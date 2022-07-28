«На вечернюю поверку становись!»: выпускники-танкисты прошли с песней по Казанскому кремлю

21:57, 28.07.2022 22
1/22
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась последняя вечерняя поверка выпускников Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища. Личный состав училища прошел от Спасской башни по проезду Шейнкмана с исполнением строевой песни в сопровождении оркестра.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи