«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 15-я. «За пригоршню биткоинов»

Затягивающая комедия на 20 минут

Фото: Кадр из фильма

Арсений Кузнецов теперь известен, как клипмейкер: он снял, к примеру, два видео для Стереополины — «Солнечный мальчик» и «Последнее свидание». А мы смотрим одну из его студенческих работ, которая держит в напряжении всего хронометража.

Жили два товарища



Кузнецов снимает с претензией на большое кино, но в казанских реалиях. В первых же кадрах камера на квадрокоптере плывет на многоэтажный дом. В нем живут Артур (Артур Мусин) с замашками гопника и Игорь (Игорь Мавлютов) с претензией на компьютерного гения. Вот-вот должна прийти за платой хозяйка квартиры Айсылу Нугмановна (Гульчачак Хафизова), а у Артура не хватает пяти тысяч. Поскольку давнего друга и соседа нет, он быстро меняет в ломбарде его компьютер на необходимую сумму. А в компьютере хранились биткоины. Значит, надо компьютер вернуть. Да вот беда, кто-то его уже купил.

В этом месте, конечно, есть единственная серьезная нестыковка — как-то быстро компьютер ушел в чужие руки и на нем уже играет сын нового хозяина. Но в остальном Кузнецов, явно киноман со стажем (а для чего он придумал название к фильму, как аллюзию к спагетти-вестерну с Клинтом Иствудом 1964 года?), делает фактурную короткометражку. У Артура есть проблемы — он, к примеру, товарищу телефон должен вернуть. У Игоря есть проблемы — он только что послал к черту весь офис. У нового хозяина компа (Владимир Богданов) есть темное прошлое. И так далее. Напряжение растет, герои противостоят друг другу, но их примирит пуля.

Даже когда герои выходят из образа и дают немного литературщины, это смотрится адекватно, потому что они могут себе такое позволить. Ну и мелочи, ради которых можно фильм пересматривать. К примеру, хозяйка просит, чтобы жильцы с соседями не ссорились (а они в это время из своей квартиры орут). Пометка в самом конце титров: «Спасибо «тем тихим художникам в студии под крышей, которые не вызвали милицию, пока мы снимали сцену».



Фильм заканчивается так же, как и начинается: герои изменились, у них новые цели, новое жилье. Беспокоит только судьба мордоворота из соседнего подъезда.

Артура Мусина можно увидеть в триллере «Я и Уда. Искупление». А вообще-то он профессиональный фотограф. Игорь Мавлютов десять лет назад, учась в школе, написал сценарий комедии «Покоритель времени». Наверное, когда-нибудь мы и до нее доберемся.