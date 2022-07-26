Илья Фомин: «Появление единого оператора уничтожит рынок наружной рекламы!»

Как не допустить передела рынка наружной рекламы из-за «людоедского законопроекта» в интересах одного игрока

Законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций, который в том числе станет монополистом в сфере размещения объявлений физических лиц в интернете, может полностью разрушить целую отрасль, заявил генеральный директор казанского оператора наружной рекламы РИМ Илья Фомин в прямом эфире «Реального времени». Призванный повысить информационную безопасность документ Госдума уже приняла в первом чтении, однако спикер парламента Вячеслав Володин «четко дал понять», что его следует обсудить с бизнесом — этот факт эксперт назвал позитивной новостью.

«Обычная частная компания просто возьмет на себя функции государства»



— Ситуация нестандартная. Отрасль наружной рекламы сегодня в России децентрализованная, во всех регионах существует множество компаний, 3 тысячи, по нашим оценкам, которые при этом представители даже не среднего, а скорее малого бизнеса. Но, несмотря на это, отрасль наша саморегулируемая, — рассказал Фомин.

Он напомнил, что сразу после принятия этого закона в первом чтении была создана ассоциация, точнее говоря, Союз операторов наружной рекламы, в который входят более 300 компаний из 187 городов РФ. И хотя они составляют лишь 10% от общего числа операторов, но на них приходится доля рынка в 60%. По мнению Фомина, новый законопроект предполагает создание «монстра» в отрасли, что уничтожит отрасль полностью, одновременно забрав функции контроля рынка и доходы у бюджетов муниципалитетов.

— Обычная частная компания просто возьмет на себя функции государства фактически. В проекте впрямую говорится, что должен быть единый оператор, частная компания, и этот оператор сможет выставлять рекламные конструкции по всей России, не согласовывая свои действия с муниципальными властями, а устанавливать их по своей схеме, невзирая ни на какие ГОСТы. Текущий же закон очень хорошо работает и при этом позволяет зарабатывать муниципалитетам неплохие деньги, — уверен он. — Но если проект будет принят, то кто будет участвовать в тендерах, если компания придет сама и бесплатно заключит договор без конкурсных процедур?

«Антигосударственная сущность» и «людоедские поправки»

Мало того, одновременно законопроектом предполагается, что этот же оператор будет регулировать и рынок классифайдов, то есть частные объявления физлиц, которые «и рекламой-то по закону не являются» — в том числе, например, и крупнейшую доску объявлений «Авито» (ее представители тоже уже выступили против нового законопроекта). А на данный момент нет ни одной компании, по данным Фомина, которая была бы оператором наружной рекламы и в то же время имела бы у себя какую-нибудь «доску объявлений». 19 июля замгендиректора «Авито» Иван Гуз заявил «Реальному времени»: его компания была сильно удивлена тем, что такой крупный игрок, как «Авито», не знал о такой инициативе.

Но есть и позитивная новость, считает Фомин: при первом чтении спикер парламента Вячеслав Володин «четко дал понять», что законопроект следует обсудить с бизнесом. Отечественный бизнес не должен от него пострадать, заявил Володин. После этих слов «рынок воспрял духом, консолидировался», сам Союз операторов был создан очень быстро, чтобы внести такие поправки в законопроект, которые бы убрали его «антигосударственную сущность» и «людоедские» поправки, которые могли бы уничтожить целую отрасль малого бизнеса по всей стране.

— Есть ожидания, что к следующему чтению проект превратится из той «истории», какой он был изначально, во что-то позитивное и полезное. Есть все возможности, чтобы сейчас к процессу подключились не только операторы наружной рекламы, но и органы муниципальной и государственной власти. И не допустить попытки забрать у них как влияние на облик городов, так и бюджетные средства. Мы на том же рынке Казани платим определенные проценты в бюджет города, которые затем идут на строительство детсадов или благоустройство. А в случае принятия нового законопроекта в его нынешнем виде муниципалитеты потеряют эти доходы, — уверен Илья Фомин.

Но есть и позитивная новость, считает он: в первом чтении спикер парламента Вячеслав Володин «четко дал понять», что его следует обсудить с бизнесом. Фото: duma.gov.ru

«Исчезнут сначала крупные и средние операторы крупных городов, а потом и до маленьких городов докатится»

В ближайшее время Союз операторов обещает окончательно сформулировать свое видение и вынести его на общественное обсуждение. Володин дал 30 дней для внесения поправок, и этого времени, считает Фомин, достаточно для того, чтобы скорректировать законопроект, чтобы он мог регулировать рынок, и сделать так, чтобы контент был безопасным, «не было деструктивных элементов, которые могли бы захватить управление цифровыми носителями». По словам Фомина, сегодня в РФ представлены 4—5 компаний, которые занимаются развитием выведения контента на экраны, фирмы эти — все российские, их базы данных также хранятся в РФ. Он полагает, что риск взлома единого оператора будет гораздо большим, чем попытки взломать систему пяти операторов.

В настоящий момент в группе компаний РИМ, чтобы получить доступ к рекламной поверхности и опубликовать там контент, нужно пройти несколько непростых этапов: от менеджера, который первый смотрит на то, что предполагается выносить на экраны, и консультирует клиента по закону о рекламе, до юристов и службы безопасности.

— Если законопроект пройдет все три чтения и будет принят, это уничтожит рынок наружной рекламы — сто процентов, — резюмировал Иван Фомин в интервью «Реальному времени». — Исчезнут сначала крупные и средние операторы крупных городов, а потом и до маленьких городов докатится. Бесплатные разрешения на установку рекламных конструкций единый оператор при этом будет получать на 30 лет и сможет выдавить с рынка существующих операторов за полгода или полтора-два года. Коснется это и статичных билбордов, и цифровых билбордов. Цифровой дороже, но он помогает и больше денег зарабатывать. Но если число цифровых будет бесплатно расти без затрат на торгах, цены на рынках упадут, операторы закроются, а монополист затем поднимет высокие цены.

По словам Фомина, к настоящему моменту с Союзом операторов наружной рекламы связались все фракции Госдумы, а сами депутаты видят, что «законопроект антигосударственный», и готовы операторам помогать.

— По сути, только одна компания подпадает под все требования нового законопроекта. Это вызывает еще больше вопросов, — добавил он.