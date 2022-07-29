День в истории: шахматный чемпионат мира, мост через Казанку и рождение «Властелина колец»

Чем примечательна дата 29 июля?

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 29 июля, Международный день тигра. 29 июля было принято решение о создании Раифского заповедника, в Казани начался матч за звание чемпионки мира по шахматам, открылась первая очередь моста «Миллениум», была выпущена Декларация о лояльности к советской власти, создана группа «Альфа», в Париже открылась Триумфальная арка, мир начал читать «Властелина колец», а в Лондоне поженились принц Чарльз и леди Диана Спенсер. 29 июля родились композитор Ильяс Камал, писатель Владимир Дудинцев, телеведущий Андрей Батурин.

Через «Миллениум» поедем?

29 июля 1927 года было принято решение о строительстве Татарского лесного заповедника на территории Раифской лесной дачи. Этот участок входит в состав Волжско-Камского природного заповедника — единственного в Татарстане. Второй, Саралинский, участок находится в Лаишевском районе на берегу Куйбышевского водохранилища.

29 июля 1992 года появился на свет композитор и музыкант Ильяс Камал. Родился и вырос он в Санкт-Петербурге в татарской семье, с детства любил музыку. Окончил Казанскую государственную консерваторию, стал создателем сонат для фортепиано, виолончели, мюзиклов, с 2019 года занял место главного дирижера в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

Фото sntat.ru

29 июля 1999 года в Казани в БКЗ имени Сайдашева начался матч за звание чемпионки мира между казанской шахматисткой Алисой Галлямовой и китаянкой Се Цзюнь. Спортсменки сыграли восемь партий, после чего переехали в центр провинции Ляонинь на северо-востоке Китая — Шеньян. Подобное решение ФИДЕ объяснялось тем, что чемпионка, венгерка Жужа Полгар, отказалась защищать титул чемпионки мира в установленные сроки.

29 июля 2005 года открыли первую очередь моста «Миллениум». Он стал важной частью Малого Казанского кольца (МКК). Вторая очередь моста открылась 30 августа 2007 года. До этого момента транспорт по мосту проезжал по одной полосе в направлении центра и по двум полосам из центра.

29 июля 2021 года «Реальное время» выяснило подробности судебного процесса по делу директора нижнекамской фирмы «Ростатнефть» Ильи Шмалея. Бизнесмен обвинялся в трех эпизодах мошенничества на общую сумму 21,4 млн рублей. Известно, что для отвода председательствующего судьи Илья Шмалей написал завещание в его пользу, в котором бизнесмен оставлял фирму, фигурирующую в судебном деле, и все имущество, которое принадлежало бы ему на момент смерти. Однако подобный поступок не помог: судья приговорил Шмалея к 9 годам лишения свободы вместо предложенных прокурором 7 лет.

Скриншот видео НТР 24

В СССР есть «Альфа»

29 июля 1918 года родился советский писатель и лауреат Государственной премии СССР Владимир Дудинцев. Владимир был выпускником Московского юридического института, после его окончания был призван в армию. Участвовал в Великой Отечественной войне, где получил несколько легких и одно тяжелое ранение. После госпитализации служил в военной прокуратуре в Сибири до демобилизации в 1945 году. После войны работал корреспондентом в «Комсомольской правде». Самые известные произведения Дудинцева — «Белые одежды», «Не хлебом единым», «Между двумя романами».

29 июля 1927 года митрополит Сергий (Страгородский) выпустил декларацию о лояльности к советской власти, которую, помимо митрополита, подписали еще восемь членов Временного Патриаршего Священного синода. Изначально декларация была напечатана в виде «Послания» листовками тиражом в 5 тысяч экземпляров, которые рассылали по приходам, а уже 18 августа документ был опубликован в газете «Известия».

Фото SpetsnazAlpha / wikipedia.org

29 июля 1974 года по приказу председателя КГБ СССР была создана группа «Альфа». Она стала одним из наиболее известных спецподразделений по борьбе с терроризмом, решающим задачи по обеспечению национальной безопасности. Основными задачами группы стали предотвращение террористических актов, поиск, обезвреживание и ликвидация террористов, а также освобождение заложников. Кроме этого, бойцы «Альфы» участвуют в операциях ФСБ России повышенной сложности и в горячих точках.

Сколько колец нужно, чтобы управлять миром?

29 июля 1836 года в Париже открыли Триумфальную арку, построенную в честь победы наполеоновских войск в Аустерлицком сражении. На церемонии присутствовали члены королевской семьи и высшие чиновники Франции. С тех пор монумент использовали для военных парадов и прочих торжественных мероприятий. В наши дни туристы со всего мира приезжают в Париж, чтобы посмотреть на арку и сфотографироваться рядом с ней.

Фото tolkienlibrary.com

29 июля 1954 года вышла в свет первая часть одной из самых известных трилогий — «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Изначально это была одна цельная книга, однако из-за большого объема ее разделили на три части, так она и печатается и по сей день. Произведение перевели как минимум на 38 языков мира.

29 июля 1981 года в Лондоне состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. За торжеством в прямом эфире следило около 750 миллионов человек. Бракосочетание Чарльза и Дианы представили как «сказочную свадьбу» и «свадьбу века», а в Великобритании этот день стал национальным праздником. Церемония стала самой дорогой в истории страны и обошлась казне в 2,859 миллиона фунтов.