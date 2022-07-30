Без отрыва от производства: в Казани открылась Спартакиада СИБУРа
Сегодня с самого утра территория культурно-спортивном комплексе «КАИ Олимп» пестрит бело-бирюзовыми красками. На территории спортивного комплекса впервые в Татарстане проходит XVI Летняя Спартакиада СИБУРа. 700 человек из 22 команд со всей России соревнуются за звание лучших спортсменов компании. Церемония открытия Спартакиады прошла при участии президента Рустама Минниханова и председателя совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонида Михельсона. Подробности спортивного праздника — в материале «Реального времени».
Корпоративная традиция с 17-летней историей
В 2005 году на московском стадионе «Октябрь» прошла первая Летняя Спартакиада СИБУРа. С тех пор менялся формат, города: соревнования проводились в Москве, Дзержинске, Томске, Красноярске и Перми. И вот после двухлетнего перерыва на период антиковидных ограничений и расширения географии компании в Татарстане спортсмены СИБУРа снова собрались, чтобы определить сильнейших. Теперь уже в Казани.
— Для нас большая честь — мировая компания СИБУР проводит свои спортивные состязания на территории нашей столицы. Масштаб сегодняшнего мероприятия — ещё одно доказательство того, как высоко ценят в компании трудовой коллектив и внимательно относятся к подрастающей молодежи. Это мероприятие оно не только спортивное, оно объединяющее. Вы — команда, вы — СИБУР! — отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников соревнования.
По словам Леонида Михельсона, Спартакиада — многолетняя и любимая всем коллективом традиция компании.
— Произошло объединение двух крупнейших нефтегазохимических холдингов. Очень важно, что сейчас традиции СИБУРа стали и традициями в Татарстане. А татарстанские традиции переходят в СИБУР. Я вижу, какие вы сегодня счастливые, пусть этот настрой сопровождает вас на протяжении всех двух дней соревнований, — отметил он.
«Я не ожидал такого масштаба»
В рамках Спартакиады команды будут соревноваться в трех видах спорта — футболе, волейболе и настольном теннисе. Кроме того, пройдет фестиваль ГТО. А для семей сотрудников — соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья». В Казани собрались более 700 человек из 22 команд со всех уголков России.
Татарстанские предприятия холдинга — «Казаньоргсинтез», ТГК-16, «Нижнекамскнефтехим» — участвуют в Спартакиаде впервые.
— Не ожидал такого масштаба, уровень соревнований очень высокий. Хочу в этом году набраться опыта и заявляться на следующие спартакиады тоже, — поделился впечатлениями представитель ТГК-16 Эльвир Ямалтдинов.
К соревнованиям, по словам спортсменов, они готовятся непрерывно в течение года.
— Совмещать работу и спорт реально, было бы желание, — считает Андрей Прибытков, представляющий команду «ЗапСибНефтехима». Для него это уже четвертая Спартакиада.
— Я раньше работал в Томске. Так получилось, что первая игра на этом турнире как раз с моей бывшей командой. От этого волнительно вдвойне. Но настрой самый боевой, будем стремиться к победе, — рассказал он.
Хотя для татарстанских команд Спартакиада СИБУРа и первая, но спортивный опыт достаточно большой.
— Мы в течение года участвуем во многих городских и республиканских турнирах. Сейчас появилась возможность показать себя на уровне России, на уровне СИБУРа. Для нас это новый опыт, усиленно тренировались, надеюсь, получится показать себя с лучшей стороны, — говорит капитан волейбольной команды «Казаньоргсинтеза» Айрат Хасбиуллин.
Вячеслав Ардабьев из «СИБУР-Нефтехима» в Казань приехал уже на третью Спартакиаду. Говорит, что ценит такие мероприятия не только за спортивный дух, но и за возможность пообщаться с коллегами.
— Здесь чувствуется сплочение. СИБУР раскинулся по всей нашей огромной стране. Когда приезжаешь на Спартакиаду, чувствуешь: где бы мы ни были, кем бы ни работали — мы команда, — говорит он. И не может скрыть переполняющих впечатлений: — У вас очень красивый город, превосходный, я бы даже сказал. Уже успел погулять по Кремлю. Устал, но остался безумно довольный от увиденного.
В стороне от Спартакиады не остается никто. Члены правления компании, топ-менеджеры и генеральные директора предприятий так же сменяют свои строгие костюмы в спортивные формы. Сегодня сразу после церемонии открытия спартакиады прошел матч руководителей СИБУРа. Команда под капитанством члена Российского союза химиков Дмитрия Конова под названием «Формула объединения» выиграла у команды «Химия лидерства» под руководством главы «Томскнефтехима» Владимира Плешкова со счетом 5:0!
138 участников выполнили нормативы ГТО
В рамках Спартакиады 138 сотрудников СИБУРа приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Нормативы выполнили все 138 спортсменов.
