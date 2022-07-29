Новости общества

10:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане зарегистрировали 1,3 тысячи случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса — «кентавра» нет

09:48, 29.07.2022
В Татарстане зарегистрировали 1,3 тысячи случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса — «кентавра» нет
Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 1 309 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, 34 — завозные, остальные — местные. Штамма «кентавр» не зарегистрировано, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«Омикрон» протекает в 90%, как ОРВИ, — симптомы на уровне легких или среднетяжелых форм.

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом на 29 июля составило 153 754.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Сергей Афанасьев
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также