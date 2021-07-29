Казус Фемиды: завещал имущество судье — получил 9 лет колонии

Зачем обвиняемый в аферах на 20 млн объявил своим наследником нижнекамского судью

Обвинительным приговором закончилась история непоставок нефтепродуктов в Таджикистан и Афганистан для директора нижнекамской фирмы «Ростатнефть». Как выяснило «Реальное время», в ходе процесса обвиняемый в аферах на 21,4 млн рублей попытался сменить председательствующего судью с помощью правового ноу-хау — составил у нотариуса завещание в пользу служителя Фемиды и потребовал его отвода. Судья в ходатайстве отказал и в финале процесса наказал «благодетеля» девятью годами колонии.

Прокурор просил 7 лет, судья дал больше



Судебный процесс по делу нижнекамского бизнесмена Ильи Шмалея растянулся на целый год. По данным «Реального времени», ходатайство об отводе было заявлено за несколько месяцев до финала. В мае текущего года подсудимый директор и учредитель фирмы «Ростатнефть» представил на заседании заверенное у нотариуса завещание в пользу Рустама Фаисовича Салихова. Именно так зовут председательствующего по делу судью. И этому же человеку Шмалей завещал свою фигурирующую в уголовном деле фирму, а также иное имущество, коим будет владеть на момент своей смерти.

Новость удивила весь состав суда, однако позже стало ясно — с какой целью оформлялось завещание. Адвокат подсудимого Евгений Зимирев заявил ходатайство об отводе председательствующего судьи, полагая, что возникший конфликт интересов помешает объективному рассмотрению уголовного дела. Гособвинитель выступил против. Судья Салихов также не усмотрел оснований для отвода и довел дело до приговора.

На щедрого, но не признающего вину подсудимого надели наручники прямо в зале суда. Шмалея приговорили к девяти годам колонии общего режима, признав виновным в трех эпизода мошенничества с ущербом на 21,4 млн рублей. Прокурор в прениях просил о посадке на семь лет.

Судебный процесс по делу нижнекамского бизнесмена Ильи Шмалея растянулся на целый год. Скриншот видео НТР 24

Также суд удовлетворил иски на 20 млн рублей за вычетом частично возмещенной суммы по одному из эпизодов. Арестованных по делу средств на счетах фирмы потерпевшего должно хватить для возмещения ущерба.

Историю с завещанием «Реальному времени» вчера подтвердили в пресс-службе Нижнекамского горсуда. В судейском сообществе эту историю расценили как уловку защиты и попытку навязать решение Фемиде. При этом ни в каком родстве с подсудимым судья Салихов не состоит — в противном случае он бы сам взял отвод по делу, а что касается завещанного «имущества», то даже у законных наследников по закону есть право не принимать его.

Завещателю в этом году стукнуло 45 лет. У него есть жена и малолетний ребенок. Адвокат осужденного готовит расширенную апелляционную жалобу на запредельно суровый, по его мнению, приговор и тот самый отказ в ходатайстве об отводе судьи.

Со слов защитника Евгения Зимирева, само это ходатайство, по сути, было подано от безысходности. «Все наши просьбы о запросах для подтверждения позиции защиты отклонялись. Сторона обвинения представляла свои доказательства почти год, а нам дали всего полтора часа и сказали — завтра прения, — говорит адвокат. — Мы говорим — у фирмы обороты были на миллиард в год, а вы предъявляете 20 млн рублей, причем по контрактам, которые на момент ареста Шмалея еще не были закрыты. Просто ими потом никто не занимался… При этом первоначальный эпизод на 100 млн рублей в итоге подтверждения не получил, и следователи стали искать другие».

В мае текущего года подсудимый директор и учредитель фирмы «Ростатнефть» представил на заседании заверенное у нотариуса завещание в пользу Рустама Фаисовича Салихова

$250 тысяч и мадам Небылица

Год за решеткой Илья Шмалей уже отсидел. Его задержали в августе 2018-го, арестовали и отпустили под подписку лишь через год. Все три эпизода его уголовного дела связаны с работой зарегистрированного в Нижнекамске ООО «Ростатнефть», специализирующегося на оптовой торговле топливом и подобными продуктами.

На сайте компании Шмалея в качестве партнеров указаны крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия. Правда, последняя новость датирована мартом 2018-го. На момент привлечения руководителя к уголовной ответственности у фирмы были офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Чите. Причем директора Забайкальского филиала Светлану Небылица силовики считают соучастницей бизнесмена по самому крупному эпизоду. В приговоре эта дама фигурирует в качестве лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство.

Горсуд установил: Шмалей в сговоре с директором филиала в июле 2016 года похитили у BND Group Ltd из Казахстана 250 тысяч долларов или 16,5 млн рублей — по курсу Центробанка РФ на день перевода денег. Согласно приговору, электронная рассылка с читинского офиса «Ростатнефти» привлекла директора потерпевшей компании Ескендирова, и он после встречи с директором нижнекамской фирмы и читинского филиала в московском ресторане решился подписать документы о покупке 36 тонн смеси пропан-бутана технической (СПБТ) в год.

Сканы договора и допсоглашения с синими печатями и подписью директора филиала Ескендирову прислали по электронке, он подписал и отправил в ответ. А затем дал команду на перевод денег с рижского счета своей компании.

На сайте компании Шмалея в качестве партнеров указаны крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия

На следствии этот потерпевший рассказывал — «клюнул» на предложение, поскольку предложили цену ниже рыночной и продемонстрировали договоры с известными на весь мир российскими производителями, но оплаченного товара для доставки в Таджикистан так и не дождался. Со слов потерпевшего, существовала договоренность еще и о поставке газа в Афганистан, но этот контракт BND Group Ltd не оплачивала, так что денег не потеряла. На суд в Нижнекамск казахстанец не приехал — сослался на пандемию и установленные запреты на выезд и въезд.

