день соревнований во дворце единоборств собрались 60 семей. После регистрации всех ждал вкусный завтрак и знакомство с маршрутными картами, где у каждой семьи было прописано три этапа соревнований — полоса препятствий, гонка на картингах и зона творчества. Позаботились организаторы и о самых маленьких участниках спартакиады, которые в силу возраста еще не могут соревноваться в команде со старшими братьями и сестрами, для них работает детская комната с аниматорами.

Победителей семейной спартакиады определят в трех возрастных категориях: 5—8 лет, 9—12 лет, 13—16 лет.

В первый день соревнований во Дворце единоборств собрались 60 семей

Экологичность — еще одна традиция СИБУРа

Раздельный сбор отходов также стал традицией на мероприятиях, проводимых СИБУРом на территории республики.

После соревнований все собранные пластиковые бутылки будут направлены на переработку. Очищенный и измельченный в хлопья пластик используется для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.

А возможность измельчить пластиковые крышки участникам и гостям спартакиады была предоставлена прямо на территории спортивного комплекса. Здесь был установлен велошредер, каждый мог крутить педали этой установки и таким образом измельчать крышки.

Для участников Спартакиады и болельщиков были организованы экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов — экофутботтл и экотеннис.

Спартакиада в Казани продлится два дня. Имена победителей будут известны уже завтра.