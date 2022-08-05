Как Китай с помощью США выбросил Тайвань из спорта

Мао Цзэдун и Никсон договорились и обошли МОК и международные федерации

Россию отстранили от международных стартов на неопределенный срок. На этом фоне растет угроза военного конфликта между Китаем и Тайванем. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает, как Китай с помощью США ранее уже побеждал Тайвань на политическом поле, отстранив противника из международного спорта сразу на 8 лет.

Как Тайвань лишил нас золота чемпионата мира

Международная федерация волейбола отняла у России право проведения чемпионата мира по волейболу. Это первое подобное решение ФИВБ за всю историю существования подобной организации, хотя в других видах спорта подобное происходило. Мы же хотим рассказать о вопиющем случае, когда ФИВБ отняла право на старт у двух сборных Тайваня в пользу Китая. И это в течении одного 1974 года.

Начать с того, что чемпионаты мира отнимались у хозяев, хотя подобная практика не была широко распространена. Так, в 1969 году Канада лишилась права принимать дома чемпионат мира по хоккею, который должен был отпраздновать 100-летие хоккея страны. После чего Канада самоустранилась от мирового хоккея в 1969 году, и выяснилось, что она никому не нужна. Тут и подоспели контакты с СССР, которыми успешно пользовались в те годы и конкурирующие между собой лиги НХЛ и ВХА, и федерация хоккея с шайбой. Правда, это сближение нельзя назвать победой советской дипломатии, в том числе и спортивной. Оно произошло на момент серьезного ослабления роли США в мире, вызванного тем, что американцы создали себе проблем разнообразного характера и войной во Вьетнаме, и нефтяным кризисом, и Уотергейтом. А матчи с советскими сборными и командами серьезно укрепили НХЛ и ВХА, большая часть команд которых располагается в США.

Переходя к Тайваню, стоит напомнить, что участие этой сборной на чемпионате мира 1959 года лишило сборную СССР заслуженного золота, а Болгарию — 4-го места, которое в итоге занял Тайвань. Дело в том, что все три команды попали в сильнейшую шестерку, но и советские и болгарские баскетболисты отказались выйти на матч с Тайванем, и эти команды дисквалифицировали. Чемпионом мира стала Бразилия, на 2-м месте — США, на 3-м — Чили. При этом присутствие Тайваня могло бы стать нашей проблемой на долгие годы вперед, но на счастье это был последний выход Тайваня на международную арену. В дальнейшем местные сборные выступали только на континентальном уровне, И отдельно надо отметить незаметную работу тогдашнего руководства международных организаций. К примеру, перед Олимпиадой 1964 года в Токио с мужского баскетбольного турнира снялись Чехословакия и Египет, но их заменили Канада и Южная Корея, которая на Кубке Азии 1963 года финишировала третьей после Тайваня. Но предполагая массовые отказы, а на Олимпиаду в Токио попали страны социалистического блока Венгрия, Польша, СССР, Югославия, тогдашний президент ФИБА Вильям Джонс из США произвел корректную замену. Кстати, Вильям Джонс — это тот самый чиновник, который потребовал переигровки трех секунд в знаменитом олимпийском финале Мюнхена-1972. Что любопытно, он в том же Мюнхене и умер, спустя 9 лет.

Советские баскетболисты отказались выйти на матч с Тайванем, и их дисквалифицировали. Фото: basket99.ru

Китай быстро показал, кто здесь «папочка»

Протестуя против присутствия Тайваня в олимпийской семье, Китай сам себя отстранил от участия в Играх аж с 1956 года в Мельбурне, после чего выступал на международных соревнованиях от случая к случаю. Иногда помогая в их организации, как в «Антиимпериалистической Олимпиаде» 1964 года в Индонезии.

Но в 1972 году случилось политическое событие, которое косвенным образом повлияло на процесс быстрейшего возвращения Китая в общемировой спорт. Было подписано так называемое «Шанхайское соглашение» между Китаем (великий кормчий Мао Цзэдун) и США (тогдашний президент Ричард Никсон), в котором говорилось, что в интересах всех стран, подписанты будут работать над нормализацией взаимоотношений и подтверждалась взаимная заинтересованность в разрядке. Отдельным пунктом в этом документе был прописан Тайвань.

Китайская сторона настаивала на том, что «Тайвань является внутренним делом Китая, в которое ни одна другая страна не имеет права вмешиваться». США не были согласны в целом, тем не менее признав, что «все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива считают, что существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая», и подтвердили «свою заинтересованность в мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китайцами».