Полицейские установили — после поступления $250 тысяч на долларовый счет компании подсудимого, открытый в Чите, они были конвертированы в рубли. Затем 795 тысяч рублей были сняты директором филиала, 1,3 млн двумя траншами переведены на карту Бакаловой — родной сестры директора филиала, 3,1 млн — в КПК «Забайкальский фонд развития» на оплату квартиры Бакаловой, а 2,4 млн рублей двумя траншами поступили в компанию «Волга Трейд», в учредителях которой числится все та же сестра Светланы Небылица. Согласно ответу банка, распорядителем счета числится нижнекамец Илья Шмалей.

Заметим, в приговор вошли свидетельские показания мадам Небылица, что после поступления средств от заказчика из Казахстана, она потратила около 2 млн рублей на расходы своего офиса, включая командировочные и закупку канцелярских товаров,

а остальным обманом завладел ее шеф.

По версии самого обвиняемого, именно Небылица договаривалась и подписывала тот самый договор на 16,5 млн, из которых ему перечислила 8-9 млн рублей — на эти средства был закуплен нужный газ на Пермском заводе, оплачены таможенные платежи и вагоны, а также услуги по загрузке товара. Шмалей убеждал суд — поставка не состоялась по вине самого заказчика. Дескать, сначала Ескендиров просил подождать, объясняя, что сам является лишь посредником в этой цепочке, а потом назвал адрес доставки. Шмалей связался с этой точкой, но ему сказали — никакой газ там не ждут. Поэтому, со слов подсудимого, закупленный товар был продан, потом казахстанец стал требовать назад деньги, Шмалей предъявил претензии директору филиала и услышала от нее — все потратила...

Во втором эпизоде обвинения фигурировала непоставка 22 тонн лапрола на 2,4 млн рублей — по заказу компании «Гранта» из Набережных Челнов. Скриншот видео НТР 24

Адвокат осужденного: «Возможно, сыграла роль обида на завещание»

Во втором эпизоде обвинения фигурировала непоставка 22 тонн лапрола на 2,4 млн рублей — по заказу компании «Гранта» из Набережных Челнов, в третьем — 120 тонн битума на 2,5 млн — в Таджикистан, для фирмы «Барги Нав». Нижнекамский горсуд установил — в обоих случаях заказчикам направляли сканы договоров с печатями и подписями Шмалея, и он же похитил полученные средства.

Сам подсудимый и его защитник настаивали на оправдательном приговоре. По версии коммерсанта, до истории с лапролом (простой полиэфир) его компания поставляла «Гранте» другие продукты нефтепереработки. С новым заказом просил обождать, поскольку лапрол — товар дефицитный, однако директор «Гранты» сразу после проплаты стал звонить каждый день, а затем явился в офис с угрозами расправы. Шмалей даже обратился в полицию, но дело возбуждать не стали. В итоге в 2018-м году поставщик получил лапрол и продал его другим.

По версии обвиняемого, уже после извинений от заказчика он дал команду на отгрузку товара, однако в те дни похолодало, лапрол замерз, насос сломался, и поставка не состоялась. В результате 1,3 млн рублей Шмалей «Гранте» вернул. Остальное не успел — счета фирмы и его самого арестовали.

По договору о поставке битума, если верить подсудимому, проблемы начались уже после перевода денег от гражданина другой страны, хотя договор на поставку был заключен с фирмой. Пришлось отвечать на вопросы в Сбербанке, налоговой и ФСБ. Дальше, с его слов, вагоны с товаром по договоренности с заказчиком отправили «в сторону Афганистана», но «пока поезд ехал — цена за битум поднялась на 8 тысяч рублей». Шмалей утверждает — доплачивать разницу заказчик отказался, поэтому товар «продали другому покупателю». Деньги подсудимый обещал вернуть после снятия ареста со своих счетов.

Суд Шмалею не поверил.

По словам защитника, конечной целью оформления завещания был отвод председательствующего. Скриншот видео НТР 24

«9 лет — это вообще из ряда вон, чтобы такие сроки давали коммерсантам. По сути, на процессе все наши доводы и доказательства отгрузки товара были проигнорированы. Возможно, сыграла роль обида на завещание», — комментирует приговор адвокат осужденного Евгений Зимирев.

По словам защитника, конечной целью оформления завещания был отвод председательствующего:

— Мой подзащитный прямо на процессе сказал, что он не видит правосудия и честности, поэтому пошел на такой шаг. Ходатайство об отводе было отклонено с формулировкой, что в завещании указан не судья, а кто-то другой. Хотя Шмалей под протокол сказал — это завещано вам.

Недоумение у адвоката вызывает и процессуальный статус директора читинского филиала. После выделения ее дела в отдельное производство — в связи с серьезной болезнью, ее даже не допрашивали в качестве подозреваемой. «В суде нам ее допросить тоже не дали — представили справки о ее болезни, однако врач сказал, что лечится она в данный момент амбулаторно», — сообщил Зимирев.



Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», тяжелобольная по-прежнему возглавляет филиал «Ростатнефти», являясь директором и бенефициаром еще двух фирм того же профиля.

Защитник осужденного говорит, что в ходе следствия из офиса фирмы его клиента изъяли несколько коробок с документами, подтверждающими многолетнюю работу компании на рынке, но оценку им так и не дали. Осужденный и адвокат надеются убедить в своей правоте апелляционную инстанцию.

Приговор уже обжалован.