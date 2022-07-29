Диплом из рук главы республики: в Казанском танковом училище состоялся 89-й выпуск лейтенантов

15:07, 29.07.2022 37
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище, которое готовит офицеров для управления танковыми подразделениями, состоялся 89-й торжественный выпуск лейтенантов для Вооруженных Сил России. Торжественная церемония выпуска командиров прошла на строевом плацу. Диплом об окончании высшего военного учебного заведения получили 111 молодых лейтенантов, из которых 12 окончили вуз с отличием. Восемь выпускников, окончившие училище с золотой медалью, получили документы о завершении учебы из рук президента РТ Рустама Минниханова.


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