Как бы это не выглядело на бумаге, по факту это представлялось как факт, что США «сливают» Тайвань. После чего тоже самое сделали практически все международные спортивные организации.

Любопытно, что Шанхайское соглашение было заключено в феврале 1972-го, и только после него в СССР начался процесс переименования китайских городов и поселений на русский язык. Ссылались на вооруженный конфликт на острове Даманском, но с его окончания прошло уже почти 3 года, а переименование не происходило.

Все «слили» Тайвань. Только ФИФА сделала попытку оставить эту страну

До того времени Тайвань выступал на международных соревнованиях как Китайская республика. Не сказать что делал это успешно — у спортсменов страны были четыре медали за пять Олимпиад и 4-е же место мужской баскетбольной сборной на ЧМ 1959 года, о котором мы писали. И это наилучшие достижения за 17 лет.

Но в 1974 году и мужская и женская волейбольные сборные пробились в число участников чемпионата мира в Мексику. Это был первый и последний случай, когда оба ЧМ проводились в одной стране. И вот такая незадача, именно на нем произошло полноценное отстранение Тайваня, замененного на Китай, причем в женском турнире отказалась участвовать сборная КНДР, которой не смогли оперативно найти замену. Турнир провели в 23 команды, хотя волейболистки Тайваня были готовы, но...

В 1972 году подписано Шанхайское соглашение, которое косвенно повлияло на процесс возвращения Китая в общемировой спорт. Фото: wikipedia.org

«Шанхайское соглашение» «выпилило» Тайвань, раздражавший Китай фактом своего существования и названия, из международного спорта даже в Азии. Волейболисты вернулись на континентальные соревнования только в 1983 году, другие игровики еще позже. Все это напоминало недавний факт полного разрыва отношений Китая с Литвой, после открытия там посольства Тайваня, а не Тайбэя, поскольку в 1979 году Тайвань был переименован в Тайбэй, что устроило Китай, и страну вернули в спортивное сообщество Азиатского континента.

Следует отметить, что Тайвань еще с 1977 года стал проводить у себя международный турнир по баскетболу, назвав его Кубком Вильяма Джонса, тогда еще живого. Поскольку сам турнир не проводился под эгидой ФИБА, хозяева могли себе позволить похулиганить и использовали на этих соревнованиях не название Формоза или Тайбэй, а Китайская республика. Соглашаясь с этим, к ним приезжали различные сборные: Канады, Панамы, Франции, Швеции и студенческие сборные США.

Помимо этого, Тайвань пытался найти пути сотрудничества в футболе. И местная федерация с 1980 по 1988 годы проводила свои матчи под эгидой конфедерации Австралии и Океании. Туда же в разное время уходили Индонезия и Ирак, которые не хотели встречаться с Израилем, входившим в Азиатскую конфедерацию до 1982 года.

Возвращение в спорт состоялось только через 8 лет

Интересно, что на высшем пике противостояния, Китай представлял из себя могучую, но довольно отсталую в экономическом отношении державу, когда его граждане вынуждены были зачастую жить в джонках (местных лодках), в то время, как в Тайване уже начали строиться небоскребы. Но любопытен путь, по которому пошли в Китае, где начали строить города, которые станут специальными экономическими зонами. К примеру, столица Универсиады 2011 года Шэньчжэнь начала строиться только в 1979 году, получив нынешнее название «Глубокая межа» как граница с Гонконгом. Когда Казань выдвигалась на право проведения Универсиады 2011 года, казалось, что главным соперником станет польский город Познань, но им стал и победил Шэньчжэнь.

В 1979 году было принято компромиссное решение, Китайская республика Тайвань переименовалась в Тайбэй, по названию столицы этой страны, что несколько примирило Китай с ее существованием. Опять же это было зафиксировано при подписании новых договоренностей между Китаем (Дэн Сяопин) и США (президент Джим Картер) в рамках «Закона об отношениях с Тайванем».

В итоге отстранение продлилось десятилетие, с 1974 по 1982 годы, когда Тайвань уже под названием Тайбэй не просто вернулся в число участников соревнований в Азии, а даже провел первую встречу с Китаем, проиграв ему со счетом — 1:3 в мужском волейбольном турнире за 1-е — 4-е места.

Джаудат Абдуллин