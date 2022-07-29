В Татарстане зарегистрировали 1,3 тысячи случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса — «кентавра» нет
В Татарстане выявили 1 309 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 34 — завозные, остальные — местные. Штамма «кентавр» не зарегистрировано, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.
«Омикрон» протекает в 90%, как ОРВИ, — симптомы на уровне легких или среднетяжелых форм.
В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом на 29 июля составило 153 754.
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