Каждый из участников фестиваля ГТО должен был выполнить нормативы в беге на короткую (60м) и длинную (2 или 3 км) дистанции, наклонах, подтягивании у мужчин и отжиманиях у женщин, поднимании туловища из положения лежа на спине и в прыжках с места.
Несмотря на кажущуюся простоту, участие в ГТО требует от участников универсальности. Как отметила Виктория Шведченко из «Биаксплена», каждый спортсмен, занимающийся своим видом спорта, развивает в себе отдельные качества.
— Я занимаюсь пауэрлифтингом, а это в первую очередь развитие силовых качеств. В ГТО же важна выносливость, — отметила она.
Денис Хабибуллин, электромонтер «Запсибнефтехима», обратил внимание на очень высокий уровень участников. Другие же отмечают, что сдать нормативы ГТО помогли мероприятия, которые проводятся СИБУРом для своих сотрудников. К примеру, Айгуль Сафина и Ирина Дебернева с Нижнекамской ТЭЦ-1 (ТГК-16) еще весной участвовали в пешем марафоне «Шаг за шагом», а сейчас проходят марафон «Бегу за Сибур». Коллеги поддерживают друг друга в увлечении бегом, ежедневно вместе тренируются в парках.
— Мы не в первый раз участвуем в мероприятиях СИБУРа и каждый раз отмечаем, насколько все продумано и организовано для людей: проживание, спортивная форма для участников, даже фрукты на площадке, — отмечают они. Своим результатом спортсменки тоже довольны: скорость, с которой они пробежали дистанцию, оказалась выше их среднего темпа.
Все спортсмены, защитившие нормативы, получат наградные знаки соответствующих степеней ГТО.
«Папа, Мама, Я — спортивная семья»
Нешуточные страсти кипят сегодня не только в комплексе «КАИ Олимп». Во Дворце единоборств «Ак Барс» проходят семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» среди работников «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», «ТГК-16», «ОСП СИБУРа», «СИБУР Коннект» и «СИБУР Диджитал».
— Спартакиада и спорт — это не только про победу, а про здоровый образ жизни и про правильные чувства и правильные эмоции для сотрудников компании. В рамках спартакиады СИБУР всегда проводит событие для членов семей, сотрудников предприятий — для разных поколений. Дух СИБУРа в целом, тягу к здоровому образу жизни, к правильным эмоциям, к уважению между поколениями, достижения, к которым мы движемся малыми шагами, — все это можно сегодня продемонстрировать именно здесь, — обратился к участникам член Российского союза химиков Дмитрий Конов.
Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин, приветствуя участников семейной спартакиады, пообещал на следующий год быть в числе участников.
— Очень рад, что вы смогли прийти вместе с детьми сюда, поиграть. На таких мероприятиях семейные узы крепнут, дети видят, как соревнуются родители, стараются вместе с ними. Я лично очень люблю такие соревнования. На следующий год буду с вами, — отметил он.
По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, для республики большая честь принимать корпоративные соревнования СИБУРа.
— Татарстан славится своей спортивной историей. Казань, вы знаете, прославилась как спортивная столица нашей страны. Примечательно, что атрибут основных соревнований Спартакиады — «Папа, Мама, — спортивная семья»: два дня 120 семей будут соревноваться в хорошем настроении, в хорошем месте. Поэтому я желаю нам всем в первую очередь здоровья, спортивного духа, спортивного тонуса, и как мы говорим в Татарстане, только вперед, только алга! — отметил министр.
В первый день соревнований во дворце единоборств собрались 60 семей. После регистрации всех ждал вкусный завтрак и знакомство с маршрутными картами, где у каждой семьи было прописано три этапа соревнований — полоса препятствий, гонка на картингах и зона творчества. Позаботились организаторы и о самых маленьких участниках спартакиады, которые в силу возраста еще не могут соревноваться в команде со старшими братьями и сестрами, для них работает детская комната с аниматорами.
Победителей семейной спартакиады определят в трех возрастных категориях: 5—8 лет, 9—12 лет, 13—16 лет.
Экологичность — еще одна традиция СИБУРа
Раздельный сбор отходов также стал традицией на мероприятиях, проводимых СИБУРом на территории республики.
После соревнований все собранные пластиковые бутылки будут направлены на переработку. Очищенный и измельченный в хлопья пластик используется для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа в Башкирии. Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для напитков.
А возможность измельчить пластиковые крышки участникам и гостям спартакиады была предоставлена прямо на территории спортивного комплекса. Здесь был установлен велошредер, каждый мог крутить педали этой установки и таким образом измельчать крышки.
Для участников Спартакиады и болельщиков были организованы экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов — экофутботтл и экотеннис.
Спартакиада в Казани продлится два дня. Имена победителей будут известны уже завтра.
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